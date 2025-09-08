direkt vor Ort & Online (FOTO)

Frankfurt (ots) - Der Goldpreis erreicht aktuell bemerkenswerte Höhen - eine

ideale Gelegenheit, um längst vergessene Schmuckstücke zu neuem Leben zu

erwecken. Viele Menschen besitzen alten Schmuck, defekte Ketten oder geerbte

Einzelstücke, die ungenutzt in Schubladen liegen. Dabei steckt oft mehr Wert

darin, als man auf den ersten Blick vermutet - besonders in Zeiten, in denen der

Goldkurs auf Rekordniveau liegt.



Ob für die nächste Reise, einen lang gehegten Wunsch oder als finanzieller

Puffer: Wer jetzt handelt, kann verborgene Werte in neue Möglichkeiten

verwandeln.





Mit dem professionellen Altgoldankauf schafft Degussa eine vertrauensvolle

Möglichkeit, das im Gold enthaltene Potenzial zu nutzen. "Viele Kunden sind

überrascht, wie viel ihre alten Schmuckstücke tatsächlich wert sind - vor allem,

wenn sie professionell geprüft und korrekt bewertet werden", sagt Straller-von

Kersten, Regionalmanager von Degussa.



Flexibel verkaufen - vor Ort oder online



Degussa bietet auch bequeme Online-Verkaufsoptionen innerhalb Deutschlands an:

Barren und Münzen können einfach online verkauft und anschließend per "Click &

Safe"-Service sicher abgeholt werden. Schmuck und weiteres Altgold lassen sich

unkompliziert per Post einsenden. Alternativ ist auch die persönliche Abgabe in

einer Degussa Niederlassung möglich.



Vor Ort begutachten erfahrene Experten persönlich, transparent, diskret und auf

Basis der tagesaktuellen Edelmetallkurse. Angenommen werden Schmuck, Münzen,

Barren und andere Altgoldobjekte.



Neuer Service in der Schweiz: Ankauf ab September auch in Zürich und Genf



Bereits in Deutschland sowie in London und Madrid ansässig, baut Degussa den

Altgoldankauf nun weiter aus: Ab September 2025 können Kunden auch an den

Standorten Zürich und Genf ihre Edelmetalle direkt vor Ort bewerten und

verkaufen lassen.



Über Degussa



Der Name Degussa steht für Qualität und Beständigkeit in der Welt der

Edelmetalle. Als kompetenter Partner für zertifizierte Investment-Barren und

Anlagemünzen bietet Degussa Goldhandel umfassende Dienstleistungen zu

Wertanlagen in Edelmetalle und ist unter den bankenunabhängigen

Edelmetallhändlern in Europa marktführend. Das Unternehmen betreibt mit rund 220

Mitarbeitern derzeit 16 Niederlassungen in Deutschland, der Schweiz, Spanien und

Großbritannien.



Pressekontakt:



Degussa Holding AG, Oberneuhofstrasse 12, 6340 Baar, Schweiz,

Andrea Haener, E-Mail: mailto:presse@degussa.com



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/105154/6112823

OTS: Degussa Goldhandel GmbH







