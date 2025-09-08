Johannes Schwärzler von der Flipper Consulting GmbH
Fix und Flip mit Herz, Hirn und Handschlagqualität (FOTO)
Kempten (ots) - Viele Berufstätige wünschen sich finanzielle Unabhängigkeit -
doch der Einstieg in den Immobilienmarkt wirkt riskant, überfordernd und schwer
planbar. Johannes Schwärzler, Gründer von Deutschlands größtem Fix & Flip
Youtube Kanal Flipper Immo, kennt diese Hürden aus eigener Erfahrung. Mit einem
strukturierten, praxisbewährten Betreuungsansatz zeigt er, wie Fix und Flip auch
ohne Vorerfahrung erfolgreich gelingt. Welche Methoden dahinterstecken und warum
sein Modell besonders für Arbeitnehmer eine attraktive Alternative zur
klassischen Geldanlage ist, lesen Sie in diesem Beitrag.
Wer sich neben dem Beruf ein finanzielles Polster aufbauen will, steht oft vor
einem Berg an Fragen: Lohnt sich Fix und Flip überhaupt noch? Wie finde ich die
richtige Immobilie? Und wie funktioniert das Ganze, ohne selbst Handwerker zu
sein? Viele Berufstätige träumen von mehr wirtschaftlicher Unabhängigkeit - doch
der Einstieg in den Immobilienmarkt wirkt komplex, riskant und schwer greifbar.
Genau hier setzt Johannes Schwärzler an. "Viele wissen, dass sie etwas ändern
wollen - aber nicht, wie sie konkret anfangen sollen. Und genau da kommen wir
ins Spiel", sagt Gründer Johannes Schwärzler.
"Es reicht nicht, einfach nur eine Wohnung zu kaufen und zu hoffen, dass sich
der Gewinn schon irgendwie einstellt - man muss den Prozess verstehen,
strukturieren und strategisch angehen", sagt Johannes Schwärzler. Er ist nicht
einfach ein Mentor mit Theoriehintergrund, sondern jemand, der Fix und Flip
selbst durchlebt, Fehler gemacht und daraus gelernt hat. Seine Methode basiert
auf echter Praxis, detaillierter Marktkenntnis und einem System, das Schritt für
Schritt funktioniert - nicht nur einmal, sondern wiederholt. Mehr als 100 Kunden
sind diesen Weg bereits gegangen, nicht als Spekulanten, sondern als
strategische Investoren im Nebenberuf. Dabei bringt Schwärzler nicht nur
Immobilienwissen mit, sondern auch ein Gespür für Menschen und Situationen - und
schließt damit genau die Lücke, die viele theoretische Weiterbildungen
offenlassen.
Partner Flippen: Zusammenarbeit mit Substanz und Strategie im Fix-und-Flip-Markt
Das Partner Flippen Programm entstand aus den eigenen Erfahrungen von Johannes
Schwärzler, der seine ersten Immobilienprojekte offen auf YouTube dokumentierte.
Das große Interesse führte zur Gründung der Flipper Consulting GmbH gemeinsam
mit seinem Geschäftspartner Benedikt Gentner. Statt reinem Wissenstransfer setzt
das Unternehmen auf persönliche Begleitung - von der Prüfung der Kaufunterlagen
bis zur praktischen Umsetzung auf der Baustelle. Ziel ist es, Menschen zu
befähigen, Immobilien eigenständig zu renovieren und gewinnbringend
