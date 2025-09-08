Goldman senkt Ryanair auf 'Neutral' - Ziel runter auf 27,50 Euro

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Ryanair Holdings Aktie

Die Ryanair Holdings Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,76 % und einem Kurs von 23,65 auf Tradegate (08. September 2025, 11:29 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Ryanair Holdings Aktie um -4,81 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -7,10 %.

Die Marktkapitalisierung von Ryanair Holdings bezifferte sich zuletzt auf 25,10 Mrd..

Ryanair Holdings zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,4500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,8000 %.

Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 27,11EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 23,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 30,00EUR was eine Bandbreite von -2,67 %/+26,96 % bedeutet.