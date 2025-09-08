DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft ASTRAZENECA auf 'Hold'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Astrazeneca auf "Hold" mit einem Kursziel von 11000 Pence belassen. Emmanuel Papadakis zog in einer am Montag vorliegenden Studie weitere Schlussfolgerungen aus Studiendaten zum Hypertonie-Mittel Baxdrostat, nun auch unter Einbezug der Umfrage eines Drittanbieters. Die neuen Erkenntnisse stützten seinen relativ neutralen ersten Gedanken. Viel Wert werde auf die Bedeutung einer ambulanten Blutdruckkontrolle gelegt./tih/misVeröffentlichung der Original-Studie: 08.09.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.09.2025 / 08:20 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die AstraZeneca Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,82 % und einem Kurs von 138,5EUR auf Tradegate (08. September 2025, 12:08 Uhr) gehandelt.