"Kaufen Sie weder jetzt noch später" – DIESER IPO könnte nach hinten losgehen!

Gemini plant derweil, durch die Ausgabe von 16,7 Millionen Aktien bis zu 300 Millionen US-Dollar einzunehmen und käme damit auf eine Bewertung von etwa 2,3 Milliarden US-Dollar. Die Krypto-Plattform meldete für das erste Halbjahr 2025 einen Nettoverlust von 282,5 Millionen US-Dollar – ein dramatischer Anstieg im Vergleich zu den 41,4 Millionen US-Dollar Verlust im Vorjahreszeitraum. Analyst Jacob Zuller von Third Bridge macht vor allem rückläufige Handelsvolumina verantwortlich.

Trotz abkühlender Temperaturen könnte es für Anleger in dieser Woche heiß hergehen. Ratenzahlungsanbieter Klarna will laut Barron's bis zu 34,3 Millionen Aktien zu Preisen zwischen 35 und 37 US-Dollar verkaufen und würde damit rund 1,3 Milliarden US-Dollar erlösen. Das entspräche einer Bewertung von rund 14 Milliarden US-Dollar – deutlich unter der Höchstmarke von 46 Milliarden US-Dollar aus der SoftBank-Runde von 2021.

Weitere Börsenkandidaten sind das Bau- und Wartungsunternehmen Legence, die Blockchain-Kreditplattform Figure, der Softwareanbieter Via Transportation und die Kaffeekette Black Rock Coffee – nicht zu verwechseln mit dem Vermögensverwalter BlackRock.

Zwar zeigen jüngste IPO-Erfolge wie Circle, Figma oder Bullish, dass der Markt prinzipiell aufnahmebereit ist. Doch Ernüchterung folgte meist auf den ersten Hype. Circle hat seit seinem Hoch rund 60 Prozent eingebüßt, Figma fiel nach schwachen Zahlen zuletzt um 20 Prozent, und auch Bullish notiert deutlich unter seinem Debütkurs.

Besonders Klarna und Gemini stehen bei Analysten unter kritischer Beobachtung. Hakan Salt von New Constructs sprach im Hinblick auf Klarna von einem "überbewerteten Vermögenswert" und warnte:

"Kaufen Sie weder jetzt noch später."

Das Unternehmen sei zwar in einem wachstumsstarken Markt aktiv, aber weiterhin nicht profitabel. Allein im zweiten Quartal 2025 fiel ein Verlust von 52 Millionen US-Dollar an.

Anleger sollten sich daher nicht von kurzfristigen Kursausschlägen blenden lassen. Die Historie zeigt, dass viele frisch gelistete Aktien nach der Sperrfrist für Insiderverkäufe unter Druck geraten. Trivariate-Research-Gründer Adam Parker warnte kürzlich, dass "unprofitable Unternehmen mit Mehrheitsverkäufern oder bald auslaufenden Lock-ups tendenziell schlechter abschneiden".

Geduld könnte sich also auszahlen. Wer auf IPOs setzt, sollte nicht als Erster zur Zeichnung eilen, sondern lieber den Staub sich legen lassen.

Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion



