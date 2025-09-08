    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAllianz AktievorwärtsNachrichten zu Allianz

    ANALYSE-FLASH

    77 Aufrufe 77 0 Kommentare 0 Kommentare

    JPMorgan hebt Ziel für Allianz auf 360 Euro - 'Neutral'

    Für Sie zusammengefasst
    • JPMorgan hebt Kursziel für Allianz auf 360 Euro an.
    • Einstufung bleibt auf "Neutral", Analyst Hossain.
    • Zyklen-übergreifende Rendite auf 15 Prozent geschätzt.
    ANALYSE-FLASH - JPMorgan hebt Ziel für Allianz auf 360 Euro - 'Neutral'
    Foto: Peter Kneffel - dpa

    NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Allianz von 350 auf 360 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Kamran Hossain veranschlagte für den Versicherer eine zyklen-übergreifende Rendite auf das eingesetzte Kapital von 15 Prozent. Die darauf fußende Bewertung adjustierte der Experte am Freitag um ausstehende Dividenden und Aktienrückkäufe. Hieraus resultiere ein neues, etwas höheres Kursziel mit einem Bewertungszeitraum von April 2027./bek/ag

    Veröffentlichung der Original-Studie: 05.09.2025 / 09:21 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.09.2025 / 09:21 / BST

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Allianz SE!
    Long
    328,82€
    Basispreis
    2,41
    Ask
    × 14,54
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    375,00€
    Basispreis
    2,47
    Ask
    × 14,43
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    -----------------------
    dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
    -----------------------

    Allianz

    -0,20 %
    -2,78 %
    -3,85 %
    -0,37 %
    +25,88 %
    +110,18 %
    +93,12 %
    +150,25 %
    +533,76 %
    ISIN:DE0008404005WKN:840400

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Allianz Aktie

    Die Allianz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,17 % und einem Kurs von 351,7 auf Tradegate (08. September 2025, 12:08 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Allianz Aktie um -2,78 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -3,85 %.

    Die Marktkapitalisierung von Allianz bezifferte sich zuletzt auf 135,81 Mrd..

    Allianz zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 15,400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,1200 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 362,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 325,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 431,00EUR was eine Bandbreite von -7,57 %/+22,58 % bedeutet.


    Rating: Neutral
    Analyst: JPMorgan
    Kursziel: 360 Euro

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 360,00, was eine Steigerung von +2,39% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Allianz - 840400 - DE0008404005

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Allianz. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    ANALYSE-FLASH JPMorgan hebt Ziel für Allianz auf 360 Euro - 'Neutral' Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Allianz von 350 auf 360 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Kamran Hossain veranschlagte für den Versicherer eine zyklen-übergreifende Rendite auf das eingesetzte Kapital von …