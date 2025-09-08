    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsMeta Platforms (A) AktievorwärtsNachrichten zu Meta Platforms (A)

    Parallelen zur dotcom-Blase?

    369 Aufrufe 369 0 Kommentare 0 Kommentare

    KI-Mitarbeiter teurer als NBA-Superstar - alles nur eine KI-Blase?

    Das Kalkül hinter den massiven Investitionen in KI-Mitarbeiter: Kleinste Innovationssprünge könnten in Zukunft Milliardenumsätze sichern. Für Anleger stellt sich allerdings die Frage: Wie tragfähig ist diese Strategie?

    Für Sie zusammengefasst
    Parallelen zur dotcom-Blase? - KI-Mitarbeiter teurer als NBA-Superstar - alles nur eine KI-Blase?
    Foto: Rafael Henrique - SOPA Images via ZUMA Press

    Meta sicherte sich jüngst einen KI-Forscher in einem Paket mit einem Wert von rund 250 Millionen US-Dollar über vier Jahre, 35 Millionen US-Dollar mehr als der Vierjahresvertrag des NBA-Megastars Stephen Curry. Einerseits signalisiert dies technologische Entschlossenheit, in einem Markt, der über künftige Wachstumschancen entscheidet. Andererseits wächst mit Ausgaben in solch einer Größenordnung der Kostendruck massiv: Schon jetzt machen die Kapitalausgaben von Meta jährlich rund 80 Milliarden US-Dollar aus, und weitere Milliarden für Talentakquise kommen hinzu.

    Während Alphabet und Microsoft ähnliche Summen investieren, versuchen sie KI stärker in bestehende Produkte wie Cloud-Dienste oder Office-Software einzubinden – was die Monetarisierungschancen im Vergleich zu Meta erhöht. OpenAI wiederum setzt auf die direkte Nutzung von Sprachmodellen, kämpft jedoch selbst mit steigenden Personalkosten.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Meta Platforms!
    Long
    705,53€
    Basispreis
    4,41
    Ask
    × 14,52
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    803,20€
    Basispreis
    4,44
    Ask
    × 14,51
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Meta Platforms (A)

    +0,08 %
    +2,88 %
    -1,74 %
    +5,01 %
    +41,57 %
    +301,24 %
    +169,08 %
    +707,01 %
    +2.032,97 %
    ISIN:US30303M1027WKN:A1JWVX


    Die KI-Blase bringt ihre Risiken mit sich: Das Wettrüsten um KI-Talente eröffnet langfristig enormes Potenzial, verschärft aber kurzfristig die Gewinnrisiken. Für Meta bedeutet der Fokus auf KI und Superintelligenz eine Wette auf die Zukunft – Anleger müssen sich darauf einstellen, dass steigende Kosten die Ertragsentwicklung belasten, bis greifbare Umsätze aus den Milliardeninvestitionen entstehen.

    Es ist nicht wirklich abzusehen, wie lange es dauert und ob überhaupt diese Investitionen in stabile Umsätze und Gewinne umgewandelt werden können. Bisher hat jedenfalls noch kein KI-Modell bewiesen, dass es die gigantischen Kosten deckt. 

    Tipp aus der RedaktionLondon, NYSE oder NASDAQ: Über SMARTBROKER+ handeln Sie direkt an 29 Handelsplätzen und können somit attraktiven Spreads und einer größeren Titelauswahl profitieren. SMARTBROKER+ bietet Ihnen eine breite Produktauswahl zu günstigen Konditionen, um sich in jeder Börsenphase gut zu positionieren.

     

    Nicht wenige Anleger befürchten deshalb, dass Ähnliches passieren könnte wie bei der im Jahr 2000 geplatzten dotcom-Spekulationsblase und deshalb die Erwartungen an 'the next big thing' zu hoch gesteckt sind. Der Grund ist ganz plausibel: Es ist immer noch unklar, welche Anwendungen einen wirtschaftlichen Mehrwert liefern können.

    Deshalb ist es umso wichtiger, dass die Tech-Riesen aussagekräftige Strategien ausarbeiten, aus denen klar wird, welche stabilen Einnahmequellen sich in Zukunft daraus ergeben können.

    Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion.  


    Reports
    Solarbranche vor dem Mega-Comeback?
    Diese 4 Aktien stehen vor dem Rebound!
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurPaul Späthling
    3 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Parallelen zur dotcom-Blase? KI-Mitarbeiter teurer als NBA-Superstar - alles nur eine KI-Blase? Das Kalkül hinter den massiven Investitionen in KI-Mitarbeiter: Kleinste Innovationssprünge könnten in Zukunft Milliardenumsätze sichern. Für Anleger stellt sich allerdings die Frage: Wie tragfähig ist diese Strategie?