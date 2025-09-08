Was Eigentümer jetzt wissen müssen - Expertentipps von ADEN IMMOBILIEN (FOTO)

Immobilienmarkt Berlin
Berlin (ots) - Berlin bleibt auch 2025 ein sicherer Hafen für Kapital. Das zeigt
der aktuelle Marktbericht Berlin Immobilien
(https://aden-immo.com/marktbericht-berlin/) , die ADEN Immo GmbH analysiert
hat. Trotz globaler Unsicherheiten und gestiegener Zinsen beweist die Hauptstadt
ihre Krisenfestigkeit. " Berlin war schon in der Finanzkrise und während Corona
stabiler als viele andere Metropolen, das sehen wir auch jetzt wieder ", sagt
Lars Drewes, Head of Sales bei ADEN Immo.
Stabil, gefragt und umkämpft: Der Berliner Immobilienmarkt im Faktencheck
der aktuelle Marktbericht Berlin Immobilien
(https://aden-immo.com/marktbericht-berlin/) , die ADEN Immo GmbH analysiert
hat. Trotz globaler Unsicherheiten und gestiegener Zinsen beweist die Hauptstadt
ihre Krisenfestigkeit. " Berlin war schon in der Finanzkrise und während Corona
stabiler als viele andere Metropolen, das sehen wir auch jetzt wieder ", sagt
Lars Drewes, Head of Sales bei ADEN Immo.
Stabil, gefragt und umkämpft: Der Berliner Immobilienmarkt im Faktencheck
Gerade Eigentümer profitieren davon, wenn sie die Entwicklung der Kaufpreise in
Berlin verstehen und sich mit den Berliner Immobilientrends vertraut machen.
Laut Marktbericht liegen die Preiskorrekturen in Top-Lagen bei moderaten fünf
bis sieben Prozent, im Vergleich zu einem Preiszuwachs von 60 bis 70 Prozent in
den letzten zehn Jahren ein überschaubarer Rückgang. " Die Nachfrage bleibt
hoch, gerade für gut erhaltene Bestandsobjekte in gefragten Lagen ", so Drewes.
Neubau Berlin Preise: Warum Bestand jetzt Trumpf ist
Die anhaltend schwache Neubautätigkeit treibt die Nachfrage nach
Bestandsimmobilien weiter an. Wer in zentralen Bezirken wie Charlottenburg,
Wilmersdorf oder Friedrichshain-Kreuzberg verkauft, profitiert von stabilen
Mietpreisen in Berlin und einer hohen Nachfrage.
" Viele Projekte verzögern sich oder werden aus Kostengründen gestrichen. Das
spielt Bestandseigentümern in die Karten ", erklärt Drewes. Wer plant, seine
Immobilie zu verkaufen, sollte diese Marktdynamik kennen und realistisch
kalkulieren. " Neubaupreise steigen, Bestandsobjekte gewinnen an Wert, wenn sie
gut gepflegt und professionell vermarktet werden. "
Immobilien Berlin 2025: Worauf Eigentümer achten sollten
Wer 2025 einen erfolgreichen Verkauf anstrebt, muss strategisch denken. Laut
ADEN Immo sind drei Faktoren entscheidend:
1) Der richtige Preis
Immobilien, die zu teuer angesetzt werden, stagnieren oft monatelang.
Interessenten verlieren Vertrauen. Ein marktgerechter Einstieg spart Zeit und
sichert den bestmöglichen Erlös. " Mit unserem Marktbericht und aktuellen
Vergleichsdaten haben wir belastbare Argumente, um Eigentümern die Preisfindung
zu erleichtern ", betont Drewes.
2) Die Zielgruppe
Die Immobilienfinanzierung ist für Käufer heute ein zentrales Thema. Die Zinsen
sind gestiegen, die Haushaltskalkulation ist strenger. Deshalb müssen Exposés
nicht nur attraktiv, sondern auch transparent sein. ADEN Immo stellt sicher,
dass Kaufinteressenten umfassend informiert sind, von virtuellen
360-Grad-Rundgängen bis zu mehrsprachigen Kaufverträgen und Ansprechpartner.
