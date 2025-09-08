Fix und Flip mit Herz, Hirn und Handschlagqualität (FOTO)

Kempten (ots) - Viele Berufstätige wünschen sich finanzielle Unabhängigkeit -

doch der Einstieg in den Immobilienmarkt wirkt riskant, überfordernd und schwer

planbar. Johannes Schwärzler, Gründer von Deutschlands größtem Fix & Flip

Youtube Kanal Flipper Immo, kennt diese Hürden aus eigener Erfahrung. Mit einem

strukturierten, praxisbewährten Betreuungsansatz zeigt er, wie Fix und Flip auch

ohne Vorerfahrung erfolgreich gelingt. Welche Methoden dahinterstecken und warum

sein Modell besonders für Arbeitnehmer eine attraktive Alternative zur

klassischen Geldanlage ist, lesen Sie in diesem Beitrag.



Wer sich neben dem Beruf ein finanzielles Polster aufbauen will, steht oft vor

einem Berg an Fragen: Lohnt sich Fix und Flip überhaupt noch? Wie finde ich die

richtige Immobilie? Und wie funktioniert das Ganze, ohne selbst Handwerker zu

sein? Viele Berufstätige träumen von mehr wirtschaftlicher Unabhängigkeit - doch

der Einstieg in den Immobilienmarkt wirkt komplex, riskant und schwer greifbar.

Genau hier setzt Johannes Schwärzler an. "Viele wissen, dass sie etwas ändern

wollen - aber nicht, wie sie konkret anfangen sollen. Und genau da kommen wir

ins Spiel", sagt Gründer Johannes Schwärzler.







der Gewinn schon irgendwie einstellt - man muss den Prozess verstehen,

strukturieren und strategisch angehen", sagt Johannes Schwärzler. Er ist nicht

einfach ein Mentor mit Theoriehintergrund, sondern jemand, der Fix und Flip

selbst durchlebt, Fehler gemacht und daraus gelernt hat. Seine Methode basiert

auf echter Praxis, detaillierter Marktkenntnis und einem System, das Schritt für

Schritt funktioniert - nicht nur einmal, sondern wiederholt. Mehr als 100 Kunden

sind diesen Weg bereits gegangen, nicht als Spekulanten, sondern als

strategische Investoren im Nebenberuf. Dabei bringt Schwärzler nicht nur

Immobilienwissen mit, sondern auch ein Gespür für Menschen und Situationen - und

schließt damit genau die Lücke, die viele theoretische Weiterbildungen

offenlassen.



Partner Flippen: Zusammenarbeit mit Substanz und Strategie im Fix-und-Flip-Markt



Das Partner Flippen Programm entstand aus den eigenen Erfahrungen von Johannes

Schwärzler, der seine ersten Immobilienprojekte offen auf YouTube dokumentierte.

Das große Interesse führte zur Gründung der Flipper Consulting GmbH gemeinsam

mit seinem Geschäftspartner Benedikt Gentner. Statt reinem Wissenstransfer setzt

das Unternehmen auf persönliche Begleitung - von der Prüfung der Kaufunterlagen

bis zur praktischen Umsetzung auf der Baustelle. Ziel ist es, Menschen zu

befähigen,





