Drägerwerk: Mit Sicherheit verdienen

Das 1889 in Lübeck gegründete Familienunternehmen besteht in fünfter Generation. Die Nordlichter beschäftigen weltweit mehr als 16.000 Mitarbeiter und sind in 190 Ländern der Erde vertreten. Der Jahresumsatz betrug 2024 3,4 Milliarden Euro. Trotz der Kursrallye ist die Aktie immer noch günstig. Das KGV rund 11. Der CEO ist Stefan Dräger. Die Lübecker schreiben schwarze Zahlen.

Vor allem freut CEO Dräger der Auftragseingang. Dieser erhöhte sich im zweiten Quartal währungsbereinigt um 14,3% (nominal 10,5%) auf rund 877 Millionen Euro. Im Segment Medizintechnik stieg er nach einem Rück-gang im Vorjahr währungsbereinigt stark um 25,5%. Grund war hierfür insbesondere ein Mehrjahresgroßauftrag aus Mexiko. Auch sonst entwickelte sich die Nachfrage nach Dräger-Produkten gut. Der Auftragseingang stieg währungsbereinigt um 10,1% auf rund 1,738 Milliarden Euro. Damit übertraf er nicht nur das Vorjahresniveau (ersten 6 Monate 2024: 1,6 Milliarden), sondern erreichte auch den höchsten Stand eines ersten Halbjahres seit dem Rekordhalbjahr 2020.

Die Lübecker befinden sich voll im Trend. Angesichts der geopolitischen Bedrohungen steigt die Nachfrage nach Sicherheits- und Medizintechnik. Im Bereich Sicherheit bieten die Lübecker Produkte und Systeme für den Personen- und Anlagenschutz, wie Atemschutzmasken, Gasmeßgeräte etc.. Im Segment Medizintechnik vertreibt Drägerwerk Beatmungsgeräte, Inkubatoren sowie Narkosegeräte. Das Unternehmen ist ein Hidden Champion. Die Nachfrage nach Sicherheits- und Medizintechnik steigt.