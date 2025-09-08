    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAstraZeneca AktievorwärtsNachrichten zu AstraZeneca
    DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft ASTRAZENECA auf 'Hold'

    FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Astrazeneca auf "Hold" mit einem Kursziel von 11000 Pence belassen. Emmanuel Papadakis zog in einer am Montag vorliegenden Studie weitere Schlussfolgerungen aus Studiendaten zum Hypertonie-Mittel Baxdrostat, nun auch unter Einbezug der Umfrage eines Drittanbieters. Die neuen Erkenntnisse stützten seinen relativ neutralen ersten Gedanken. Viel Wert werde auf die Bedeutung einer ambulanten Blutdruckkontrolle gelegt./tih/mis

    Veröffentlichung der Original-Studie: 08.09.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.09.2025 / 08:20 / CET

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die AstraZeneca Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,82 % und einem Kurs von 138,5EUR auf Tradegate (08. September 2025, 12:08 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH
    Analyst: Emmanuel Papadakis
    Analysiertes Unternehmen: ASTRAZENECA
    Aktieneinstufung neu: neutral
    Kursziel neu: 110
    Kursziel alt: 110
    Währung: GBP
    Zeitrahmen: 12m



    Autor
    dpa-analysen
    0 Follower
    Verfasst von dpa-AFX Analysen
