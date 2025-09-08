Nächstes Microsoft-Duell: OpenAI plant eine KI-gestützte Jobplattform

Die Pläne wurden in einem Blogpost von Fidji Simo, Chief Executive of Applications bei OpenAI und ehemalige CEO von Instacart, vorgestellt. Simo betonte, dass die Plattform nicht nur große Konzerne adressieren soll, sondern auch kleineren Unternehmen und öffentlichen Einrichtungen zugutekommen könnte. "Wichtig ist, dass die Jobplattform nicht nur ein Weg sein wird, für große Unternehmen mehr Talente anzuziehen. Es wird auch einen Track geben, der lokalen Unternehmen hilft, wettbewerbsfähig zu bleiben, und Kommunen dabei unterstützt, die KI-Talente zu finden, die sie brauchen, um ihre Bürger besser zu bedienen", schrieb sie.

OpenAI hat ehrgeizige Pläne angekündigt: Das Unternehmen will eine eigene KI-basierte Jobplattform auf den Markt bringen, die Kandidaten und Arbeitgeber effizienter zusammenbringen soll. Beobachter werten den Schritt als möglichen Angriff auf LinkedIn, das seit 2016 im Besitz von Microsoft ist.

Ein Unternehmenssprecher bestätigte gegenüber TechCrunch, dass die neue Plattform voraussichtlich Mitte 2026 live gehen wird. Konkrete Details zu Funktionsumfang oder Geschäftsmodell stehen allerdings noch aus.

Zweites Standbein: Ausbau der OpenAI Academy

Parallel dazu will OpenAI seine Lernplattform "OpenAI Academy" deutlich erweitern. Ein neues Zertifizierungsprogramm soll den steigenden Bedarf an nachweisbaren KI-Kompetenzen decken. Die Zertifikate werden auf verschiedenen Stufen angeboten – von grundlegenden Anwendungen im Arbeitsalltag bis hin zu Spezialgebieten wie "Prompt Engineering" oder maßgeschneiderten KI-Jobs.

"Wir werden die Academy erweitern, indem wir Zertifizierungen für unterschiedliche Niveaus der KI-Kenntnisse anbieten – von den Grundlagen der KI-Nutzung am Arbeitsplatz bis hin zu KI-Custom Jobs und Prompt Engineering", so Simo. Lernende sollen dabei vom interaktiven "Study Mode" von ChatGPT profitieren.

Microsoft bleibt Partner – und Konkurrent

Brisant ist die Ankündigung auch wegen der engen, aber zunehmend komplexen Beziehung zwischen OpenAI und Microsoft. Der Tech-Gigant hat bislang über 13 Milliarden US-Dollar in OpenAI investiert und gilt als wichtigster strategischer Partner. Gleichzeitig listete Microsoft im vergangenen Jahr OpenAI offiziell als Wettbewerber – unter anderem in den Bereichen Suche und Werbung.

Die geplante Jobplattform könnte nun eine weitere Schnittstelle werden, an der sich Partner und Konkurrenten gegenüberstehen. LinkedIn ist mit rund einer Milliarde Mitgliedern weltweit Marktführer im Segment beruflicher Netzwerke. Ob OpenAI mit seiner KI-getriebenen Lösung in der Lage sein wird, diesen Vorsprung anzufechten, bleibt abzuwarten.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion

