Allianz-Aktie: Hier schrillen jetzt die Alarm-Glocken!

Willkommen zum Smartbroker+ Chart der Woche – Allianz

Der Münchner Versicherungsgigant Allianz hat Anlegerinnen und Anlegern in den vergangenen Jahren hohe Investitionserträge beschert. Nicht nur das Kurs-, sondern auch das Dividendenwachstum waren stark, sodass sich eine hohe Gesamtrendite und damit auch eine Überrendite gegenüber dem deutschen Leitindex DAX erzielen ließ.

Profitiert hat das Unternehmen einerseits von einem konsequenten Schadensmanagement, das selbst gegenüber Großschäden für Resilienz sorgte. Andererseits waren die Zinsen vor allem auf dem wichtigsten Anleihenmarkt der Welt, in den USA, länger als erwartet hoch. So konnte die Allianz ihre eingenommenen Prämien attraktiv verzinst anlegen und den Konzerngewinn deutlich steigern. Zwischen den Geschäftsjahren 2017 und 2024 legte der Nettoertrag um fast 50 Prozent auf knapp 10 Milliarden Euro zu.

Doch die Sonderkonjunktur durch hohe Zinsen nähert sich mit dem kommenden Leitzinsentscheid der US-Notenbank ihrem Ende. Auch die Klimawandelrisiken und damit die Gefahr vor finanziell aus dem Ruder laufenden Großschäden nehmen immer weiter zu. Das könnte das Aus der Outperformance der Allianz-Aktie bedeuten. Der Chart spiegelt diese Risiken schon jetzt wider und mahnt Anlegerinnen und Anleger zur Vorsicht.

Allianz Chartsignale

Doppel-Top: Im Bereich von 380 Euro ist in der Allianz-Aktie ein Doppel-Top entstanden. Dieses birgt die Gefahr einer nachhaltigen Trendwende.

Im Bereich von 380 Euro ist in der Allianz-Aktie ein Doppel-Top entstanden. Dieses birgt die Gefahr einer nachhaltigen Trendwende. Bearishe Divergenzen: Das zuletzt erzielte Allzeithoch wurde nicht durch die technischen Indikatoren bestätigt. Auch das spricht für fallende Kurse.

Das zuletzt erzielte Allzeithoch wurde nicht durch die technischen Indikatoren bestätigt. Auch das spricht für fallende Kurse. Nachlassende Trendstärke: Das über Jahre hinweg hohe Momentum lässt spürbar nach. Es droht eine länger andauernde Konsolidierung.

Das über Jahre hinweg hohe Momentum lässt spürbar nach. Es droht eine länger andauernde Konsolidierung. Unterstützungen in Gefahr: Die Verkäuferinnen und Verkäufer attackieren zwei wichtige Unterstützungen. Weitere Verluste sind nicht auszuschließen.

Hat die Allianz-Aktie ihre besten Zeiten hinter sich?

Die Allianz-Aktie befindet sich in einem übergeordneten, mehrjährigen Aufwärtstrend. Der brachte vor allem in den vergangenen 5 Jahren deutliche Kurswertsteigerungen mit sich. Unter Berücksichtigung von Höhen und Tiefen stand zeitweise mehr als eine Verdopplung zu Buche. Dieser Höhenflug ist in den vergangenen Wochen aber zum Erliegen gekommen.

Vor allem zwei Entwicklungen geben aus technischer Perspektive zu Denken. Erstens liegt im Bereich von 380 Euro ein markantes Doppel-Top vor. Dabei handelt es sich um ein Chartsignal mit hoher Reliabilität, das häufig Trendwenden einleitet. Und zweitens ist der Allianz-Aktie zuletzt zwar nochmal ein gegenüber dem Mai höheres Hoch gelungen, doch dieses war durch die technischen Indikatoren nicht bestätigt.

Sowohl der Relative-Stärke-Index (RSI) als auch der Trendstärkeindikator MACD befinden sich bereits seit dem Mai-Hoch in Abwärtsbewegungen. Damit liegen bearishe Divergenzen vor, die ebenfalls als Vorboten von (nachhaltigen) Kurswenden gelten.

Die Anzeichen auf eine Trendwende verdichten sich

Noch zeigt der MACD zwar einen intakten Aufwärtstrend der Aktie an. Dass er aber unter seine (rote) Signallinie gefallen ist, deutet ebenso wie der nachgebende RSI auf den Verlust von Momentum hin. Mittelfristig müssen sich Anlegerinnen und Anleger daher auf ein zähes Kursgeschehen einstellen, das zunehmend die Unterseite befürwortet.

Als vorentscheidend dürfte dabei der Preisbereich um 350 Euro werden, wo neben einer Horizontalunterstützung auch die 50-Tage-Linie sowie die Trendlinie des im vergangenen Jahr gestarteten Aufwärtsimpulses verläuft. Sollte diese Zone gerissen werden, ist ein Test der 200-Tage-Linie zu erwarten, dem auch ein Test der dreijährigen Aufwärtstrendlinie folgen könnte. Spätestens deren Unterschreiten würde eine nachhaltige Trendwende zugunsten über Monate oder gar Jahre hinweg fallende Kurse bedeuten. Neue Kaufsignale lägen hingegen bei einem technisch überzeugenden Ausbruch über 380 Euro vor.

Die Bewertung lässt kaum noch Spielräume für steigende Kurse

Mit Blick auf die Bewertung ist das Papier fair bewertet. Für das laufende Geschäftsjahr steht ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 12,7 zu Buche, für 2026 sind 11,7 veranschlagt. Das entspricht genau dem 10-Jahres-Durchschnitt, während das Branchenmittel (für 2025) bei 13,9 liegt. Damit bieten die Münchner sogar Vorteile. Das gilt auch für die Dividendenrendite, die mit 4,7 Prozent über dem Durchschnittswert von 4,1 Prozent liegt.

Bei anderen Kennziffern ist die Entwicklung etwas weniger vorteilhaft. Der Buchwert liegt mit 2,2 inzwischen deutlich über dem mehrjährigen Mitteln 1,3. Auch beim Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) bot die Aktie in der Vergangenheit schon deutlich attraktivere Niveaus, das gilt auch im Branchenvergleich: Während der Mittelwert bei 10,0 liegt, beträgt das KCV der Allianz rund 14. Das lässt auf eine insgesamt ausgereizte Bewertung schließen.

Auch Expertinnen und Experten sind sich zunehmend uneins

Diese Einschätzung spiegelt sich auch in den Expertenmeinungen wider. Von aktuell 16 befragten Analystinnen und Analysten raten 10 zum Halten der Aktie. Nur 4 sind mit Empfehlungen zum Kaufen oder Übergewichten noch bullish, während zwei weitere das Reduzieren von Positionen anraten.

Im Mittel wird der faire Wert auf 363,11 Euro geschätzt, was gegenüber dem Stand vom Montagvormittag ein Aufwärtspotenzial von 3,3 Prozent impliziert. Mit Blick auf die jüngsten Empfehlungen ist eine wachsende Diskrepanz der Kursziele zu beobachten: In der vergangenen Woche riet Berenberg mit einem Ziel von 431 Euro zum Kauf, während Barclays seine Empfehlung zum Reduzieren mit einem fairen Wert von 329 Euro bekräftigte.

Auf Rückendeckung von Analystenseite dürfen sich Anlegerinnen und Anleger bei der Allianz-Aktie daher nicht mehr verlassen. Entscheidend wird das operative Wachstum, das sich vor dem Hintergrund der zu erwartenden Zinssenkungen und wachsenden Gefahren durch Großschäden abschwächen dürfte. Wer hier investiert ist, könnte mit Gewinnmitnahmen gut beraten sein. Ein Neueinstieg drängt sich auf dem aktuellen Bewertungsniveau nicht auf.

Allianz auf einen Blick

ISIN: DE0008404005

DE0008404005 Börsenwert: 134,0 Milliarden Euro

134,0 Milliarden Euro Dividendenrendite: 4,7 Prozent

4,7 Prozent KGVe 2025: 12,7

12,7 Durchschnittliche Analystenempfehlung: Halten

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion

Disclaimer: Ausdrücklich weist die Smartbroker AG darauf hin, dass ein Investment in Wertpapiere und sonstige Finanzinstrumente im Sinne des WpHG grundsätzlich mit erheblichen Chancen und Risiken (Preis-, Markt-, Währungs-, Volatilitäts-, Bonitäts- und sonstigen Risiken) verbunden ist und ein Totalverlust des investierten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Die Smartbroker AG empfiehlt deshalb jedem Leser sich vor einer Anlageentscheidung intensiv mit den Chancen und allen Risiken auseinander zu setzen und sich umfassend zu informieren. Sämtliche verwendeten Wertentwicklungsangaben, sei es für die Vergangenheit oder im Sinne einer Prognose bzw. Einschätzung sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse bzw. Wertentwicklungen. Die hier angebotenen Beiträge dienen ausschließlich der Information und stellen keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlungen dar. Alle Informationen sind sorgfältig zusammengetragen, haben jedoch keinen Anspruch auf Vollständigkeit und sind unverbindlich sowie ohne Gewähr. Des Weiteren dient die Bereitstellung der Information nicht als Rechtsberatung, Steuerberatung oder wertpapierbezogene Beratung und ersetzt diese nicht. Eine an den persönlichen Verhältnissen des Kunden ausgerichtete Anlageempfehlung, insbesondere in der Form einer individuellen Anlageberatung, der individuellen steuerlichen Situation und unter Einbeziehung allgemeiner sowie objektspezifischer Grundlagen, Chancen und Risiken, erfolgt ausdrücklich nicht.

Die Allianz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,43 % und einem Kurs von 350,8EUR auf Tradegate (08. September 2025, 14:16 Uhr) gehandelt.