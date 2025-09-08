Was Eigentümer jetzt wissen müssen - Expertentipps von ADEN IMMOBILIEN (FOTO)

Berlin (ots) - Berlin bleibt auch 2025 ein sicherer Hafen für Kapital. Das zeigt

der aktuelle Marktbericht Berlin Immobilien

der aktuelle Marktbericht Berlin Immobilien , die ADEN Immo GmbH analysiert

hat. Trotz globaler Unsicherheiten und gestiegener Zinsen beweist die Hauptstadt

ihre Krisenfestigkeit. " Berlin war schon in der Finanzkrise und während Corona

stabiler als viele andere Metropolen, das sehen wir auch jetzt wieder ", sagt

Lars Drewes, Head of Sales bei ADEN Immo.



Stabil, gefragt und umkämpft: Der Berliner Immobilienmarkt im Faktencheck





Gerade Eigentümer profitieren davon, wenn sie die Entwicklung der Kaufpreise inBerlin verstehen und sich mit den Berliner Immobilientrends vertraut machen.Laut Marktbericht liegen die Preiskorrekturen in Top-Lagen bei moderaten fünfbis sieben Prozent, im Vergleich zu einem Preiszuwachs von 60 bis 70 Prozent inden letzten zehn Jahren ein überschaubarer Rückgang. " Die Nachfrage bleibthoch, gerade für gut erhaltene Bestandsobjekte in gefragten Lagen ", so Drewes.Neubau Berlin Preise: Warum Bestand jetzt Trumpf istDie anhaltend schwache Neubautätigkeit treibt die Nachfrage nachBestandsimmobilien weiter an. Wer in zentralen Bezirken wie Charlottenburg,Wilmersdorf oder Friedrichshain-Kreuzberg verkauft, profitiert von stabilenMietpreisen in Berlin und einer hohen Nachfrage." Viele Projekte verzögern sich oder werden aus Kostengründen gestrichen. Dasspielt Bestandseigentümern in die Karten ", erklärt Drewes. Wer plant, seineImmobilie zu verkaufen, sollte diese Marktdynamik kennen und realistischkalkulieren. " Neubaupreise steigen, Bestandsobjekte gewinnen an Wert, wenn siegut gepflegt und professionell vermarktet werden. "Immobilien Berlin 2025: Worauf Eigentümer achten solltenWer 2025 einen erfolgreichen Verkauf anstrebt, muss strategisch denken. LautADEN Immo sind drei Faktoren entscheidend:1) Der richtige PreisImmobilien, die zu teuer angesetzt werden, stagnieren oft monatelang.Interessenten verlieren Vertrauen. Ein marktgerechter Einstieg spart Zeit undsichert den bestmöglichen Erlös. " Mit unserem Marktbericht und aktuellenVergleichsdaten haben wir belastbare Argumente, um Eigentümern die Preisfindungzu erleichtern ", betont Drewes.2) Die ZielgruppeDie Immobilienfinanzierung ist für Käufer heute ein zentrales Thema. Die Zinsensind gestiegen, die Haushaltskalkulation ist strenger. Deshalb müssen Exposésnicht nur attraktiv, sondern auch transparent sein. ADEN Immo stellt sicher,dass Kaufinteressenten umfassend informiert sind, von virtuellen360-Grad-Rundgängen bis zu mehrsprachigen Kaufverträgen und Ansprechpartner.