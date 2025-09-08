    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsOracle AktievorwärtsNachrichten zu Oracle
    JPMORGAN stuft ORACLE CORP auf 'Neutral'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Oracle vor Zahlen von 185 auf 210 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Mark Murphy rechnet in einer am Montag vorliegenden Studie damit, dass der Softwarekonzern weiteren Zulauf bei den KI-bezogenen Bestellungen verspürt. Er erwartet nähere Details zu einem Kundenvertrag, der jährlich 30 Milliarden Dollar einbringen soll. Oracle sei ein Profiteur der Künstlichen Intelligenz./rob/tih/mis

    Veröffentlichung der Original-Studie: 08.09.2025 / 02:28 / EDT
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.09.2025 / 02:28 / EDT

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Oracle Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,94 % und einem Kurs von 202,6EUR auf Tradegate (08. September 2025, 11:04 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: JPMORGAN
    Analyst: Mark Murphy
    Analysiertes Unternehmen: ORACLE CORP
    Aktieneinstufung neu: neutral
    Kursziel neu: 210
    Kursziel alt: 185
    Währung: USD
    Zeitrahmen: N/A


