Aus Altgold werden Wünsche wahr / Degussa weitet Altgoldankauf aus
direkt vor Ort & Online (FOTO)
Frankfurt (ots) - Der Goldpreis erreicht aktuell bemerkenswerte Höhen - eine
ideale Gelegenheit, um längst vergessene Schmuckstücke zu neuem Leben zu
erwecken. Viele Menschen besitzen alten Schmuck, defekte Ketten oder geerbte
Einzelstücke, die ungenutzt in Schubladen liegen. Dabei steckt oft mehr Wert
darin, als man auf den ersten Blick vermutet - besonders in Zeiten, in denen der
Goldkurs auf Rekordniveau liegt.
Ob für die nächste Reise, einen lang gehegten Wunsch oder als finanzieller
Puffer: Wer jetzt handelt, kann verborgene Werte in neue Möglichkeiten
verwandeln.
ideale Gelegenheit, um längst vergessene Schmuckstücke zu neuem Leben zu
erwecken. Viele Menschen besitzen alten Schmuck, defekte Ketten oder geerbte
Einzelstücke, die ungenutzt in Schubladen liegen. Dabei steckt oft mehr Wert
darin, als man auf den ersten Blick vermutet - besonders in Zeiten, in denen der
Goldkurs auf Rekordniveau liegt.
Ob für die nächste Reise, einen lang gehegten Wunsch oder als finanzieller
Puffer: Wer jetzt handelt, kann verborgene Werte in neue Möglichkeiten
verwandeln.
Mit dem professionellen Altgoldankauf schafft Degussa eine vertrauensvolle
Möglichkeit, das im Gold enthaltene Potenzial zu nutzen. "Viele Kunden sind
überrascht, wie viel ihre alten Schmuckstücke tatsächlich wert sind - vor allem,
wenn sie professionell geprüft und korrekt bewertet werden", sagt Straller-von
Kersten, Regionalmanager von Degussa.
Flexibel verkaufen - vor Ort oder online
Degussa bietet auch bequeme Online-Verkaufsoptionen innerhalb Deutschlands an:
Barren und Münzen können einfach online verkauft und anschließend per "Click &
Safe"-Service sicher abgeholt werden. Schmuck und weiteres Altgold lassen sich
unkompliziert per Post einsenden. Alternativ ist auch die persönliche Abgabe in
einer Degussa Niederlassung möglich.
Vor Ort begutachten erfahrene Experten persönlich, transparent, diskret und auf
Basis der tagesaktuellen Edelmetallkurse. Angenommen werden Schmuck, Münzen,
Barren und andere Altgoldobjekte.
Neuer Service in der Schweiz: Ankauf ab September auch in Zürich und Genf
Bereits in Deutschland sowie in London und Madrid ansässig, baut Degussa den
Altgoldankauf nun weiter aus: Ab September 2025 können Kunden auch an den
Standorten Zürich und Genf ihre Edelmetalle direkt vor Ort bewerten und
verkaufen lassen.
Über Degussa
Der Name Degussa steht für Qualität und Beständigkeit in der Welt der
Edelmetalle. Als kompetenter Partner für zertifizierte Investment-Barren und
Anlagemünzen bietet Degussa Goldhandel umfassende Dienstleistungen zu
Wertanlagen in Edelmetalle und ist unter den bankenunabhängigen
Edelmetallhändlern in Europa marktführend. Das Unternehmen betreibt mit rund 220
Mitarbeitern derzeit 16 Niederlassungen in Deutschland, der Schweiz, Spanien und
Großbritannien.
Pressekontakt:
Degussa Holding AG, Oberneuhofstrasse 12, 6340 Baar, Schweiz,
Andrea Haener, E-Mail: mailto:presse@degussa.com
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/105154/6112823
OTS: Degussa Goldhandel GmbH
Möglichkeit, das im Gold enthaltene Potenzial zu nutzen. "Viele Kunden sind
überrascht, wie viel ihre alten Schmuckstücke tatsächlich wert sind - vor allem,
wenn sie professionell geprüft und korrekt bewertet werden", sagt Straller-von
Kersten, Regionalmanager von Degussa.
Flexibel verkaufen - vor Ort oder online
Degussa bietet auch bequeme Online-Verkaufsoptionen innerhalb Deutschlands an:
Barren und Münzen können einfach online verkauft und anschließend per "Click &
Safe"-Service sicher abgeholt werden. Schmuck und weiteres Altgold lassen sich
unkompliziert per Post einsenden. Alternativ ist auch die persönliche Abgabe in
einer Degussa Niederlassung möglich.
Vor Ort begutachten erfahrene Experten persönlich, transparent, diskret und auf
Basis der tagesaktuellen Edelmetallkurse. Angenommen werden Schmuck, Münzen,
Barren und andere Altgoldobjekte.
Neuer Service in der Schweiz: Ankauf ab September auch in Zürich und Genf
Bereits in Deutschland sowie in London und Madrid ansässig, baut Degussa den
Altgoldankauf nun weiter aus: Ab September 2025 können Kunden auch an den
Standorten Zürich und Genf ihre Edelmetalle direkt vor Ort bewerten und
verkaufen lassen.
Über Degussa
Der Name Degussa steht für Qualität und Beständigkeit in der Welt der
Edelmetalle. Als kompetenter Partner für zertifizierte Investment-Barren und
Anlagemünzen bietet Degussa Goldhandel umfassende Dienstleistungen zu
Wertanlagen in Edelmetalle und ist unter den bankenunabhängigen
Edelmetallhändlern in Europa marktführend. Das Unternehmen betreibt mit rund 220
Mitarbeitern derzeit 16 Niederlassungen in Deutschland, der Schweiz, Spanien und
Großbritannien.
Pressekontakt:
Degussa Holding AG, Oberneuhofstrasse 12, 6340 Baar, Schweiz,
Andrea Haener, E-Mail: mailto:presse@degussa.com
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/105154/6112823
OTS: Degussa Goldhandel GmbH
Autor folgen