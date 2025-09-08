Bericht
Iran will wieder mit den USA verhandeln
- Iran bereit zu Verhandlungen mit den USA nach Bombardierung.
- E3 leiten Wiedereinführung von UN-Sanktionen ein.
- Iran stoppt Zusammenarbeit mit IAEA nach Konflikt.
TEHERAN (dpa-AFX) - Die iranische Regierung ist erstmals nach der Bombardierung ihrer Atomanlagen im Juni einem Bericht zufolge wieder zu neuen Verhandlungen mit den USA bereit. Wie die Tageszeitung "Farikhtegan" berichtete, habe Irans Führung die Entscheidung am Sonntag getroffen. Mit der Wiederaufnahme der Gespräche will Teheran sich demnach auch mit den Europäern verständigen, um die Wiedereinführung harter UN-Sanktionen abzuwenden. Offiziell äußerte sich die Regierung dazu bislang nicht.
Israel hatte im Juni zwölf Tage lang Krieg gegen den Iran geführt und gemeinsam mit den USA zentrale Einrichtungen des Atomprogramms bombardiert, darunter auch die unterirdische Anlage Fordo. Israels Regierung begründete das Vorgehen mit einer Bedrohung durch Irans Atom- und Raketenprogramm. Zahlreiche Juristen stuften den Krieg als völkerrechtswidrig ein. Zuletzt hatte Irans Regierung Sorgen über einen neuen Krieg geäußert.
Europäer leiten Wiedereinführung von UN-Sanktionen ein
Unterdessen haben Deutschland, Frankreich und Großbritannien (E3) als Mitunterzeichner des Wiener Atomdeals von 2015 die Wiedereinführung von UN-Sanktionen gegen den Iran in die Wege geleitet, um diplomatischen Druck zu erzeugen. Vor dem Krieg hatten die USA fast zwei Monate lang mit Teheran über das Nuklearprogramm verhandelt - ohne Durchbruch.
Eine sechste Gesprächsrunde kam nicht mehr zustande, nachdem Israel zwei Tage zuvor den Krieg begonnen hatte. Die Verhandlungen waren an einer zentralen Streitfrage ins Stocken geraten: Die USA forderten, dass der Iran seine Uran-Anreicherung einstellt - eine Forderung, die Teheran strikt ablehnte. Als weitere Reaktion auf den Krieg hat der Iran die Zusammenarbeit mit der Internationalen Atomenergiebehörde IAEA vorübergehend eingestellt.
Der Iran hatte sich im Wiener Atomabkommen bereits einmal verpflichtet, sein Nuklearprogramm einzuschränken. Im Gegenzug sollten Sanktionen aufgehoben werden. In seiner ersten Amtszeit kündigte US-Präsident Donald Trump die Vereinbarung jedoch einseitig auf. Faktisch umgesetzt wird der Deal schon seit Jahren nicht mehr./arb/DP/jha
Nur ein, nennen wir es 'kleines gallisches Dorf' in Europa hält unbeirrbar am Atomausstieg fest .. Bild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/cry.gif
Ja sehr gute Entwicklung die letzten Tage. Nach dem die amerikanisch-kanadischen Werte bis dato sehr gut profitieren konnten, scheinen nun auch die australischen Werte wieder gut steigen zu wollen.
Die von mir gehaltene Paladin +6% und bereits ca. 1 AUD gestiegen innerhalb der letzten 5 Tage. Boss heute sogar knapp 9% im Plus und Bannermann etwas schwächer gestiegen mit aktuell +2%. Es scheint sich etwas Optimismus breit zu machen. Dafür schwächeln die bereits gut gestiegenen amerikanisch-kanadischen Werte.
Es muß noch Lagerbestände oder Nuklearköpfe geben woraus das Defizit gefüllt wird.
Wie wird das Urandefizit zur Zeit geschlossen?
Das aktuelle Urandefizit, das durch die steigende Nachfrage nach Uran für Kernkraftwerke und das begrenzte Angebot entsteht, wird durch mehrere Strategien angegangen. Basierend auf verfügbaren Informationen ergeben sich folgende Ansätze:
- Reaktivierung von Minen: Es gibt verstärkte Bemühungen, stillgelegte Uranminen wieder in Betrieb zu nehmen. Beispiele sind die Minen McArthur River und Langer Heinrich, die kürzlich wieder gestartet wurden. Dennoch reicht dies laut Experten nicht aus, um die langfristige Nachfrage zu decken.
- Nutzung von Sekundärquellen: Ein Teil des Defizits wird durch Sekundärquellen wie Lagerbestände, recyceltes Uran oder abgereichertes Uran gedeckt. Allerdings sind diese Vorräte begrenzt, und die Zufuhr aus Sekundärquellen wird als nicht nachhaltig angesehen.
- Erhöhung der Primärproduktion: Unternehmen wie die Uranium Energy Corporation in den USA planen, die Produktion auszubauen, um die Abhängigkeit von Importen zu reduzieren. Dies ist Teil einer Strategie, die nationale Uranproduktion zu stärken, insbesondere in den USA.
- Neue Explorations- und Förderprojekte: Uranunternehmen investieren in neue Projekte und den Neustart von stillgelegten Liegenschaften, um das Angebot zu erhöhen. Dies ist eine Reaktion auf die wachsende Nachfrage durch den globalen Ausbau der Kernenergie, insbesondere mit dem Ziel, die Kernenergiekapazität bis 2050 zu verdreifachen.
- Preisanpassung: Das Defizit treibt die Uranpreise nach oben, was Anreize für Investitionen in neue Minen und Technologien schafft. Analysten prognostizieren langfristige Preise von etwa 75 US-Dollar pro Pfund Uran, was die Wirtschaftlichkeit neuer Projekte verbessern könnte.
Trotz dieser Maßnahmen bleibt das Urandefizit eine Herausforderung, da die Nachfrage durch den Bau neuer Kernkraftwerke und die Verlängerung der Laufzeiten bestehender Reaktoren weiter steigt. Ein ausgeglichener Markt wird in naher Zukunft nicht erwartet.
Zusammengefasst wird das Defizit derzeit durch eine Kombination aus Minenreaktivierung, Sekundärquellen, neuen Förderprojekten und Preisanpassungen adressiert, wobei langfristig eine nachhaltige Lösung noch aussteht.