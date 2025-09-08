Goldman senkt Volvo B auf 'Neutral' - Ziel 298 Kronen

-----------------------

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Volvo Registered (B) Aktie

Die Volvo Registered (B) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,82 % und einem Kurs von 24,76 auf Tradegate (08. September 2025, 11:23 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Volvo Registered (B) Aktie um -4,80 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -1,84 %.

Die Marktkapitalisierung von Volvo Registered (B) bezifferte sich zuletzt auf 39,34 Mrd..

Volvo Registered (B) zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 18,500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 6,3300 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 321,14SEK. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 298,00SEK und das höchste Kursziel liegt bei 350,00SEK was eine Bandbreite von +1.106,48 %/+1.317,00 % bedeutet.