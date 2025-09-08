ANALYSE-FLASH
JPMorgan hebt Ziel für Allianz auf 360 Euro - 'Neutral'
- JPMorgan hebt Kursziel für Allianz auf 360 Euro an.
- Einstufung bleibt auf "Neutral", Analyst Hossain.
- Zyklen-übergreifende Rendite auf 15 Prozent geschätzt.
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Allianz von 350 auf 360 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Kamran Hossain veranschlagte für den Versicherer eine zyklen-übergreifende Rendite auf das eingesetzte Kapital von 15 Prozent. Die darauf fußende Bewertung adjustierte der Experte am Freitag um ausstehende Dividenden und Aktienrückkäufe. Hieraus resultiere ein neues, etwas höheres Kursziel mit einem Bewertungszeitraum von April 2027./bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.09.2025 / 09:21 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.09.2025 / 09:21 / BST
Die Allianz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,17 % und einem Kurs von 351,7 auf Tradegate (08. September 2025, 12:08 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Allianz Aktie um -2,78 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -3,85 %.
Die Marktkapitalisierung von Allianz bezifferte sich zuletzt auf 135,81 Mrd..
Allianz zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 15,400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,1200 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 362,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 325,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 431,00EUR was eine Bandbreite von -7,57 %/+22,58 % bedeutet.
Analyst: JPMorgan
Kursziel: 360 Euro
