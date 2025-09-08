Immobilienverkauf in Stuttgart
Worauf Eigentümer dieses Jahr wirklich achten sollten - Immobilienwirtin Mireille Funke im Interview (FOTO)
Stuttgart (ots) - Die Nachfrage nach Wohnraum in Stuttgart ist auch dieses Jahr
ungebrochen, wenngleich niedriger als vor der Zinswende. Gleichzeitig verschiebt
sich das Angebot. Während Einfamilienhäuser in unteren Preissegmenten und gut
vermietbare Wohnungen weiterhin schnell einen Käufer finden, tun sich
hochpreisige, unsanierte Einfamilien- und Mehrfamilienhäuser auf sehr großen
Grundstücken schwerer. Hier reagieren die Käufer extrem preissensibel.
"Die Kaufbereitschaft ist nach wie vor groß, allerdings nur dort, wo Substanz
und Gesamteindruck überzeugen ", sagt Expertin Mireille Funke
(https://www.funke.immobilien/) , Immobilienwirtin (Dipl. EIA) mit Büro in
Stuttgart-Ost. Ihrer Erfahrung nach unterschätzen viele Eigentümer den Aufwand
für Vorbereitung, Dokumentation und Präsentation. Dabei entscheiden gerade diese
Faktoren über erzielbaren Preis und Vermarktungsdauer.
Wenn Lage nicht mehr alles ist
Lange galt in der Branche das Mantra "Lage, Lage, Lage". Funke ergänzt es um
eine dritte Komponente: " Früher Lage, Lage, Lage - heute Lage, Lage,
Energieausweis. " Käufer achten verstärkt auf Energieeffizienz und kalkulieren
Förderungen sowie künftige Kosten genau. Ein valider Energieausweis ist deshalb
Pflicht, ein individuell erstellter Sanierungsfahrplan sogar ein Pluspunkt. Wer
ein Haus aus den sechziger, siebziger oder achtziger Jahren anbietet, sollte
sich auf Rückfragen zur Dämmung, Heizung und zum Austausch alter Fenster
einstellen.
Sechs Schritte von der Einwertung bis zum Notartermin
Funke arbeitet mit einem klaren Fahrplan, den sie jedem Eigentümer vorlegt:
1. Einwertung der Immobilie Eine realistische Marktpreiseinschätzung bildet die
Grundlage. Überzogene Preisvorstellungen führen sonst zu monatelangem, gar
jahrelangem Stillstand.
2. Inserieren und nicht vorher sanieren Teure Komplettsanierungen lohnen selten.
Käufer wollen selbst gestalten und kalkulieren. Ein sauberes Inserat mit
ehrlicher Beschreibung ist wertvoller als eine vorschnelle Baustelle. Ein
Sanierungsfahrplan ist aufwändig aber eine perfekte Hilfestellung für den
Käufer.
3. Angebote von Handwerkern, Herstellern und Architekten Kostenvoranschläge
schaffen Transparenz und reduzieren Bedenkzeit bei Interessenten.
4. Entlastung bei der Räumung Ob vor oder nach dem Verkauf, ein Wegzug,
Erbschaften oder Scheidungen sind emotional belastend. Funke vermittelt
Entrümpelung oder Zwischenlagerung, Reinigungsdienste etc. und nimmt
Eigentümern organisatorische Last ab.
5. Virtuelles Staging Mit 360° Rundgang und hochwertigen, virtuell veränderten
Fotos und animierten Grundrissen wird das Potenzial einer Immobilie sichtbar.
