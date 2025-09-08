BERENBERG stuft ASML auf 'Buy'
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für ASML von 740 auf 735 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Ausgaben für Halbleiterausrüstungen dürften 2025 um 6 Prozent und 2026 um 4 Prozent steigen, schrieb Tammy Qiu in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Sie glaubt nicht, dass die Ausgaben in China weiterhin einem Abwärtstrend folgen, während das Land seinen Schwerpunkt auf die lokale Fertigung und fortgeschrittene Technologien lege. Im Falle von ASML nahm sie kleinere Abwärtsanpassungen an ihren Gewinnschätzungen je Aktie (EPS) für 2026 vor./tih/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.09.2025 / 15:57 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die ASML Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,06 % und einem Kurs von 665,7EUR auf Tradegate (08. September 2025, 10:51 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BERENBERG
Analyst: Tammy Qiu
Analysiertes Unternehmen: ASML
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 735
Kursziel alt: 740
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
