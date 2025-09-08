    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsASML Holding AktievorwärtsNachrichten zu ASML Holding

    Milliarden für KI

    ASML plant Milliarden-Investition in französisches KI-Start-up

    ASML plant eine milliardenschwere Beteiligung an Mistral, um Europas Stellung im globalen KI- und Chip-Wettlauf entscheidend zu stärken.

    Für Sie zusammengefasst
    Foto: Bart van Overbeeke Fotografie

    Europas führender Halbleiterzulieferer ASML bereitet sich laut einem Reuters-Bericht auf einen milliardenschweren Einstieg beim französischen KI-Unternehmen Mistral AI vor. Mit einem geplanten Investment von 1,3 Milliarden Euro will der niederländische Konzern größter Investor in der aktuellen Finanzierungsrunde des Pariser Start-ups werden.

    Milliardenrunde macht Mistral zum wertvollsten KI-Unternehmen Europas

    Die geplante Series-C-Finanzierungsrunde beläuft sich auf insgesamt 1,7 Milliarden Euro und bewertet Mistral mit 10 Milliarden Euro vor Geldzufluss. Damit würde das erst 2023 gegründete Unternehmen zur wertvollsten KI-Firma Europas aufsteigen – ein klares Signal an die Dominanz von US-Playern wie OpenAI und Google.

    Strategische Allianz für Europas Tech-Souveränität

    Analysten werten die Annäherung als strategische Partnerschaft zweier europäischer Schlüsselunternehmen. Während Mistral dringend Kapital benötigt, um im globalen Wettbewerb mit den US- und chinesischen Rivalen Schritt zu halten, könnte ASML künftig KI-gestützte Optimierungen in seiner hochkomplexen Chipproduktion einsetzen.

    "Das ist mehr als nur ein Investment – es ist ein geopolitisches Signal", kommentiert ein Branchenanalyst. "Europa versucht, Abhängigkeiten zu verringern und eigene Champions im Bereich Künstliche Intelligenz und Halbleiter aufzubauen."

    Vom KI-Newcomer zum Tech-Flaggschiff

    Mistral wurde von den ehemaligen DeepMind- und Meta-Forschern Arthur Mensch, Timothée Lacroix und Guillaume Lample gegründet und hat sich binnen zwei Jahren zur europäischen Antwort auf OpenAI entwickelt. Bereits im vergangenen Jahr erreichte das Start-up nach einer Finanzierungsrunde unter anderem mit Nvidia eine Bewertung von über 6 Milliarden US-Dollar.

     

    ASML als global unverzichtbarer Partner

    Für ASML, den einzigen Hersteller von EUV-Lithografieanlagen, eröffnet die Beteiligung gleich mehrere Optionen. Die Maschinen des niederländischen Konzerns, die rund 180 Millionen US-Dollar pro Stück kosten, sind für Chiphersteller wie TSMC und Intel unersetzlich, um die modernsten Prozessoren der Welt zu fertigen.

    Mit dem Zugriff auf Mistrals KI-Kompetenzen könnte ASML nicht nur seine eigenen Fertigungsprozesse beschleunigen, sondern auch die Position als technologischer Taktgeber der Halbleiterindustrie weiter festigen.

    Ausblick: Ein europäisches Tech-Bündnis

    Sollte die Transaktion wie erwartet abgeschlossen werden, wäre sie eine der größten KI-Investitionen in Europa überhaupt. Das Zusammenspiel von ASMLs Hardware-Monopol und Mistrals KI-Expertise könnte Europa im globalen Rennen um digitale Souveränität einen entscheidenden Schub geben.

    Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion

    Die ASML Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,06 % und einem Kurs von 665,7EUR auf Tradegate (08. September 2025, 10:59 Uhr) gehandelt.



    Verfasst vonRedakteurPascal Grunow
