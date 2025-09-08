    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    Johannes Schwärzler von der Flipper Consulting GmbH

    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare

    Fix und Flip mit Herz, Hirn und Handschlagqualität (FOTO)

    Kempten (ots) - Viele Berufstätige wünschen sich finanzielle Unabhängigkeit -
    doch der Einstieg in den Immobilienmarkt wirkt riskant, überfordernd und schwer
    planbar. Johannes Schwärzler, Gründer von Deutschlands größtem Fix & Flip
    Youtube Kanal Flipper Immo, kennt diese Hürden aus eigener Erfahrung. Mit einem
    strukturierten, praxisbewährten Betreuungsansatz zeigt er, wie Fix und Flip auch
    ohne Vorerfahrung erfolgreich gelingt. Welche Methoden dahinterstecken und warum
    sein Modell besonders für Arbeitnehmer eine attraktive Alternative zur
    klassischen Geldanlage ist, lesen Sie in diesem Beitrag.

    Wer sich neben dem Beruf ein finanzielles Polster aufbauen will, steht oft vor
    einem Berg an Fragen: Lohnt sich Fix und Flip überhaupt noch? Wie finde ich die
    richtige Immobilie? Und wie funktioniert das Ganze, ohne selbst Handwerker zu
    sein? Viele Berufstätige träumen von mehr wirtschaftlicher Unabhängigkeit - doch
    der Einstieg in den Immobilienmarkt wirkt komplex, riskant und schwer greifbar.
    Genau hier setzt Johannes Schwärzler an. "Viele wissen, dass sie etwas ändern
    wollen - aber nicht, wie sie konkret anfangen sollen. Und genau da kommen wir
    ins Spiel", sagt Gründer Johannes Schwärzler.

    "Es reicht nicht, einfach nur eine Wohnung zu kaufen und zu hoffen, dass sich
    der Gewinn schon irgendwie einstellt - man muss den Prozess verstehen,
    strukturieren und strategisch angehen", sagt Johannes Schwärzler. Er ist nicht
    einfach ein Mentor mit Theoriehintergrund, sondern jemand, der Fix und Flip
    selbst durchlebt, Fehler gemacht und daraus gelernt hat. Seine Methode basiert
    auf echter Praxis, detaillierter Marktkenntnis und einem System, das Schritt für
    Schritt funktioniert - nicht nur einmal, sondern wiederholt. Mehr als 100 Kunden
    sind diesen Weg bereits gegangen, nicht als Spekulanten, sondern als
    strategische Investoren im Nebenberuf. Dabei bringt Schwärzler nicht nur
    Immobilienwissen mit, sondern auch ein Gespür für Menschen und Situationen - und
    schließt damit genau die Lücke, die viele theoretische Weiterbildungen
    offenlassen.

    Partner Flippen: Zusammenarbeit mit Substanz und Strategie im Fix-und-Flip-Markt

    Das Partner Flippen Programm entstand aus den eigenen Erfahrungen von Johannes
    Schwärzler, der seine ersten Immobilienprojekte offen auf YouTube dokumentierte.
    Das große Interesse führte zur Gründung der Flipper Consulting GmbH gemeinsam
    mit seinem Geschäftspartner Benedikt Gentner. Statt reinem Wissenstransfer setzt
    das Unternehmen auf persönliche Begleitung - von der Prüfung der Kaufunterlagen
    bis zur praktischen Umsetzung auf der Baustelle. Ziel ist es, Menschen zu
    befähigen, Immobilien eigenständig zu renovieren und gewinnbringend
    Seite 1 von 3 




    Autor
    news aktuell
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von news aktuell
    Johannes Schwärzler von der Flipper Consulting GmbH Fix und Flip mit Herz, Hirn und Handschlagqualität (FOTO) Viele Berufstätige wünschen sich finanzielle Unabhängigkeit - doch der Einstieg in den Immobilienmarkt wirkt riskant, überfordernd und schwer planbar. Johannes Schwärzler, Gründer von Deutschlands größtem Fix & Flip Youtube Kanal Flipper Immo, kennt …