    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsEinhell Germany Pref Bearer AktievorwärtsNachrichten zu Einhell Germany Pref Bearer

    Plusvisionen-Analyse

    33 Aufrufe 33 0 Kommentare 0 Kommentare

    Einhell Aktie - spannende Charttechnik

    Bei der Aktie von Einhell hat sich eine spannende charttechnische Situation herauskristallisiert, die Hoffnung auf weiter steigende Kurse macht.

    Bei der Aktie von Einhell hat sich eine spannende charttechnische Situation herauskristallisiert, die Hoffnung auf weiter steigende Kurse macht. Kürzlich hat der Hersteller von Elektrowerkzeugen und Elektrogartengeräten den höchsten Halbjahresumsatz in der bisherigen Unternehmensgeschichte gemeldet. Weiterlesen

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Autor
    Thomas Schumm
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Gründer und Herausgeber Thomas Schumm war bereits als Chefredakteur beim Optionsschein Report, als leitender Redakteur bei Börse Online sowie als Chefredakteur bei boerse-online.de tätig. Zeitweise schrieb er die Kolumne Cash Test Dummy auf Stern.de und war freier Mitarbeiter bei Forbes. Er ist seit 30 Jahren aktiv an der Börse tätig und hat den Praxisratgeber Hedge Funds (Wirtschaftsbuch des Jahres 2004)* geschrieben sowie den Roman Life Reloaded* *Werbelink
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Thomas Schumm
    3 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Plusvisionen-Analyse Einhell Aktie - spannende Charttechnik Bei der Aktie von Einhell hat sich eine spannende charttechnische Situation herauskristallisiert, die Hoffnung auf weiter steigende Kurse macht.