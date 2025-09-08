    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsTRATON AktievorwärtsNachrichten zu TRATON
    GOLDMAN SACHS stuft Traton auf 'Neutral'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Traton von 27,20 auf 28,70 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analystin Daniela Costa kappte zwar ihre Schätzungen in ihrem am Montag vorliegenden Kommentar zur europäischen Lkw-Branche. Mit Blick auf die Auslieferungen bleibt sie skeptisch in Richtung 2026. Die schwache US-Auftragslage dürfte noch länger bremsen. Günstige Währungsbewegungen konnten ihre Prognosesenkungen allerdings mehr als kompensieren./ag/bek

    Veröffentlichung der Original-Studie: 08.09.2025 / 05:05 / BST
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die TRATON Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,20 % und einem Kurs von 30,38EUR auf Tradegate (08. September 2025, 10:04 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS
    Analyst: Daniela Costa
    Analysiertes Unternehmen: Traton
    Aktieneinstufung neu: neutral
    Kursziel neu: 28,70
    Kursziel alt: 27,20
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: 12m


    Verfasst von dpa-AFX Analysen
