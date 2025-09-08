Haufe und HR WORKS starten Produkt-Kooperation

Freiburg (ots) - Haufe und HR WORKS bündeln ihre Expertise: Mit der Integration

1. Dokumentenerstellung: Mit DocPlus lassen sich wichtige HR-Dokumente schnellund einfach mithilfe rechtssicherer Vorlagen aus der Haufe-Bibliothekerstellen oder mit KI-Unterstützung eigene Vorlagen integrieren.2. Rechtssicherheit: Geprüfte Textbausteine und regelmäßig aktualisierteVorlagen gewährleisten die Einhaltung aktueller gesetzlicher Standards undminimieren Fehler.3. Individualisierung: Unternehmen können Vorlagen flexibel anpassen, Logos undFußzeilen integrieren sowie Eingabefelder durch intelligente Logikenautomatisiert befüllen.4. Integration: DocPlus ist nahtlos in das Haufe Personal Office sowie HR WORKSeingebunden und ermöglicht eine zentrale Verwaltung von Vertragsvorlagen undanderen Dokumenten."Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit Haufe. Mit DocPlus bieten wirunseren Kunden eine erweiterte Funktionalität, die den Verwaltungsaufwandspürbar reduziert und die Personalarbeit noch schneller und einfacher macht -und das bei maximaler Rechtssicherheit", erklärt HR WORKS-CEO Dr. Florian Weiß.HR WORKS bietet mittelständischen Unternehmen maßgeschneiderte Lösungen zurDigitalisierung ihrer Personalprozesse. Die cloudbasierte Plattform decktzentrale Bereiche ab - darunter Reisekostenabrechnung, Lohn- undGehaltsabrechnung, Zeiterfassung und digitale Personalverwaltung.Zwei verlässliche Partner für den MittelstandDie Zusammenarbeit von Haufe und HR WORKS verfolgt ein klares Ziel: aufwändigeVerwaltungsprozesse sollen für HR-Fachkräfte leichter und administrativeAufgaben effizienter werden. Beide Unternehmen eint dabei nicht nur ihrregionaler Ursprung aus Freiburg im Breisgau, sondern auch ihr Streben nachnachhaltigen Lösungen mit echtem Mehrwert für ihre Kund:innen: "Die Kooperationzwischen Haufe und HR WORKS zeigt eindrucksvoll, wie wir unsere Stärken bündeln,um aus verschiedenen Modulen ein nahtloses Produkterlebnis für unsere Kund:innenzu schaffen", so Haufe-Geschäftsführerin Iris Bode. "Unser Anspruch ist es,Personalarbeit einfacher und intuitiver zu machen und wir freuen uns schon sehrauf das Feedback unserer gemeinsamen Kund:innen."Über HR WORKSMit über 3.000 Kunden zählt HR WORKS zu den erfolgreichsten deutschenSoftware-Anbietern für Human Resources (HR). Das Unternehmen bietet seit über 25Jahren eine einfache und durchdachte HR-Lösung, die auf KMU-Bedürfnisseabgestimmt ist. Zum Funktionsumfang zählen Personalverwaltung, Zeitwirtschaft,Reisekostenmanagement, Payroll und Personalentwicklung. Aktuell beschäftigt dasUnternehmen knapp 190 Mitarbeitende an den Standorten Freiburg, Frankfurt undBerlin.Über HaufeHaufe verbindet smarte und einzigartige Lösungsangebote mit rechtssicheremFachwissen und bietet somit HR-Abteilungen, Steuerkanzleien und anderenCorporate Services die perfekte Unterstützung bei ihrer täglichen Arbeit undmacht sie startklar für neue Themengebiete.Die Marke Haufe gehört zur Haufe Group, einem führenden B2B-Anbieter fürintegrierte Unternehmens- und Arbeitsplatzlösungen. Das Familienunternehmenunterstützt Menschen und Unternehmen in ihrer unternehmerischen Entwicklung undbei der erfolgreichen Gestaltung von Transformationsprozessen. Mit Content,Software und Weiterbildung. Die Haufe Group mit Sitz in Freiburg im Breisgau istbreit aufgestellt, um ihre Kundinnen und Kunden mit vielfältigen Lösungen aufihrem Weg in die Zukunft zu unterstützen. Die Haufe Group beschäftigt heute rund2.700 Mitarbeitende an 12 Standorten. Zu den bekanntesten Marken der Haufe Groupgehören Haufe, Haufe Akademie und Lexware. Über eine Million Kundinnen undKunden aus der DACH-Region vertrauen auf die Leistungen der Haufe Group - vonSolo-Selbständigen bis zu allen DAX 40-Konzernen.Pressekontakt:Haufe-Lexware GmbH & Co. KGSenior Communications ManagerinLara BurgerMunzinger Str. 9, 79111 FreiburgTel: 0761 898-3695E-Mail: mailto:pressehaufe@haufe-lexware.comWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/107515/6112821OTS: Haufe