Effizient, smart, rechtssicher
Haufe und HR WORKS starten Produkt-Kooperation
Freiburg (ots) - Haufe und HR WORKS bündeln ihre Expertise: Mit der Integration
des smarten Dokumentengenerators DocPlus in die cloudbasierte HR-Suite von HR
WORKS wird Personalmanagement für mittelständische Unternehmen jetzt noch
effizienter. Die Kooperation der beiden führenden Anbieter im Bereich
HR-Software bringt nicht nur technologische Exzellenz, sondern auch gemeinsame
Werte wie Kundenzentrierung, Qualität und Nachhaltigkeit gewinnbringend
zusammen: Künftig profitieren über 3.000 bestehende HR WORKS-Kunden von smartem
Dokumentenmanagement.
Haufe macht rechtssicheres Fachwissen über innovative Softwarelösungen einfach
anwendbar und entwickelt digitale Tools, die den Arbeitsalltag für Corporate
Services vereinfachen: DocPlus ermöglicht smartes Dokumentenmanagement und
gestaltet somit administrative Prozesse im Personalmanagement effizienter.
Gleichzeitig hält es höchste Rechtssicherheit-Standards ein. Zu seinen
Funktionen gehören:
