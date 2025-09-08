Albemarle Aktie steigt - 08.09.2025

Die Albemarle Aktie notiert aktuell bei 70,82€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um +2,94 % zugelegt, was einem Anstieg von +2,03 € entspricht. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

Albemarle ist ein führendes Spezialchemieunternehmen, das sich auf Lithium, Brom und Katalysatoren spezialisiert hat. Es ist ein Hauptakteur im Lithiumsektor, mit Konkurrenten wie SQM und Livent. Das Unternehmen profitiert von der wachsenden Nachfrage nach Elektrofahrzeugen und nachhaltigen Energielösungen.

Der heutige Anstieg setzt den Aufwärtstrend der vergangenen Monate fort. In den vergangenen drei Monaten durften sich Anleger von Albemarle über einen Zuwachs von +35,06 % freuen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Albemarle Aktie damit um -2,50 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +15,74 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei Albemarle auf -16,49 %.

Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,22 % geändert.

Albemarle Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -2,50 % 1 Monat +15,74 % 3 Monate +35,06 % 1 Jahr +2,28 %

Informationen zur Albemarle Aktie

Es gibt 118 Mio. Albemarle Aktien. Damit ist das Unternehmen 8,30 Mrd.EUR wert.

Albemarle Aktie jetzt kaufen?

