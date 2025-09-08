Frankreich vor dem Kippen: Kommt jetzt der große Schock für Europas Märkte?

Frankreich steht am Rande einer Regierungskrise. Premierminister François Bayrou droht an diesem Montag das politische Aus, nachdem sich breiter Widerstand gegen seinen rigorosen Sparkurs formiert hat. Mit einer Vertrauensabstimmung in der Nationalversammlung will Bayrou seine umstrittenen Haushaltspläne retten – doch der Schuss könnte nach hinten losgehen.

"Es gibt Momente, in denen wir einen harten Schock brauchen. Es gab noch nie eine Situation, die so offensichtlich war wie diese."

Um 15 Uhr wird der Premier seine Haushaltsrede halten, am Abend soll das Parlament abstimmen. Das Ergebnis wird zwischen 20 und 21 Uhr erwartet.

Haushaltskrise als Auslöser

Auslöser des politischen Dramas ist der Versuch Bayrous, das französische Haushaltsdefizit bis 2026 von geschätzten 5,4 auf 4,6 Prozent des Bruttoinlandsprodukts zu senken. Der Sparkurs sieht Einsparungen und Steuererhöhungen im Umfang von 44 Milliarden Euro vor – rund 51,6 Milliarden US-Dollar. Besonders umstritten ist der Vorschlag, zwei nationale Feiertage zu streichen.

Frankreichs Verschuldung steigt derzeit um 5.000 Euro pro Sekunde. Die Kosten für den Schuldendienst sollen 2025 auf 75 Milliarden Euro klettern. Kein anderes Land der Eurozone weist derzeit ein höheres Defizit auf.

Politisches Risiko für Anleger steigt

Sollte Bayrou die Vertrauensabstimmung verlieren, könnte Präsident Emmanuel Macron entweder einen neuen Premier ernennen oder das Parlament auflösen und Neuwahlen ansetzen. Laut Beratern des Präsidenten gilt Letzteres als unwahrscheinlich. Macron selbst hat einen Rücktritt ausgeschlossen.

Analysten der UBS sehen die politische Unsicherheit kritisch, bleiben aber offen für französische Anleihen. "Wir gehen bei 30-jährigen Bonds bei 4,45 Prozent long und erwarten einen Rückgang auf 4,25 Prozent", heißt es in einer Analyse. Gleichzeitig warnen die Experten vor zunehmendem Wahlrisiko und halten Short-Positionen bei zehnjährigen Swaps gegenüber dem Euro.

Wachsende Aufmerksamkeit am Bondmarkt

Trotz politischer Unsicherheit sehen viele Investoren Chancen. Französische Anleihen bieten aus Sicht der UBS attraktive Renditen – gerade im Vergleich zu US-Treasuries. Vor allem ausländische Anleger, darunter auch japanische Investoren, haben ihre Positionen zuletzt wieder ausgebaut. Frankreichs Anleihemarkt gilt mit seiner langen Laufzeitenstruktur und hohen Liquidität als solide.

Ein drohender Regierungssturz in Paris könnte sowohl an den Märkten als auch im politischen Zentrum Europas kurzfristig für Volatilität sorgen. Noch hält sich der französische Leitindex CAC 40 erstaunlich resolut:

Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion

Der CAC 40 wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,51 % und einem Kurs von 7.706PKT auf Ariva Indikation (08. September 2025, 12:18 Uhr) gehandelt.



