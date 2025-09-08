    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Eurozone

    109 Aufrufe 109 0 Kommentare 0 Kommentare

    Sentix-Konjunkturindex sinkt - Deutlicher Dämpfer in Deutschland

    Für Sie zusammengefasst
    • Eurozone: Konjunkturindikator fällt auf minus 9,2 Punkte.
    • Analysten überrascht von Rückgang, hatten Erholung erwartet.
    • Deutschland: Stimmungsdämpfer verstärkt, minus 22,1 Punkte.

    LIMBURG (dpa-AFX) - In der Eurozone hat sich die Einschätzung von Finanzmarktexperten zur konjunkturellen Entwicklung überraschend weiter verschlechtert. Der vom Analyseinstitut Sentix erhobene Konjunkturindikator fiel im September auf minus 9,2 Punkte, von zuvor minus 3,7 Punkten, wie Sentix am Montag in Limburg mitteilte. Es ist der zweite Stimmungsdämpfer in Folge und der niedrigste Wert seit April.

    Analysten wurden vom erneuten Rückgang überrascht. Sie hatten eine Erholung erwartet und waren im Schnitt von einem Anstieg auf minus 2,0 Punkte ausgegangen.

    Wie Sentix weiter mitteilt, haben sich sowohl die aktuelle Lage als auch die Zukunftserwartungen spürbar verschlechtert. "Damit kehren die wirtschaftlichen Sorgen mit voller Kraft zurück", heißt es.

    Vor allem in Deutschland habe sich der Abwärtstrend erneut verstärkt, schreiben die Sentix-Experten. "Der Gesamtindex verliert 9,4 Punkte und fällt dort auf minus 22,1 Punkte. Von einer nachhaltigen Stimmungsverbesserung in der größten Volkswirtschaft Europas kann daher keine Rede sein."/jkr/jsl






    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    Eurozone Sentix-Konjunkturindex sinkt - Deutlicher Dämpfer in Deutschland In der Eurozone hat sich die Einschätzung von Finanzmarktexperten zur konjunkturellen Entwicklung überraschend weiter verschlechtert. Der vom Analyseinstitut Sentix erhobene Konjunkturindikator fiel im September auf minus 9,2 Punkte, von zuvor minus …