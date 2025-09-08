KI-Mitarbeiter teurer als NBA-Superstar - alles nur eine KI-Blase?

Während Alphabet und Microsoft ähnliche Summen investieren, versuchen sie KI stärker in bestehende Produkte wie Cloud-Dienste oder Office-Software einzubinden – was die Monetarisierungschancen im Vergleich zu Meta erhöht. OpenAI wiederum setzt auf die direkte Nutzung von Sprachmodellen, kämpft jedoch selbst mit steigenden Personalkosten.

Meta sicherte sich jüngst einen KI-Forscher in einem Paket mit einem Wert von rund 250 Millionen US-Dollar über vier Jahre, 35 Millionen US-Dollar mehr als der Vierjahresvertrag des NBA-Megastars Stephen Curry. Einerseits signalisiert dies technologische Entschlossenheit, in einem Markt, der über künftige Wachstumschancen entscheidet. Andererseits wächst mit Ausgaben in solch einer Größenordnung der Kostendruck massiv: Schon jetzt machen die Kapitalausgaben von Meta jährlich rund 80 Milliarden US-Dollar aus, und weitere Milliarden für Talentakquise kommen hinzu.

Die KI-Blase bringt ihre Risiken mit sich: Das Wettrüsten um KI-Talente eröffnet langfristig enormes Potenzial, verschärft aber kurzfristig die Gewinnrisiken. Für Meta bedeutet der Fokus auf KI und Superintelligenz eine Wette auf die Zukunft – Anleger müssen sich darauf einstellen, dass steigende Kosten die Ertragsentwicklung belasten, bis greifbare Umsätze aus den Milliardeninvestitionen entstehen.

Es ist nicht wirklich abzusehen, wie lange es dauert und ob überhaupt diese Investitionen in stabile Umsätze und Gewinne umgewandelt werden können. Bisher hat jedenfalls noch kein KI-Modell bewiesen, dass es die gigantischen Kosten deckt.

Nicht wenige Anleger befürchten deshalb, dass Ähnliches passieren könnte wie bei der im Jahr 2000 geplatzten dotcom-Spekulationsblase und deshalb die Erwartungen an 'the next big thing' zu hoch gesteckt sind. Der Grund ist ganz plausibel: Es ist immer noch unklar, welche Anwendungen einen wirtschaftlichen Mehrwert liefern können.

Deshalb ist es umso wichtiger, dass die Tech-Riesen aussagekräftige Strategien ausarbeiten, aus denen klar wird, welche stabilen Einnahmequellen sich in Zukunft daraus ergeben können.

Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion.