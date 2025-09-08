    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsCEOTRONICS AktievorwärtsNachrichten zu CEOTRONICS
    CEOTRONICS: Spannende Zahlen für 2024/2025 enthüllt!

    CEOTRONICS AG beeindruckt mit einem Umsatzsprung von 88,3% auf € 55,8 Mio. und einem EBIT-Anstieg von 210%. Mit einem Konzernergebnis von € 4,7 Mio. und einem positiven Ausblick zeigt sich das Unternehmen zukunftssicher. Die verbesserte Eigenkapitalquote von 66,5% und der Dividendenvorschlag von € 0,20 pro Aktie unterstreichen die finanzielle Stärke.

    Foto: Dena Skulskaya - Unsplash
    • Konzernumsatz von CEOTRONICS AG beträgt € 55,8 Mio. mit einem Wachstum von 88,3%.
    • EBIT steigt auf € 7,8 Mio. (+210%) und das Konzernergebnis nach Steuern auf € 4,7 Mio. (+279,1%).
    • Auftragsbestand liegt bei € 60,1 Mio., was einem Rückgang von 15,3% entspricht.
    • Dividendenvorschlag von € 0,20 pro Aktie und positiver Ausblick für die Zukunft.
    • Eigenkapitalquote verbessert sich von 45,4% auf 66,5%, Eigenkapital steigt um 42,5% auf € 28,4 Mio.
    • Für das Geschäftsjahr 2025/2026 werden leicht steigende Umsatzerlöse und ein erhöhtes Jahresergebnis prognostiziert.

    Der Kurs von CEOTRONICS lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 11,825EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +1,07 % im Plus.


    CEOTRONICS

    +3,83 %
    -2,92 %
    -4,12 %
    -12,73 %
    +115,74 %
    +128,43 %
    +296,26 %
    +94,79 %
    ISIN:DE0005407407WKN:540740





    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    wO Newsflash
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
