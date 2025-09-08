Automobilhersteller erwirtschaften 2035 mehr als die Hälfte ihres Umsatzes mit softwarebasierten Funktionen (FOTO)

    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsBlei RohstoffvorwärtsNachrichten zu Blei
    Berlin (ots) -

    - In zehn Jahren werden Automobilhersteller nur noch ein Drittel ihres Umsatzes
    mit Fahrzeugverkäufen erwirtschaften
    - Integration von KI in Softwareentwicklung, Fahrzeugfunktionen und
    Mobilitätsdienstleistungen für 84 Prozent der deutschen Automobilkonzerne
    entscheidender Wettbewerbsvorteil
    - Mehr als die Hälfte der deutschen Automobilhersteller und Zulieferer hat
    softwarebasierte Funktionen bereits teilweise ausgerollt - im internationalen
    Schnitt nur ein Drittel der Unternehmen

    Die Automobilbranche befindet sich in einem tiefgreifenden Umbruch.
    Softwarebasierte Fahrzeugfunktionen sowie Mobilitätsdienstleistungen werden im
    Jahr 2035 mehr als die Hälfte des Gesamtumsatzes von OEMs (Original Equipment
    Manufacturer) ausmachen - damit verdoppelt sich der Anteil im Vergleich zu
    heute. Während die Hersteller heute noch knapp die Hälfte ihres Umsatzes mit dem
    Verkauf von Fahrzeugen erwirtschaften, wird dieser Anteil bis 2035 auf ein
    Drittel sinken. Das zeigt die aktuelle Studie des Capgemini
    (https://www.capgemini.com/de-de) Research Institute, "The software-driven
    mobility era: Beyond vehicles". Über 80 Prozent der Befragten gehen davon aus,
    dass softwarebasierte Funktionen und Dienstleistungen künftig den Großteil der
    Wertschöpfung ausmachen, nicht mehr das Fahrzeug selbst.

    Nahezu die gesamte Branche (92 Prozent) geht davon aus, dass sich jeder
    Automobilhersteller und Zulieferer zum Softwareunternehmen entwickelt und
    künftig softwaredefinierte Fahrzeuge beziehungsweise softwaredefinierte
    Mobilitätsdienstleistungen[1] anbieten wird. Allerdings ist der Weg dahin für
    Hersteller wie Zulieferer noch weit. Im internationalen Durchschnitt beschränkt
    derzeit noch ein Drittel dieser Unternehmen (34 Prozent) sein Angebot an
    softwarebasierten Funktionen oder Dienstleistungen auf einen Teil seines
    Produktportfolios. Das bedeutet im Fall eines OEMs beispielsweise, dass dieser
    autonome Fahrassistenzsysteme in einigen, aber nicht in allen Fahrzeugmodellen
    anbietet. Die deutschen Branchenvertreter liegen über dem weltweiten
    Durchschnitt: Mehr als die Hälfte (52 Prozent) von ihnen hat softwarebasierte
    Funktionen oder Dienstleistungen derzeit teilweise ausgerollt.

    "Jahrzehntelang hat Hardware über den Erfolg von Automobilherstellern
    entschieden - in Zukunft wird es Software sein. Kunden erwarten heute vernetzte,
    digitale Erlebnisse. Das erfordert einen konsequenten Software-First-Ansatz
    entlang der gesamten Wertschöpfungskette" , erklärt Michael Tenschert, Global
    Automotive Lead for Custom Development bei Capgemini. "Vorne mitspielen werden
