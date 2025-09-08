    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    Immobilienverkauf in Stuttgart

    Worauf Eigentümer dieses Jahr wirklich achten sollten - Immobilienwirtin Mireille Funke im Interview (FOTO)

    Stuttgart (ots) - Die Nachfrage nach Wohnraum in Stuttgart ist auch dieses Jahr
    ungebrochen, wenngleich niedriger als vor der Zinswende. Gleichzeitig verschiebt
    sich das Angebot. Während Einfamilienhäuser in unteren Preissegmenten und gut
    vermietbare Wohnungen weiterhin schnell einen Käufer finden, tun sich
    hochpreisige, unsanierte Einfamilien- und Mehrfamilienhäuser auf sehr großen
    Grundstücken schwerer. Hier reagieren die Käufer extrem preissensibel.

    "Die Kaufbereitschaft ist nach wie vor groß, allerdings nur dort, wo Substanz
    und Gesamteindruck überzeugen ", sagt Expertin Mireille Funke
    (https://www.funke.immobilien/) , Immobilienwirtin (Dipl. EIA) mit Büro in
    Stuttgart-Ost. Ihrer Erfahrung nach unterschätzen viele Eigentümer den Aufwand
    für Vorbereitung, Dokumentation und Präsentation. Dabei entscheiden gerade diese
    Faktoren über erzielbaren Preis und Vermarktungsdauer.

    Wenn Lage nicht mehr alles ist

    Lange galt in der Branche das Mantra "Lage, Lage, Lage". Funke ergänzt es um
    eine dritte Komponente: " Früher Lage, Lage, Lage - heute Lage, Lage,
    Energieausweis. " Käufer achten verstärkt auf Energieeffizienz und kalkulieren
    Förderungen sowie künftige Kosten genau. Ein valider Energieausweis ist deshalb
    Pflicht, ein individuell erstellter Sanierungsfahrplan sogar ein Pluspunkt. Wer
    ein Haus aus den sechziger, siebziger oder achtziger Jahren anbietet, sollte
    sich auf Rückfragen zur Dämmung, Heizung und zum Austausch alter Fenster
    einstellen.

    Sechs Schritte von der Einwertung bis zum Notartermin

    Funke arbeitet mit einem klaren Fahrplan, den sie jedem Eigentümer vorlegt:

    1. Einwertung der Immobilie Eine realistische Marktpreiseinschätzung bildet die
    Grundlage. Überzogene Preisvorstellungen führen sonst zu monatelangem, gar
    jahrelangem Stillstand.
    2. Inserieren und nicht vorher sanieren Teure Komplettsanierungen lohnen selten.
    Käufer wollen selbst gestalten und kalkulieren. Ein sauberes Inserat mit
    ehrlicher Beschreibung ist wertvoller als eine vorschnelle Baustelle. Ein
    Sanierungsfahrplan ist aufwändig aber eine perfekte Hilfestellung für den
    Käufer.
    3. Angebote von Handwerkern, Herstellern und Architekten Kostenvoranschläge
    schaffen Transparenz und reduzieren Bedenkzeit bei Interessenten.
    4. Entlastung bei der Räumung Ob vor oder nach dem Verkauf, ein Wegzug,
    Erbschaften oder Scheidungen sind emotional belastend. Funke vermittelt
    Entrümpelung oder Zwischenlagerung, Reinigungsdienste etc. und nimmt
    Eigentümern organisatorische Last ab.
    5. Virtuelles Staging Mit 360° Rundgang und hochwertigen, virtuell veränderten
    Fotos und animierten Grundrissen wird das Potenzial einer Immobilie sichtbar.
    Verfasst von news aktuell
