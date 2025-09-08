Worauf Eigentümer dieses Jahr wirklich achten sollten - Immobilienwirtin Mireille Funke im Interview (FOTO)

Stuttgart (ots) - Die Nachfrage nach Wohnraum in Stuttgart ist auch dieses Jahr

ungebrochen, wenngleich niedriger als vor der Zinswende. Gleichzeitig verschiebt

sich das Angebot. Während Einfamilienhäuser in unteren Preissegmenten und gut

vermietbare Wohnungen weiterhin schnell einen Käufer finden, tun sich

hochpreisige, unsanierte Einfamilien- und Mehrfamilienhäuser auf sehr großen

Grundstücken schwerer. Hier reagieren die Käufer extrem preissensibel.



"Die Kaufbereitschaft ist nach wie vor groß, allerdings nur dort, wo Substanz

und Gesamteindruck überzeugen ", sagt Expertin Mireille Funke

(https://www.funke.immobilien/) , Immobilienwirtin (Dipl. EIA) mit Büro in

Stuttgart-Ost. Ihrer Erfahrung nach unterschätzen viele Eigentümer den Aufwand

für Vorbereitung, Dokumentation und Präsentation. Dabei entscheiden gerade diese

Faktoren über erzielbaren Preis und Vermarktungsdauer.









Lange galt in der Branche das Mantra "Lage, Lage, Lage". Funke ergänzt es um

eine dritte Komponente: " Früher Lage, Lage, Lage - heute Lage, Lage,

Energieausweis. " Käufer achten verstärkt auf Energieeffizienz und kalkulieren

Förderungen sowie künftige Kosten genau. Ein valider Energieausweis ist deshalb

Pflicht, ein individuell erstellter Sanierungsfahrplan sogar ein Pluspunkt. Wer

ein Haus aus den sechziger, siebziger oder achtziger Jahren anbietet, sollte

sich auf Rückfragen zur Dämmung, Heizung und zum Austausch alter Fenster

einstellen.



Sechs Schritte von der Einwertung bis zum Notartermin



Funke arbeitet mit einem klaren Fahrplan, den sie jedem Eigentümer vorlegt:



1. Einwertung der Immobilie Eine realistische Marktpreiseinschätzung bildet die

Grundlage. Überzogene Preisvorstellungen führen sonst zu monatelangem, gar

jahrelangem Stillstand.

2. Inserieren und nicht vorher sanieren Teure Komplettsanierungen lohnen selten.

Käufer wollen selbst gestalten und kalkulieren. Ein sauberes Inserat mit

ehrlicher Beschreibung ist wertvoller als eine vorschnelle Baustelle. Ein

Sanierungsfahrplan ist aufwändig aber eine perfekte Hilfestellung für den

Käufer.

3. Angebote von Handwerkern, Herstellern und Architekten Kostenvoranschläge

schaffen Transparenz und reduzieren Bedenkzeit bei Interessenten.

4. Entlastung bei der Räumung Ob vor oder nach dem Verkauf, ein Wegzug,

Erbschaften oder Scheidungen sind emotional belastend. Funke vermittelt

Entrümpelung oder Zwischenlagerung, Reinigungsdienste etc. und nimmt

Eigentümern organisatorische Last ab.

5. Virtuelles Staging Mit 360° Rundgang und hochwertigen, virtuell veränderten

Fotos und animierten Grundrissen wird das Potenzial einer Immobilie sichtbar. Seite 1 von 2 Seite 2 ►





