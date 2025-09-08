BERNSTEIN RESEARCH stuft ALSTOM auf 'Neutral'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Alstom auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 25 Euro belassen. Nicholas Green befasste sich in einer am Montag vorliegenden Studie mit den Einschätzungen und Aussichten der europäischen Investitionsgüterindustrie für das zweite Halbjahr 2025. Der Zughersteller könnte potenziell interessanter werden, je nachdem, wie er seine Cashflow-Ziele für das erste Geschäftshalbjahr und für das gesamte Geschäftsjahr handhabe./edh/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.09.2025 / 19:48 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.09.2025 / 05:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.09.2025 / 19:48 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.09.2025 / 05:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Alstom Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,60 % und einem Kurs von 20,20EUR auf Tradegate (08. September 2025, 12:00 Uhr) gehandelt.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte