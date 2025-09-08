    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsFraport AktievorwärtsNachrichten zu Fraport

    Flughafen-Anbindung zu Fuß und per Rad

    Fraport baut Brücke

    Für Sie zusammengefasst
    • Zentrale Lage am Frankfurter Flughafen und Gateway Gardens.
    • Fraport baut Brücke für Radfahrer und Fußgänger.
    • Bund fördert Projekt mit 75 Prozent der Kosten.
    Flughafen-Anbindung zu Fuß und per Rad - Fraport baut Brücke
    Foto: Fraport AG

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Makler würden von einer zentralen und verkehrsgünstigen Lage sprechen, wenn es um den Frankfurter Flughafen und das benachbarte Geschäftsviertel Gateway Gardens geht. ICE- und Regionalbahnhof, zwei stark befahrene Autobahnen, Bus-Terminal sowie Bundes-, Landes und Kommunalstraßen: Deutschlands größter Flughafen ist auf vielfältige Weise an das Verkehrsnetz angebunden. Schwer haben es allerdings Radfahrer und Fußgänger, in dem Gewirr von Rampen, Tunneln und Abfahrten einen sicheren Weg zu finden.

    Bund fördert zu 75 Prozent

    Für rund fünf Millionen Euro baut nun die Betreibergesellschaft Fraport eine Brücke, die eine direkte Verbindung zu Fuß oder per Rad zwischen den Passagierterminals und dem Geschäftsviertel Gateway Gardens schaffen soll. Der Weg führt über eine 76 Meter lange Brücke mit wellenförmigen Außenelementen und soll den Nutzern die Passage von acht Ampeln ersparen. Der Bund fördert das Brücken-Projekt zu 75 Prozent, wie Fraport mitteilt.

    Zu der Verbindung in das Geschäftsviertel gehört zudem die Sanierung eines Tunnels unter der Autobahn A3, die zu Beginn des Jahres 2027 abgeschlossen sein soll. Der Frankfurter Flughafen wird jährlich von mehr als 60 Millionen Passagieren frequentiert. Außerdem arbeiten rund 80.000 Menschen dort. Gerade in der wärmeren Jahreszeit kommen laut Fraport viele mit dem Rad zur Arbeit./ceb/DP/jha

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Fraport Aktie

    Die Fraport Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,28 % und einem Kurs von 71,95 auf Tradegate (08. September 2025, 11:15 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Fraport Aktie um -1,85 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -1,17 %.

    Die Marktkapitalisierung von Fraport bezifferte sich zuletzt auf 6,65 Mrd..

    Fraport zahlte zuletzt (2024) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,1300 %.

    Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 75,20EUR. Von den letzten 5 Analysten der Fraport Aktie empfehlen 4 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 69,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 94,00EUR was eine Bandbreite von -4,10 %/+30,65 % bedeutet.




    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
