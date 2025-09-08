BERNSTEIN RESEARCH stuft Siemens Energy auf 'Underperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Siemens Energy auf "Underperform" mit einem Kursziel von 37 Euro belassen. Nicholas Green befasste sich in einer am Montag vorliegenden Studie mit den Einschätzungen und Aussichten der europäischen Investitionsgüterindustrie für das zweite Halbjahr 2025. Beim Energietechnikkonzern dürfte der Höhepunkt in puncto Auftragslage fast erreicht sein, schrieb er. Seine These einer "Normalisierung nach dem Boom" sollte ab dem Kapitalmarkttag im November zum Tragen kommen./edh/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 05.09.2025 / 19:48 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.09.2025 / 05:00 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Siemens Energy Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,09 % und einem Kurs von 87,66EUR auf Tradegate (08. September 2025, 11:49 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH

Analyst: Nicholas Green

Analysiertes Unternehmen: Siemens Energy

Aktieneinstufung neu: negativ

Kursziel neu: 37

Kursziel alt: 37

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m

