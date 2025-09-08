Die meistgehandelten Hebelprodukte und Zertifikate - 08.09.25

    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsDAX IndexvorwärtsNachrichten zu DAX

    In den folgenden Tabellen finden sie die umsatzstärksten Knockouts, Optionsscheine und Zertifikate vom 08.09.25 (Stand 12:00 Uhr).
    Bei den zugrundelegenden Basiswerten ist DAX Performance (+0,49 %) genz vorne. Gefolgt von Gold (+0,78 %), Deutsche Lufthansa AG (+0,08 %), Rheinmetall AG (+1,66 %), Allianz SE (-0,14 %).

    Knockouts

    Basiswert WKN Typ Hebel Umsatz
    DAX Performance DY4UY0 Short 22,93 238,64 Tsd.
    DAX Performance DY75EE Long 24,86 136,65 Tsd.
    Gold SX2RDM Long 7,10 126,88 Tsd.
    Rheinmetall AG SX278L Long 3,82 96,08 Tsd.
    DAX Performance SX3Z9Z Long 35,90 82,95 Tsd.

    Optionsscheine

    Basiswert WKN Typ Omega Umsatz
    Gold SX1BYZ Long 16,30 37,80 Tsd.
    adidas AG SW3B33 Long 28,05 20,95 Tsd.
    Alphabet Inc C VC3WW6 Long 5,46 18,30 Tsd.
    RENK Group PJ1CWS Long 3,34 15,50 Tsd.
    Amazon.com Inc. SW8U6F Long 3,35 13,52 Tsd.

    Zertifikate

    Basiswert Art WKN Umsatz
    Deutsche Lufthansa AG
    Sonstige
    		DQ0KWW 120,26 Tsd.
    DAX Performance
    Classic
    		DY15MV 103,30 Tsd.
    Allianz SE
    Bonus Garantie
    		A39YH6 50,72 Tsd.
    Leading Global Trends Portf.
    Classic
    		UBS1HM 35,95 Tsd.
    Deutsche Post AG
    Classic
    		DJ2D8A 32,22 Tsd.



