    ANALYSE-FLASH

    JPMorgan belässt RWE auf 'Overweight' - Ziel 46,50 Euro

    Für Sie zusammengefasst
    • JPMorgan stuft RWE auf "Overweight" ein.
    • Kursziel für RWE liegt bei 46,50 Euro.
    • Amprion-Deal könnte Anleger positiv stimmen.
    Foto: Rolf Vennenbernd - dpa

    NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für RWE auf "Overweight" mit einem Kursziel von 46,50 Euro belassen. Den Deal, die Amprion-Anteile in ein neu gegründetes Gemeinschaftsunternehmen einzubringen, bewertete Analyst Javier Garrido in einer am Montag vorliegenden ersten Einschätzung als komplex. Unter Anlegern dürfte er aber gut ankommen. Für den Übertragungsnetzbetreiber werde eine Finanzierungsvereinbarung gesichert und gleichzeitig bleibe die Perspektive für zukünftiges Wachstum erhalten./rob/tih/bek

    Veröffentlichung der Original-Studie: 08.09.2025 / 07:39 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.09.2025 / 07:39 / BST

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur RWE Aktie

    Die RWE Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,14 % und einem Kurs von 35,46 auf Tradegate (08. September 2025, 11:20 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der RWE Aktie um +2,07 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -3,23 %.

    Die Marktkapitalisierung von RWE bezifferte sich zuletzt auf 26,41 Mrd..

    RWE zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 1,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,2300 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 42,57EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 40,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 46,00EUR was eine Bandbreite von +12,64 %/+29,54 % bedeutet.


    dpa-AFX
