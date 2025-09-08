    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    Echtzeit-Transparenz und automatisierte Energieoptimierung für urbane Haushalte

    Berlin (ots/PRNewswire) - Pünktlich zur IFA 2025 erweitert Jackery
    (https://de.jackery.com/) , weltweit führender Anbieter mobiler und nachhaltiger
    Stromlösungen, das Funktionsspektrum seines neuesten
    All-In-One-Balkonkraftwerkpeichers HomePower 2000 Ultra
    (https://de.jackery.com/products/jackery-homepower-2000-ultra) durch eine
    Kooperation mit everHome (https://everhome.cloud/) . So ist der Heimspeicher mit
    integriertem Wechselrichter ab sofort nicht nur mit dem EcoTracker
    (https://everhome.cloud/en/ecotracker-ir) kompatibel, sondern integriert die
    Verbrauchsüberwachung übersichtlich in die Jackery-App. Nutzerinnen und Nutzer
    profitieren von einer Echtzeit-Transparenz über Stromverbrauch, Erzeugung und
    Netznutzung sowie von einer automatisierten Verbrauchssteuerung, die den
    Eigenverbrauch optimiert und die Abhängigkeit vom Netz reduziert.

    Nachhaltig, einfach und nutzerzentriert

    Beide Unternehmen setzen bei ihren Produkten auf eine einfache Installation,
    nahtlose Integration und benutzerfreundliches Design, um den Zugang zu grüner
    Energie und Smart-Home-Upgrades einfacher zu gestalten. Während der HomePower
    2000 Ultra als DIY-System mit wenigen Handgriffen auch für Laien sofort
    einsatzbereit ist, haftet der EcoTracker ganz einfach per Magnet am Stromkasten
    und liest Smart-Meter-Daten per Infrarot aus - ohne Neuverkabelung oder den
    Einsatz eines Elektrikers. Die Daten werden drahtlos in die Jackery Home App
    übertragen und übersichtlich aufbereitet. So behalten Anwenderinnen und Anwender
    stets den Überblick darüber, wie viel Strom verbraucht, erzeugt oder ins Netz
    eingespeist wird - sekundengenau und auf ein Watt präzise. Darüber hinaus
    ermöglicht das System eine intelligente Verbrauchssteuerung, um den selbst
    erzeugten Solarstrom optimal zu nutzen und die Stromkosten bestmöglich zu
    senken.

    Jackery und everHome teilen die Überzeugung, dass nachhaltige Energie nicht nur
    verfügbar, sondern auch leicht verständlich und im Alltag nutzbar sein muss.
    "Mit dieser Partnerschaft verbinden wir das Beste aus beiden Welten: die
    Unabhängigkeit durch die eigene Solarenergie und die Transparenz eines
    intelligenten Smart-Home-Systems. Nach der Installation läuft das System
    automatisch - ohne manuelle Bedienung oder Energieplanung. Dank der
    Smart-Meter-Erfassung durch den everHome EcoTracker profitieren User unseres
    HomePower 2000 Ultra von einer intelligenten, sorgenfreien "0-Einspeise"-Lösung:
    Solarstrom wird optimal genutzt und die Abhängigkeit vom stetig teurer werdenden
    Netzstrom sinkt", erklärt Stefan Jachmann, Country Sales Director DACH bei
    Jackery.

    "Die Kopplung des EcoTracker mit dem HomePower 2000 Ultra zeigt eindrucksvoll,
    wie Digitalisierung und Energiewende Hand in Hand gehen, wenn zwei Firmen wie
    Jackery und everHome ihre Kräfte bündeln. Nutzerinnen und Nutzer erhalten nicht
    nur Daten, sondern echte Steuerungsmöglichkeiten - und das ohne technische
    Hürden oder die Installation durch einen Elektriker", unterstreicht Marcel
    Hülsmann, Head of Global Sales & Partnerships bei everHome.

    HomePower 2000 Ultra - All-In-One-Balkonkraftwerk

    Mit dem DIY-Balkonkraftwerk bietet Jackery einen 2 kWh starken
    LiFePO4-Heimspeicher mit integriertem Wechselrichter, der auf bis zu 8 kWh
    erweiterbar ist. Für maximale Sicherheit sorgt neben dem nicht brennbaren
    LiFePO4-Akku ein intelligentes Brandschutzsystem mit Echtzeit-Risikoerkennung,
    Alarmmeldung und automatischer Brandbekämpfung. Per App steuerbar, bietet das
    System bereits durch die Integration dynamischer Stromtarife die Möglichkeit,
    auch bei Regenwetter Stromkosten zu senken. Ab sofort vereinfacht die
    Kombination mit dem EcoTracker das smarte Energiemanagement des
    Jackery-Speichers und hilft, die Eigenverbrauchsquote des Solarstroms
    bestmöglich und automatisiert zu erhöhen.

    Jackery präsentiert seine Lösungen auf der IFA 2025 in Halle 2.2, Stand 119.

    Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2763319/Jackery_everHome_1.jpg

    Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2480234/Jackery_Logo.jpg

    View original content: https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/ifa-2025
    --jackery-und-everhome-echtzeit-transparenz-und-automatisierte-energieoptimierun
    g-fur-urbane-haushalte-302545043.html

    Pressekontakt:

    Pressekontakt: Jiatong Li,
    jiatong@jackery.com

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/161806/6112723
    OTS: Jackery Inc.




