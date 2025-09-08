    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsÖl (Brent) RohstoffvorwärtsNachrichten zu Öl (Brent)
    161 Aufrufe 161 0 Kommentare 0 Kommentare

    Ölpreise steigen - Mögliche Sanktionen gegen Russland treiben

    Für Sie zusammengefasst
    • Ölpreise steigen trotz Opec+ Förderanhebung.
    • Neue Sanktionen gegen Russland treiben Preise an.
    • Brent bei 66,48 USD, WTI bei 62,81 USD.
    Ölpreise steigen - Mögliche Sanktionen gegen Russland treiben
    Foto: Emphyrio - pixabay

    NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise sind am Montag gestiegen. Eine erneute Anhebung der Fördermenge durch den Ölverbund Opec+ konnte die Notierungen vorerst nicht belasten. Am Markt wurden die steigenden Ölpreise vielmehr mit der Aussicht auf mögliche neue Sanktionen gegen die russische Ölwirtschaft erklärt.

    Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im November kostete 66,48 US-Dollar. Das waren 98 Cent mehr als am Freitag. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI zur Lieferung im Oktober stieg um 94 Cent auf 62,81 Dollar.

    Die Ölpreise machten damit ihre Verluste vom vergangenen Freitag, die sie nach enttäuschenden US-Konjunkturdaten erlitten hatten, nahezu wett. Am Markt wurde auf einen Bericht der Nachrichtenagentur Bloomberg verwiesen. Demnach prüft die Europäische Union neue Sanktionen unter anderem gegen russische Energieunternehmen.

    Eine erneute Anhebung der Fördermenge durch die Opec+ rückte damit in den Hintergrund. Am Wochenende war bekannt geworden, dass Staaten des Ölförderverbunds Opec+ ab Oktober noch mehr Rohöl in den Markt pumpen wollen. Saudi-Arabien, Russland und sechs weitere Länder beschlossen eine Erhöhung ihrer Tagesproduktion um insgesamt 137.000 Barrel.

    Bereits in den vergangenen Monaten hatte diese Staaten die Ölhähne schrittweise aufgedreht, um Produktionsbeschränkungen im Umfang von 2,2 Millionen Barrel pro Tag wieder rückgängig zu machen./jkr/jsl/mis




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Öl (Brent) - 967740 - XC0009677409

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Öl (Brent). Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Ölpreise steigen - Mögliche Sanktionen gegen Russland treiben Die Ölpreise sind am Montag gestiegen. Eine erneute Anhebung der Fördermenge durch den Ölverbund Opec+ konnte die Notierungen vorerst nicht belasten. Am Markt wurden die steigenden Ölpreise vielmehr mit der Aussicht auf mögliche neue Sanktionen …