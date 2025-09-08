Echtzeit-Transparenz und automatisierte Energieoptimierung für urbane Haushalte

Berlin (ots/PRNewswire) - Pünktlich zur IFA 2025 erweitert Jackery

(https://de.jackery.com/) , weltweit führender Anbieter mobiler und nachhaltiger

Stromlösungen, das Funktionsspektrum seines neuesten

All-In-One-Balkonkraftwerkpeichers HomePower 2000 Ultra

(https://de.jackery.com/products/jackery-homepower-2000-ultra) durch eine

Kooperation mit everHome (https://everhome.cloud/) . So ist der Heimspeicher mit

integriertem Wechselrichter ab sofort nicht nur mit dem EcoTracker

(https://everhome.cloud/en/ecotracker-ir) kompatibel, sondern integriert die

Verbrauchsüberwachung übersichtlich in die Jackery-App. Nutzerinnen und Nutzer

profitieren von einer Echtzeit-Transparenz über Stromverbrauch, Erzeugung und

Netznutzung sowie von einer automatisierten Verbrauchssteuerung, die den

Eigenverbrauch optimiert und die Abhängigkeit vom Netz reduziert.



Nachhaltig, einfach und nutzerzentriert





Beide Unternehmen setzen bei ihren Produkten auf eine einfache Installation,

nahtlose Integration und benutzerfreundliches Design, um den Zugang zu grüner

Energie und Smart-Home-Upgrades einfacher zu gestalten. Während der HomePower

2000 Ultra als DIY-System mit wenigen Handgriffen auch für Laien sofort

einsatzbereit ist, haftet der EcoTracker ganz einfach per Magnet am Stromkasten

und liest Smart-Meter-Daten per Infrarot aus - ohne Neuverkabelung oder den

Einsatz eines Elektrikers. Die Daten werden drahtlos in die Jackery Home App

übertragen und übersichtlich aufbereitet. So behalten Anwenderinnen und Anwender

stets den Überblick darüber, wie viel Strom verbraucht, erzeugt oder ins Netz

eingespeist wird - sekundengenau und auf ein Watt präzise. Darüber hinaus

ermöglicht das System eine intelligente Verbrauchssteuerung, um den selbst

erzeugten Solarstrom optimal zu nutzen und die Stromkosten bestmöglich zu

senken.



Jackery und everHome teilen die Überzeugung, dass nachhaltige Energie nicht nur

verfügbar, sondern auch leicht verständlich und im Alltag nutzbar sein muss.

"Mit dieser Partnerschaft verbinden wir das Beste aus beiden Welten: die

Unabhängigkeit durch die eigene Solarenergie und die Transparenz eines

intelligenten Smart-Home-Systems. Nach der Installation läuft das System

automatisch - ohne manuelle Bedienung oder Energieplanung. Dank der

Smart-Meter-Erfassung durch den everHome EcoTracker profitieren User unseres

HomePower 2000 Ultra von einer intelligenten, sorgenfreien "0-Einspeise"-Lösung:

Solarstrom wird optimal genutzt und die Abhängigkeit vom stetig teurer werdenden

Netzstrom sinkt", erklärt Stefan Jachmann, Country Sales Director DACH bei

Jackery.



"Die Kopplung des EcoTracker mit dem HomePower 2000 Ultra zeigt eindrucksvoll,

wie Digitalisierung und Energiewende Hand in Hand gehen, wenn zwei Firmen wie

Jackery und everHome ihre Kräfte bündeln. Nutzerinnen und Nutzer erhalten nicht

nur Daten, sondern echte Steuerungsmöglichkeiten - und das ohne technische

Hürden oder die Installation durch einen Elektriker", unterstreicht Marcel

Hülsmann, Head of Global Sales & Partnerships bei everHome.



HomePower 2000 Ultra - All-In-One-Balkonkraftwerk



Mit dem DIY-Balkonkraftwerk bietet Jackery einen 2 kWh starken

LiFePO4-Heimspeicher mit integriertem Wechselrichter, der auf bis zu 8 kWh

erweiterbar ist. Für maximale Sicherheit sorgt neben dem nicht brennbaren

LiFePO4-Akku ein intelligentes Brandschutzsystem mit Echtzeit-Risikoerkennung,

Alarmmeldung und automatischer Brandbekämpfung. Per App steuerbar, bietet das

System bereits durch die Integration dynamischer Stromtarife die Möglichkeit,

auch bei Regenwetter Stromkosten zu senken. Ab sofort vereinfacht die

Kombination mit dem EcoTracker das smarte Energiemanagement des

Jackery-Speichers und hilft, die Eigenverbrauchsquote des Solarstroms

bestmöglich und automatisiert zu erhöhen.



