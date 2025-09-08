Pelagos Data Centres stellt ehrgeizigen Plan für neue 250-MW-Anlage in der Nähe des Hafens von Gibraltar vor
Gibraltar (ots/PRNewswire) - Pelagos Data Centres wird in Gibraltar ein großes
Rechenzentrum errichten, das bis 2033 eine Kapazität von bis zu 250 Megawatt
(MW) bieten wird.
Die hochmoderne Anlage, die heute bei einer Feierstunde in den Räumlichkeiten
des Ministerpräsidenten von Gibraltar, Fabian Picardo, vorgestellt wurde, soll
Investitionen in Höhe von rund 1,8 Milliarden Pfund anziehen. Die Anlage wird in
fünf Phasen auf einem 20.000 Quadratmeter großen Gelände in der Nähe des Hafens
von Gibraltar errichtet. Es ist das derzeit wertmäßig größte Entwicklungsprojekt
in Gibraltar und eines der größten in seiner Geschichte.
Rechenzentrum errichten, das bis 2033 eine Kapazität von bis zu 250 Megawatt
(MW) bieten wird.
Die hochmoderne Anlage, die heute bei einer Feierstunde in den Räumlichkeiten
des Ministerpräsidenten von Gibraltar, Fabian Picardo, vorgestellt wurde, soll
Investitionen in Höhe von rund 1,8 Milliarden Pfund anziehen. Die Anlage wird in
fünf Phasen auf einem 20.000 Quadratmeter großen Gelände in der Nähe des Hafens
von Gibraltar errichtet. Es ist das derzeit wertmäßig größte Entwicklungsprojekt
in Gibraltar und eines der größten in seiner Geschichte.
Das vollständig durch private Investitionen finanzierte und von der Regierung
von Gibraltar unterstützte Pelagos Data Centres Project stellt einen
transformativen Schritt für die digitale und wirtschaftliche Landschaft des
britischen Überseegebiets dar. Es wird auch einen wichtigen Beitrag zur Deckung
des europäischen Bedarfs an Rechenzentrumskapazitäten leisten und Gibraltar als
wichtigen neuen Knotenpunkt in der digitalen Infrastruktur Europas
positionieren, der den breiteren Bedarf des Vereinigten Königreichs und
Kontinentaleuropas decken kann. Dies geschieht zu einem entscheidenden
Zeitpunkt, da die rasche Einführung von KI in allen Branchen die Anforderungen
an die digitale Infrastruktur verändert und einen erheblichen Bedarf an
skalierbaren, leistungsstarken Rechenzentren schafft, die komplexe und
rechenintensive Arbeitslasten unterstützen können.
Die erste Phase des Projekts soll Ende 2027 in Betrieb genommen werden, die
weiteren Phasen sollen in Abständen von jeweils etwa 18 Monaten folgen. Das
Rechenzentrum wird unabhängig vom bestehenden Stromnetz Gibraltars betrieben,
und der Standort wird über eine öffentliche Freizeiteinrichtung verfügen, die
eine wertvolle Bereicherung für die lokale Bevölkerung darstellt.
Konstantin Sokolov, Vorsitzender von Pelagos Data Centres , kommentierte: "Das
Ausmaß dieses Projekts markiert ein neues Kapitel für Gibraltar und für die
digitalen Fähigkeiten Europas. So wie die Elektrizität und das Internet in der
Vergangenheit die Gesellschaft verändert haben, entwickelt sich die KI nun zur
bestimmenden Technologie unserer Zeit, die das Potenzial hat, ganze Branchen,
Volkswirtschaften und Gemeinschaften neu zu definieren. Mit seiner neuen Anlage
legt Pelagos Data Centres den Grundstein für die nächste Ära der KI-gesteuerten
Innovation, positioniert Gibraltar als strategische Drehscheibe und ermöglicht
von Gibraltar unterstützte Pelagos Data Centres Project stellt einen
transformativen Schritt für die digitale und wirtschaftliche Landschaft des
britischen Überseegebiets dar. Es wird auch einen wichtigen Beitrag zur Deckung
des europäischen Bedarfs an Rechenzentrumskapazitäten leisten und Gibraltar als
wichtigen neuen Knotenpunkt in der digitalen Infrastruktur Europas
positionieren, der den breiteren Bedarf des Vereinigten Königreichs und
Kontinentaleuropas decken kann. Dies geschieht zu einem entscheidenden
Zeitpunkt, da die rasche Einführung von KI in allen Branchen die Anforderungen
an die digitale Infrastruktur verändert und einen erheblichen Bedarf an
skalierbaren, leistungsstarken Rechenzentren schafft, die komplexe und
rechenintensive Arbeitslasten unterstützen können.
Die erste Phase des Projekts soll Ende 2027 in Betrieb genommen werden, die
weiteren Phasen sollen in Abständen von jeweils etwa 18 Monaten folgen. Das
Rechenzentrum wird unabhängig vom bestehenden Stromnetz Gibraltars betrieben,
und der Standort wird über eine öffentliche Freizeiteinrichtung verfügen, die
eine wertvolle Bereicherung für die lokale Bevölkerung darstellt.
Konstantin Sokolov, Vorsitzender von Pelagos Data Centres , kommentierte: "Das
Ausmaß dieses Projekts markiert ein neues Kapitel für Gibraltar und für die
digitalen Fähigkeiten Europas. So wie die Elektrizität und das Internet in der
Vergangenheit die Gesellschaft verändert haben, entwickelt sich die KI nun zur
bestimmenden Technologie unserer Zeit, die das Potenzial hat, ganze Branchen,
Volkswirtschaften und Gemeinschaften neu zu definieren. Mit seiner neuen Anlage
legt Pelagos Data Centres den Grundstein für die nächste Ära der KI-gesteuerten
Innovation, positioniert Gibraltar als strategische Drehscheibe und ermöglicht
Autor folgen