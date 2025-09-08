    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsRyanair Holdings AktievorwärtsNachrichten zu Ryanair Holdings

    ANALYSE-FLASH

    77 Aufrufe 77 0 Kommentare 0 Kommentare

    Goldman senkt Ryanair auf 'Neutral' - Ziel runter auf 27,50 Euro

    Für Sie zusammengefasst
    • Goldman Sachs senkt Ryanair-Kursziel auf 27,50 Euro.
    • Aktienbewertung von "Buy" auf "Neutral" abgestuft.
    • Gewinnprognosen zeigen durchwachsenes Bild für Ryanair.
    ANALYSE-FLASH - Goldman senkt Ryanair auf 'Neutral' - Ziel runter auf 27,50 Euro
    Foto: Thomas Banneyer - dpa

    NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für die Aktien von Ryanair von 29,50 auf 27,50 Euro gesenkt und die Papiere von "Buy" auf "Neutral" abgestuft. Die Triebfedern der Anlagestory seien weitgehend in der Kursentwicklung angekommen, schrieb Patrick Creuset in seiner am Montag vorliegenden Neubewertung. Seine Gewinnschätzungen ergäben im Vergleich mit dem Konsens inzwischen ein durchwachseneres Bild. Mit seiner Prognose für das bevorstehende Ergebnis des zweiten Geschäftsquartals liegt er leicht unter dem Konsens, für das Gesamtjahr auf Augenhöhe./ag/mis

    Veröffentlichung der Original-Studie: 08.09.2025 / 06:00 / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Ryanair!
    Long
    21,76€
    Basispreis
    0,21
    Ask
    × 10,30
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    25,86€
    Basispreis
    0,25
    Ask
    × 10,30
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    -----------------------
    dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
    -----------------------

    Ryanair Holdings

    -0,84 %
    -4,81 %
    -7,10 %
    -0,79 %
    +52,40 %
    +88,51 %
    +99,58 %
    +79,61 %
    +372,88 %
    ISIN:IE00BYTBXV33WKN:A1401Z

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Ryanair Holdings Aktie

    Die Ryanair Holdings Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,76 % und einem Kurs von 23,65 auf Tradegate (08. September 2025, 11:29 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Ryanair Holdings Aktie um -4,81 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -7,10 %.

    Die Marktkapitalisierung von Ryanair Holdings bezifferte sich zuletzt auf 25,10 Mrd..

    Ryanair Holdings zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,4500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,8000 %.

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 27,11EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 23,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 30,00EUR was eine Bandbreite von -2,67 %/+26,96 % bedeutet.


    Rating: Neutral
    Analyst: Goldman Sachs
    Kursziel: 27,50 Euro

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 27,50, was eine Steigerung von +16,43% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    ANALYSE-FLASH Goldman senkt Ryanair auf 'Neutral' - Ziel runter auf 27,50 Euro Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für die Aktien von Ryanair von 29,50 auf 27,50 Euro gesenkt und die Papiere von "Buy" auf "Neutral" abgestuft. Die Triebfedern der Anlagestory seien weitgehend in der Kursentwicklung angekommen, …