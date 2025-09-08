CEOTRONICS: Spannende Zahlen für 2024/2025 enthüllt!
CEOTRONICS AG beeindruckt mit einem Umsatzsprung von 88,3% auf € 55,8 Mio. und einem EBIT-Anstieg von 210%. Mit einem Konzernergebnis von € 4,7 Mio. und einem positiven Ausblick zeigt sich das Unternehmen zukunftssicher. Die verbesserte Eigenkapitalquote von 66,5% und der Dividendenvorschlag von € 0,20 pro Aktie unterstreichen die finanzielle Stärke.
- Konzernumsatz von CEOTRONICS AG beträgt € 55,8 Mio. mit einem Wachstum von 88,3%.
- EBIT steigt auf € 7,8 Mio. (+210%) und das Konzernergebnis nach Steuern auf € 4,7 Mio. (+279,1%).
- Auftragsbestand liegt bei € 60,1 Mio., was einem Rückgang von 15,3% entspricht.
- Dividendenvorschlag von € 0,20 pro Aktie und positiver Ausblick für die Zukunft.
- Eigenkapitalquote verbessert sich von 45,4% auf 66,5%, Eigenkapital steigt um 42,5% auf € 28,4 Mio.
- Für das Geschäftsjahr 2025/2026 werden leicht steigende Umsatzerlöse und ein erhöhtes Jahresergebnis prognostiziert.
Der Kurs von CEOTRONICS lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 11,825EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +1,07 % im
Plus.
+3,83 %
-2,92 %
-4,12 %
-12,73 %
+115,74 %
+128,43 %
+296,26 %
+94,79 %
ISIN:DE0005407407WKN:540740
