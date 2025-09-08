BERNSTEIN RESEARCH stuft SCHNEIDER ELECTRIC auf 'Outperform'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Schneider Electric auf "Outperform" mit einem Kursziel von 275 Euro belassen. Nicholas Green befasste sich in einer am Montag vorliegenden Studie mit den Einschätzungen und Aussichten der europäischen Investitionsgüterindustrie für das zweite Halbjahr 2025. Der französische Technologiekonzern habe bislang ein Jahr zum Vergessen gehabt, schrieb er. Doch dies könne im zweiten Halbjahr mit einer Rückkehr zum Wachstum und Margensteigerungen wieder wettgemacht werden./edh/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.09.2025 / 19:48 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.09.2025 / 05:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Schneider Electric Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,36 % und einem Kurs von 223,8EUR auf Tradegate (08. September 2025, 11:49 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH
Analyst: Nicholas Green
Analysiertes Unternehmen: SCHNEIDER ELECTRIC
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 275
Kursziel alt: 275
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
