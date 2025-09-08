    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsVolvo Registered (B) AktievorwärtsNachrichten zu Volvo Registered (B)

    ANALYSE-FLASH

    Goldman senkt Volvo B auf 'Neutral' - Ziel 298 Kronen

    • Goldman Sachs hebt Kursziel auf 298 Kronen an.
    • Einstufung der Volvo-Aktien von "Buy" auf "Neutral".
    • Analystin sieht wenig Potenzial bis 2026.
    NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für die Aktien von Volvo zwar von 297 auf 298 schwedischen Kronen aufgestockt, die Papiere aber von "Buy" auf "Neutral" abgestuft. Analystin Daniela Costa liegt mit ihren operativen Ergebnisprognosen für 2025 und 2026 um bis zu 10 Prozent unter dem Konsens und sieht folglich kaum noch Potenzial für die Aktien der Schweden. Mit Blick auf die Auslieferungen in der europäischen Lkw-Branche bleibt sie in ihrer am Montag vorliegenden Analyse skeptisch in Richtung 2026. Die schwache US-Auftragslage dürfte noch länger bremsen./ag/bek

    Veröffentlichung der Original-Studie: 08.09.2025 / 05:05 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Volvo Registered (B) Aktie

    Die Volvo Registered (B) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,82 % und einem Kurs von 24,76 auf Tradegate (08. September 2025, 11:23 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Volvo Registered (B) Aktie um -4,80 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -1,84 %.

    Die Marktkapitalisierung von Volvo Registered (B) bezifferte sich zuletzt auf 39,34 Mrd..

    Volvo Registered (B) zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 18,500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 6,3300 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 321,14SEK. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 298,00SEK und das höchste Kursziel liegt bei 350,00SEK was eine Bandbreite von +1.106,48 %/+1.317,00 % bedeutet.


