Goldman senkt Ryanair auf 'Neutral' - Ziel runter auf 27,50 Euro
- Goldman Sachs senkt Ryanair-Kursziel auf 27,50 Euro.
- Aktienbewertung von "Buy" auf "Neutral" abgestuft.
- Gewinnprognosen zeigen durchwachsenes Bild für Ryanair.
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für die Aktien von Ryanair von 29,50 auf 27,50 Euro gesenkt und die Papiere von "Buy" auf "Neutral" abgestuft. Die Triebfedern der Anlagestory seien weitgehend in der Kursentwicklung angekommen, schrieb Patrick Creuset in seiner am Montag vorliegenden Neubewertung. Seine Gewinnschätzungen ergäben im Vergleich mit dem Konsens inzwischen ein durchwachseneres Bild. Mit seiner Prognose für das bevorstehende Ergebnis des zweiten Geschäftsquartals liegt er leicht unter dem Konsens, für das Gesamtjahr auf Augenhöhe./ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.09.2025 / 06:00 / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Ryanair Holdings Aktie
Die Ryanair Holdings Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,76 % und einem Kurs von 23,65 auf Tradegate (08. September 2025, 11:29 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Ryanair Holdings Aktie um -4,81 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -7,10 %.
Die Marktkapitalisierung von Ryanair Holdings bezifferte sich zuletzt auf 25,10 Mrd..
Ryanair Holdings zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,4500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,8000 %.
Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 27,11EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 23,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 30,00EUR was eine Bandbreite von -2,67 %/+26,96 % bedeutet.
Analyst: Goldman Sachs
Kursziel: 27,50 Euro