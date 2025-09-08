    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    Effizient, smart, rechtssicher

    Haufe und HR WORKS starten Produkt-Kooperation

    Freiburg (ots) - Haufe und HR WORKS bündeln ihre Expertise: Mit der Integration
    des smarten Dokumentengenerators DocPlus in die cloudbasierte HR-Suite von HR
    WORKS wird Personalmanagement für mittelständische Unternehmen jetzt noch
    effizienter. Die Kooperation der beiden führenden Anbieter im Bereich
    HR-Software bringt nicht nur technologische Exzellenz, sondern auch gemeinsame
    Werte wie Kundenzentrierung, Qualität und Nachhaltigkeit gewinnbringend
    zusammen: Künftig profitieren über 3.000 bestehende HR WORKS-Kunden von smartem
    Dokumentenmanagement.

    Haufe macht rechtssicheres Fachwissen über innovative Softwarelösungen einfach
    anwendbar und entwickelt digitale Tools, die den Arbeitsalltag für Corporate
    Services vereinfachen: DocPlus ermöglicht smartes Dokumentenmanagement und
    gestaltet somit administrative Prozesse im Personalmanagement effizienter.
    Gleichzeitig hält es höchste Rechtssicherheit-Standards ein. Zu seinen
    Funktionen gehören:

    1. Dokumentenerstellung: Mit DocPlus lassen sich wichtige HR-Dokumente schnell
    und einfach mithilfe rechtssicherer Vorlagen aus der Haufe-Bibliothek
    erstellen oder mit KI-Unterstützung eigene Vorlagen integrieren.
    2. Rechtssicherheit: Geprüfte Textbausteine und regelmäßig aktualisierte
    Vorlagen gewährleisten die Einhaltung aktueller gesetzlicher Standards und
    minimieren Fehler.
    3. Individualisierung: Unternehmen können Vorlagen flexibel anpassen, Logos und
    Fußzeilen integrieren sowie Eingabefelder durch intelligente Logiken
    automatisiert befüllen.
    4. Integration: DocPlus ist nahtlos in das Haufe Personal Office sowie HR WORKS
    eingebunden und ermöglicht eine zentrale Verwaltung von Vertragsvorlagen und
    anderen Dokumenten.

    "Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit Haufe. Mit DocPlus bieten wir
    unseren Kunden eine erweiterte Funktionalität, die den Verwaltungsaufwand
    spürbar reduziert und die Personalarbeit noch schneller und einfacher macht -
    und das bei maximaler Rechtssicherheit", erklärt HR WORKS-CEO Dr. Florian Weiß.
    HR WORKS bietet mittelständischen Unternehmen maßgeschneiderte Lösungen zur
    Digitalisierung ihrer Personalprozesse. Die cloudbasierte Plattform deckt
    zentrale Bereiche ab - darunter Reisekostenabrechnung, Lohn- und
    Gehaltsabrechnung, Zeiterfassung und digitale Personalverwaltung.

    Zwei verlässliche Partner für den Mittelstand

    Die Zusammenarbeit von Haufe und HR WORKS verfolgt ein klares Ziel: aufwändige
    Verwaltungsprozesse sollen für HR-Fachkräfte leichter und administrative
    Aufgaben effizienter werden. Beide Unternehmen eint dabei nicht nur ihr
    regionaler Ursprung aus Freiburg im Breisgau, sondern auch ihr Streben nach
    nachhaltigen Lösungen mit echtem Mehrwert für ihre Kund:innen: "Die Kooperation
    zwischen Haufe und HR WORKS zeigt eindrucksvoll, wie wir unsere Stärken bündeln,
    um aus verschiedenen Modulen ein nahtloses Produkterlebnis für unsere Kund:innen
    zu schaffen", so Haufe-Geschäftsführerin Iris Bode. "Unser Anspruch ist es,
    Personalarbeit einfacher und intuitiver zu machen und wir freuen uns schon sehr
    auf das Feedback unserer gemeinsamen Kund:innen."

    Über HR WORKS

    Mit über 3.000 Kunden zählt HR WORKS zu den erfolgreichsten deutschen
    Software-Anbietern für Human Resources (HR). Das Unternehmen bietet seit über 25
    Jahren eine einfache und durchdachte HR-Lösung, die auf KMU-Bedürfnisse
    abgestimmt ist. Zum Funktionsumfang zählen Personalverwaltung, Zeitwirtschaft,
    Reisekostenmanagement, Payroll und Personalentwicklung. Aktuell beschäftigt das
    Unternehmen knapp 190 Mitarbeitende an den Standorten Freiburg, Frankfurt und
    Berlin.

    Über Haufe

    Haufe verbindet smarte und einzigartige Lösungsangebote mit rechtssicherem
    Fachwissen und bietet somit HR-Abteilungen, Steuerkanzleien und anderen
    Corporate Services die perfekte Unterstützung bei ihrer täglichen Arbeit und
    macht sie startklar für neue Themengebiete.

    Die Marke Haufe gehört zur Haufe Group, einem führenden B2B-Anbieter für
    integrierte Unternehmens- und Arbeitsplatzlösungen. Das Familienunternehmen
    unterstützt Menschen und Unternehmen in ihrer unternehmerischen Entwicklung und
    bei der erfolgreichen Gestaltung von Transformationsprozessen. Mit Content,
    Software und Weiterbildung. Die Haufe Group mit Sitz in Freiburg im Breisgau ist
    breit aufgestellt, um ihre Kundinnen und Kunden mit vielfältigen Lösungen auf
    ihrem Weg in die Zukunft zu unterstützen. Die Haufe Group beschäftigt heute rund
    2.700 Mitarbeitende an 12 Standorten. Zu den bekanntesten Marken der Haufe Group
    gehören Haufe, Haufe Akademie und Lexware. Über eine Million Kundinnen und
    Kunden aus der DACH-Region vertrauen auf die Leistungen der Haufe Group - von
    Solo-Selbständigen bis zu allen DAX 40-Konzernen.

    Pressekontakt:

    Haufe-Lexware GmbH & Co. KG
    Senior Communications Managerin
    Lara Burger
    Munzinger Str. 9, 79111 Freiburg
    Tel: 0761 898-3695
    E-Mail: mailto:pressehaufe@haufe-lexware.com

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/107515/6112821
    OTS: Haufe




