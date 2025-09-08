    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsErdgas RohstoffvorwärtsNachrichten zu Erdgas
    Pelagos Data Centres stellt ehrgeizigen Plan für neue 250-MW-Anlage in der Nähe des Hafens von Gibraltar vor

    Gibraltar (ots/PRNewswire) - Pelagos Data Centres wird in Gibraltar ein großes
    Rechenzentrum errichten, das bis 2033 eine Kapazität von bis zu 250 Megawatt
    (MW) bieten wird.

    Die hochmoderne Anlage, die heute bei einer Feierstunde in den Räumlichkeiten
    des Ministerpräsidenten von Gibraltar, Fabian Picardo, vorgestellt wurde, soll
    Investitionen in Höhe von rund 1,8 Milliarden Pfund anziehen. Die Anlage wird in
    fünf Phasen auf einem 20.000 Quadratmeter großen Gelände in der Nähe des Hafens
    von Gibraltar errichtet. Es ist das derzeit wertmäßig größte Entwicklungsprojekt
    in Gibraltar und eines der größten in seiner Geschichte.

    Das vollständig durch private Investitionen finanzierte und von der Regierung
    von Gibraltar unterstützte Pelagos Data Centres Project stellt einen
    transformativen Schritt für die digitale und wirtschaftliche Landschaft des
    britischen Überseegebiets dar. Es wird auch einen wichtigen Beitrag zur Deckung
    des europäischen Bedarfs an Rechenzentrumskapazitäten leisten und Gibraltar als
    wichtigen neuen Knotenpunkt in der digitalen Infrastruktur Europas
    positionieren, der den breiteren Bedarf des Vereinigten Königreichs und
    Kontinentaleuropas decken kann. Dies geschieht zu einem entscheidenden
    Zeitpunkt, da die rasche Einführung von KI in allen Branchen die Anforderungen
    an die digitale Infrastruktur verändert und einen erheblichen Bedarf an
    skalierbaren, leistungsstarken Rechenzentren schafft, die komplexe und
    rechenintensive Arbeitslasten unterstützen können.

    Die erste Phase des Projekts soll Ende 2027 in Betrieb genommen werden, die
    weiteren Phasen sollen in Abständen von jeweils etwa 18 Monaten folgen. Das
    Rechenzentrum wird unabhängig vom bestehenden Stromnetz Gibraltars betrieben,
    und der Standort wird über eine öffentliche Freizeiteinrichtung verfügen, die
    eine wertvolle Bereicherung für die lokale Bevölkerung darstellt.

    Konstantin Sokolov, Vorsitzender von Pelagos Data Centres , kommentierte: "Das
    Ausmaß dieses Projekts markiert ein neues Kapitel für Gibraltar und für die
    digitalen Fähigkeiten Europas. So wie die Elektrizität und das Internet in der
    Vergangenheit die Gesellschaft verändert haben, entwickelt sich die KI nun zur
    bestimmenden Technologie unserer Zeit, die das Potenzial hat, ganze Branchen,
    Volkswirtschaften und Gemeinschaften neu zu definieren. Mit seiner neuen Anlage
    legt Pelagos Data Centres den Grundstein für die nächste Ära der KI-gesteuerten
    Innovation, positioniert Gibraltar als strategische Drehscheibe und ermöglicht
