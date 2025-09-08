    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    Was Eigentümer jetzt wissen müssen - Expertentipps von ADEN IMMOBILIEN (FOTO)

    Berlin (ots) - Berlin bleibt auch 2025 ein sicherer Hafen für Kapital. Das zeigt
    der aktuelle Marktbericht Berlin Immobilien
    (https://aden-immo.com/marktbericht-berlin/) , die ADEN Immo GmbH analysiert
    hat. Trotz globaler Unsicherheiten und gestiegener Zinsen beweist die Hauptstadt
    ihre Krisenfestigkeit. " Berlin war schon in der Finanzkrise und während Corona
    stabiler als viele andere Metropolen, das sehen wir auch jetzt wieder ", sagt
    Lars Drewes, Head of Sales bei ADEN Immo.

    Stabil, gefragt und umkämpft: Der Berliner Immobilienmarkt im Faktencheck

    Gerade Eigentümer profitieren davon, wenn sie die Entwicklung der Kaufpreise in
    Berlin verstehen und sich mit den Berliner Immobilientrends vertraut machen.
    Laut Marktbericht liegen die Preiskorrekturen in Top-Lagen bei moderaten fünf
    bis sieben Prozent, im Vergleich zu einem Preiszuwachs von 60 bis 70 Prozent in
    den letzten zehn Jahren ein überschaubarer Rückgang. " Die Nachfrage bleibt
    hoch, gerade für gut erhaltene Bestandsobjekte in gefragten Lagen ", so Drewes.

    Neubau Berlin Preise: Warum Bestand jetzt Trumpf ist

    Die anhaltend schwache Neubautätigkeit treibt die Nachfrage nach
    Bestandsimmobilien weiter an. Wer in zentralen Bezirken wie Charlottenburg,
    Wilmersdorf oder Friedrichshain-Kreuzberg verkauft, profitiert von stabilen
    Mietpreisen in Berlin und einer hohen Nachfrage.

    " Viele Projekte verzögern sich oder werden aus Kostengründen gestrichen. Das
    spielt Bestandseigentümern in die Karten ", erklärt Drewes. Wer plant, seine
    Immobilie zu verkaufen, sollte diese Marktdynamik kennen und realistisch
    kalkulieren. " Neubaupreise steigen, Bestandsobjekte gewinnen an Wert, wenn sie
    gut gepflegt und professionell vermarktet werden. "

    Immobilien Berlin 2025: Worauf Eigentümer achten sollten

    Wer 2025 einen erfolgreichen Verkauf anstrebt, muss strategisch denken. Laut
    ADEN Immo sind drei Faktoren entscheidend:

    1) Der richtige Preis

    Immobilien, die zu teuer angesetzt werden, stagnieren oft monatelang.
    Interessenten verlieren Vertrauen. Ein marktgerechter Einstieg spart Zeit und
    sichert den bestmöglichen Erlös. " Mit unserem Marktbericht und aktuellen
    Vergleichsdaten haben wir belastbare Argumente, um Eigentümern die Preisfindung
    zu erleichtern ", betont Drewes.

    2) Die Zielgruppe

    Die Immobilienfinanzierung ist für Käufer heute ein zentrales Thema. Die Zinsen
    sind gestiegen, die Haushaltskalkulation ist strenger. Deshalb müssen Exposés
    nicht nur attraktiv, sondern auch transparent sein. ADEN Immo stellt sicher,
    dass Kaufinteressenten umfassend informiert sind, von virtuellen
    360-Grad-Rundgängen bis zu mehrsprachigen Kaufverträgen und Ansprechpartner.
