Umsatzspitzenreiter
Die meistgehandelten Hebelprodukte und Zertifikate - 08.09.25
Foto: boris roessler - picture alliance/dpa
In den folgenden Tabellen finden sie die umsatzstärksten Knockouts, Optionsscheine und Zertifikate vom 08.09.25 (Stand 12:00 Uhr).
Bei den zugrundelegenden Basiswerten ist DAX Performance (+0,49 %) genz vorne. Gefolgt von Gold (+0,78 %), Deutsche Lufthansa AG (+0,08 %), Rheinmetall AG (+1,66 %), Allianz SE (-0,14 %).
Knockouts
|Basiswert
|WKN
|Typ
|Hebel
|Umsatz
|DAX Performance
|DY4UY0
|Short
|22,93
|238,64 Tsd.
|DAX Performance
|DY75EE
|Long
|24,86
|136,65 Tsd.
|Gold
|SX2RDM
|Long
|7,10
|126,88 Tsd.
|Rheinmetall AG
|SX278L
|Long
|3,82
|96,08 Tsd.
|DAX Performance
|SX3Z9Z
|Long
|35,90
|82,95 Tsd.
Optionsscheine
|Basiswert
|WKN
|Typ
|Omega
|Umsatz
|Gold
|SX1BYZ
|Long
|16,30
|37,80 Tsd.
|adidas AG
|SW3B33
|Long
|28,05
|20,95 Tsd.
|Alphabet Inc C
|VC3WW6
|Long
|5,46
|18,30 Tsd.
|RENK Group
|PJ1CWS
|Long
|3,34
|15,50 Tsd.
|Amazon.com Inc.
|SW8U6F
|Long
|3,35
|13,52 Tsd.
Zertifikate
|Basiswert
|Art
|WKN
|Umsatz
|Deutsche Lufthansa AG
|
Sonstige
|DQ0KWW
|120,26 Tsd.
|DAX Performance
|
Classic
|DY15MV
|103,30 Tsd.
|Allianz SE
|
Bonus Garantie
|A39YH6
|50,72 Tsd.
|Leading Global Trends Portf.
|
Classic
|UBS1HM
|35,95 Tsd.
|Deutsche Post AG
|
Classic
|DJ2D8A
|32,22 Tsd.
