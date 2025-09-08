EMA 200 im Test

Der erfolgreiche Ausbruch der Dell-Aktie über das Niveau von grob 116,00 US-Dollar gegen Mitte Juni hat dem Wertpapier ein klares Kaufsignal verschafft, in der Spitze konnte die Aktie bis auf 142,11 US-Dollar bis Mitte August zulegen. Im Anschluss aber geriet der Wert nach der zuvor steilen Rallye unter Druck und setzte in den Bereich des 200-Tage-Durchschnitts zurück. Diese Korrektur kann bisweilen noch als gewöhnliche Konsolidierung angesehen werden, die es auf einem tieferen Preisniveau ermöglicht, einen Long-Einstieg in der Hoffnung auf höhere Kurse zu tätigen. Kurzfristig ist aber noch kein tragfähiger Boden ausgebildet worden, sodass noch eine kleinere Korrekturwelle sehr wahrscheinlich ist und im Anschluss zu einem Engagement auf der Oberseite einlädt.

Unterhalb des 200-Tage-Durchschnitts (rote Linie) von 116,36 US-Dollar dürfte eine weitere Verkaufswelle auf 109,95 US-Dollar talwärts reichen und sich exakt in diesem Bereich und aus technischer Sicht für ein Long-Engagement anbieten. Im Anschluss nämlich sind weitere Kursgewinne auf 174,66 und 179,70 US-Dollar sehr wahrscheinlich und würden sich für ein kurz- bis mittelfristiges Long-Engagement anbieten. Unterhalb der Kaufmarke dürfte sich das Chartbild jedoch sukzessive eintrüben und Abschläge auf rund 100,00 und darunter 88,00 US-Dollar forcieren. Dies würde jedoch von einer eklatanten Schwächephase der Aktie zeugen und die Attraktivität entsprechend verringern.

Dell Technologies Inc. (Wochenchart in US-Dollar) Tendenz:

Fazit: Insgesamt wird an einer Fortsetzung des kürzlich etablierten Kaufsignals in Richtung 179,70 US-Dollar in der Aktie von Dell festgehalten, ein attraktiver Kaufpunkt verläuft derzeit um 116,36 US-Dollar. Durch den Einsatz des Open End Turbo Long Zertifikates WKN MM1NJ2 würde sich allein vom gegenwärtigen Niveau aus bereits eine Renditechance von 310 Prozent auf Sicht der nächsten Wochen und Monate ergeben. Eine Verlustbegrenzung muss an die noch auszuprägenden Tiefstände angepasst werden, weshalb hierzu aktuell keine fundierte Aussage getroffen werden kann. Ziel des Scheins wurde im Übrigen mit 6,10 Euro errechnet.

Strategie für steigende Kurse WKN: MM1NJ2 Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 1,41 - 1,48 Euro Emittent: Morgan Stanley Basispreis: 109,3838 US-Dollar Basiswert: Dell Technologies Inc. KO-Schwelle: 109,3838 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 124,83 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: 6,10 Euro Hebel: 7,2 Kurschance: + 310 Prozent Börse Frankfurt

