JPMorgan hebt Ziel für Allianz auf 360 Euro - 'Neutral'

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Allianz Aktie

Die Allianz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,17 % und einem Kurs von 351,7 auf Tradegate (08. September 2025, 12:08 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Allianz Aktie um -2,78 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -3,85 %.

Die Marktkapitalisierung von Allianz bezifferte sich zuletzt auf 135,81 Mrd..

Allianz zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 15,400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,1200 %.

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 362,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 325,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 431,00EUR was eine Bandbreite von -7,57 %/+22,58 % bedeutet.