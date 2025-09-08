    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    Aus Altgold werden Wünsche wahr / Degussa weitet Altgoldankauf aus

    direkt vor Ort & Online (FOTO)

    Frankfurt (ots) - Der Goldpreis erreicht aktuell bemerkenswerte Höhen - eine
    ideale Gelegenheit, um längst vergessene Schmuckstücke zu neuem Leben zu
    erwecken. Viele Menschen besitzen alten Schmuck, defekte Ketten oder geerbte
    Einzelstücke, die ungenutzt in Schubladen liegen. Dabei steckt oft mehr Wert
    darin, als man auf den ersten Blick vermutet - besonders in Zeiten, in denen der
    Goldkurs auf Rekordniveau liegt.

    Ob für die nächste Reise, einen lang gehegten Wunsch oder als finanzieller
    Puffer: Wer jetzt handelt, kann verborgene Werte in neue Möglichkeiten
    verwandeln.

    Mit dem professionellen Altgoldankauf schafft Degussa eine vertrauensvolle
    Möglichkeit, das im Gold enthaltene Potenzial zu nutzen. "Viele Kunden sind
    überrascht, wie viel ihre alten Schmuckstücke tatsächlich wert sind - vor allem,
    wenn sie professionell geprüft und korrekt bewertet werden", sagt Straller-von
    Kersten, Regionalmanager von Degussa.

    Flexibel verkaufen - vor Ort oder online

    Degussa bietet auch bequeme Online-Verkaufsoptionen innerhalb Deutschlands an:
    Barren und Münzen können einfach online verkauft und anschließend per "Click &
    Safe"-Service sicher abgeholt werden. Schmuck und weiteres Altgold lassen sich
    unkompliziert per Post einsenden. Alternativ ist auch die persönliche Abgabe in
    einer Degussa Niederlassung möglich.

    Vor Ort begutachten erfahrene Experten persönlich, transparent, diskret und auf
    Basis der tagesaktuellen Edelmetallkurse. Angenommen werden Schmuck, Münzen,
    Barren und andere Altgoldobjekte.

    Neuer Service in der Schweiz: Ankauf ab September auch in Zürich und Genf

    Bereits in Deutschland sowie in London und Madrid ansässig, baut Degussa den
    Altgoldankauf nun weiter aus: Ab September 2025 können Kunden auch an den
    Standorten Zürich und Genf ihre Edelmetalle direkt vor Ort bewerten und
    verkaufen lassen.

    Über Degussa

    Der Name Degussa steht für Qualität und Beständigkeit in der Welt der
    Edelmetalle. Als kompetenter Partner für zertifizierte Investment-Barren und
    Anlagemünzen bietet Degussa Goldhandel umfassende Dienstleistungen zu
    Wertanlagen in Edelmetalle und ist unter den bankenunabhängigen
    Edelmetallhändlern in Europa marktführend. Das Unternehmen betreibt mit rund 220
    Mitarbeitern derzeit 16 Niederlassungen in Deutschland, der Schweiz, Spanien und
    Großbritannien.

