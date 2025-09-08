Pelagos Data Centres stellt ehrgeizigen Plan für neue 250-MW-Anlage in der Nähe des Hafens von Gibraltar vor

Gibraltar (ots/PRNewswire) - Pelagos Data Centres wird in Gibraltar ein großes

Rechenzentrum errichten, das bis 2033 eine Kapazität von bis zu 250 Megawatt

(MW) bieten wird.



Die hochmoderne Anlage, die heute bei einer Feierstunde in den Räumlichkeiten

des Ministerpräsidenten von Gibraltar, Fabian Picardo, vorgestellt wurde, soll

Investitionen in Höhe von rund 1,8 Milliarden Pfund anziehen. Die Anlage wird in

fünf Phasen auf einem 20.000 Quadratmeter großen Gelände in der Nähe des Hafens

von Gibraltar errichtet. Es ist das derzeit wertmäßig größte Entwicklungsprojekt

in Gibraltar und eines der größten in seiner Geschichte.







von Gibraltar unterstützte Pelagos Data Centres Project stellt einen

transformativen Schritt für die digitale und wirtschaftliche Landschaft des

britischen Überseegebiets dar. Es wird auch einen wichtigen Beitrag zur Deckung

des europäischen Bedarfs an Rechenzentrumskapazitäten leisten und Gibraltar als

wichtigen neuen Knotenpunkt in der digitalen Infrastruktur Europas

positionieren, der den breiteren Bedarf des Vereinigten Königreichs und

Kontinentaleuropas decken kann. Dies geschieht zu einem entscheidenden

Zeitpunkt, da die rasche Einführung von KI in allen Branchen die Anforderungen

an die digitale Infrastruktur verändert und einen erheblichen Bedarf an

skalierbaren, leistungsstarken Rechenzentren schafft, die komplexe und

rechenintensive Arbeitslasten unterstützen können.



Die erste Phase des Projekts soll Ende 2027 in Betrieb genommen werden, die

weiteren Phasen sollen in Abständen von jeweils etwa 18 Monaten folgen. Das

Rechenzentrum wird unabhängig vom bestehenden Stromnetz Gibraltars betrieben,

und der Standort wird über eine öffentliche Freizeiteinrichtung verfügen, die

eine wertvolle Bereicherung für die lokale Bevölkerung darstellt.



Konstantin Sokolov, Vorsitzender von Pelagos Data Centres , kommentierte: "Das

Ausmaß dieses Projekts markiert ein neues Kapitel für Gibraltar und für die

digitalen Fähigkeiten Europas. So wie die Elektrizität und das Internet in der

Vergangenheit die Gesellschaft verändert haben, entwickelt sich die KI nun zur

bestimmenden Technologie unserer Zeit, die das Potenzial hat, ganze Branchen,

Volkswirtschaften und Gemeinschaften neu zu definieren. Mit seiner neuen Anlage

legt Pelagos Data Centres den Grundstein für die nächste Ära der KI-gesteuerten

Innovation, positioniert Gibraltar als strategische Drehscheibe und ermöglicht Seite 1 von 3 Seite 2 ►





Das vollständig durch private Investitionen finanzierte und von der Regierungvon Gibraltar unterstützte Pelagos Data Centres Project stellt einentransformativen Schritt für die digitale und wirtschaftliche Landschaft desbritischen Überseegebiets dar. Es wird auch einen wichtigen Beitrag zur Deckungdes europäischen Bedarfs an Rechenzentrumskapazitäten leisten und Gibraltar alswichtigen neuen Knotenpunkt in der digitalen Infrastruktur Europaspositionieren, der den breiteren Bedarf des Vereinigten Königreichs undKontinentaleuropas decken kann. Dies geschieht zu einem entscheidendenZeitpunkt, da die rasche Einführung von KI in allen Branchen die Anforderungenan die digitale Infrastruktur verändert und einen erheblichen Bedarf anskalierbaren, leistungsstarken Rechenzentren schafft, die komplexe undrechenintensive Arbeitslasten unterstützen können.Die erste Phase des Projekts soll Ende 2027 in Betrieb genommen werden, dieweiteren Phasen sollen in Abständen von jeweils etwa 18 Monaten folgen. DasRechenzentrum wird unabhängig vom bestehenden Stromnetz Gibraltars betrieben,und der Standort wird über eine öffentliche Freizeiteinrichtung verfügen, dieeine wertvolle Bereicherung für die lokale Bevölkerung darstellt.Konstantin Sokolov, Vorsitzender von Pelagos Data Centres , kommentierte: "DasAusmaß dieses Projekts markiert ein neues Kapitel für Gibraltar und für diedigitalen Fähigkeiten Europas. So wie die Elektrizität und das Internet in derVergangenheit die Gesellschaft verändert haben, entwickelt sich die KI nun zurbestimmenden Technologie unserer Zeit, die das Potenzial hat, ganze Branchen,Volkswirtschaften und Gemeinschaften neu zu definieren. Mit seiner neuen Anlagelegt Pelagos Data Centres den Grundstein für die nächste Ära der KI-gesteuertenInnovation, positioniert Gibraltar als strategische Drehscheibe und ermöglicht