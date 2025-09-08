IFA 2025 - Jackery und everHome
Echtzeit-Transparenz und automatisierte Energieoptimierung für urbane Haushalte
Berlin (ots/PRNewswire) - Pünktlich zur IFA 2025 erweitert Jackery
(https://de.jackery.com/) , weltweit führender Anbieter mobiler und nachhaltiger
Stromlösungen, das Funktionsspektrum seines neuesten
All-In-One-Balkonkraftwerkpeichers HomePower 2000 Ultra
(https://de.jackery.com/products/jackery-homepower-2000-ultra) durch eine
Kooperation mit everHome (https://everhome.cloud/) . So ist der Heimspeicher mit
integriertem Wechselrichter ab sofort nicht nur mit dem EcoTracker
(https://everhome.cloud/en/ecotracker-ir) kompatibel, sondern integriert die
Verbrauchsüberwachung übersichtlich in die Jackery-App. Nutzerinnen und Nutzer
profitieren von einer Echtzeit-Transparenz über Stromverbrauch, Erzeugung und
Netznutzung sowie von einer automatisierten Verbrauchssteuerung, die den
Eigenverbrauch optimiert und die Abhängigkeit vom Netz reduziert.
Nachhaltig, einfach und nutzerzentriert
Beide Unternehmen setzen bei ihren Produkten auf eine einfache Installation,
nahtlose Integration und benutzerfreundliches Design, um den Zugang zu grüner
Energie und Smart-Home-Upgrades einfacher zu gestalten. Während der HomePower
2000 Ultra als DIY-System mit wenigen Handgriffen auch für Laien sofort
einsatzbereit ist, haftet der EcoTracker ganz einfach per Magnet am Stromkasten
und liest Smart-Meter-Daten per Infrarot aus - ohne Neuverkabelung oder den
Einsatz eines Elektrikers. Die Daten werden drahtlos in die Jackery Home App
übertragen und übersichtlich aufbereitet. So behalten Anwenderinnen und Anwender
stets den Überblick darüber, wie viel Strom verbraucht, erzeugt oder ins Netz
eingespeist wird - sekundengenau und auf ein Watt präzise. Darüber hinaus
ermöglicht das System eine intelligente Verbrauchssteuerung, um den selbst
erzeugten Solarstrom optimal zu nutzen und die Stromkosten bestmöglich zu
senken.
Jackery und everHome teilen die Überzeugung, dass nachhaltige Energie nicht nur
verfügbar, sondern auch leicht verständlich und im Alltag nutzbar sein muss.
"Mit dieser Partnerschaft verbinden wir das Beste aus beiden Welten: die
Unabhängigkeit durch die eigene Solarenergie und die Transparenz eines
intelligenten Smart-Home-Systems. Nach der Installation läuft das System
automatisch - ohne manuelle Bedienung oder Energieplanung. Dank der
Smart-Meter-Erfassung durch den everHome EcoTracker profitieren User unseres
HomePower 2000 Ultra von einer intelligenten, sorgenfreien "0-Einspeise"-Lösung:
Solarstrom wird optimal genutzt und die Abhängigkeit vom stetig teurer werdenden
Netzstrom sinkt", erklärt Stefan Jachmann, Country Sales Director DACH bei
Jackery.
"Die Kopplung des EcoTracker mit dem HomePower 2000 Ultra zeigt eindrucksvoll,
wie Digitalisierung und Energiewende Hand in Hand gehen, wenn zwei Firmen wie
Jackery und everHome ihre Kräfte bündeln. Nutzerinnen und Nutzer erhalten nicht
nur Daten, sondern echte Steuerungsmöglichkeiten - und das ohne technische
Hürden oder die Installation durch einen Elektriker", unterstreicht Marcel
Hülsmann, Head of Global Sales & Partnerships bei everHome.
HomePower 2000 Ultra - All-In-One-Balkonkraftwerk
Mit dem DIY-Balkonkraftwerk bietet Jackery einen 2 kWh starken
LiFePO4-Heimspeicher mit integriertem Wechselrichter, der auf bis zu 8 kWh
erweiterbar ist. Für maximale Sicherheit sorgt neben dem nicht brennbaren
LiFePO4-Akku ein intelligentes Brandschutzsystem mit Echtzeit-Risikoerkennung,
Alarmmeldung und automatischer Brandbekämpfung. Per App steuerbar, bietet das
System bereits durch die Integration dynamischer Stromtarife die Möglichkeit,
auch bei Regenwetter Stromkosten zu senken. Ab sofort vereinfacht die
Kombination mit dem EcoTracker das smarte Energiemanagement des
Jackery-Speichers und hilft, die Eigenverbrauchsquote des Solarstroms
bestmöglich und automatisiert zu erhöhen.
Jackery präsentiert seine Lösungen auf der IFA 2025 in Halle 2.2, Stand 119.
Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2763319/Jackery_everHome_1.jpg
Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2480234/Jackery_Logo.jpg
View original content: https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/ifa-2025
--jackery-und-everhome-echtzeit-transparenz-und-automatisierte-energieoptimierun
g-fur-urbane-haushalte-302545043.html
Pressekontakt:
Pressekontakt: Jiatong Li,
jiatong@jackery.com
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/161806/6112723
OTS: Jackery Inc.
