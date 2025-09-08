ANALYSE-FLASH
Berenberg belässt Infineon auf 'Buy' - Ziel 40 Euro
- Berenberg stuft Infineon auf "Buy" mit 40 Euro Kursziel.
- Halbleiterlagerbestände in Verbrauchersegmenten niedrig.
- Geringes Risiko für Korrektur in 2026, konservativer Ausblick.
HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Infineon auf "Buy" mit einem Kursziel von 40 Euro belassen. Die Lagerbestände bei Halbleitern seien in den Verbrauchersegmenten bereits niedrig und in industriellen Abnehmerzweigen wie etwa dem Automobilsektor näherten sie sich einem gesunden Niveau, schrieb Tammy Qiu in einer am Montag vorliegenden Studie. Obwohl sich in den Endmärkten noch keine starke Erholung der Nachfrage abzeichne, sei das Risiko einer deutlichen Korrektur im Jahr 2026 gering. Internationale Unternehmen dürften ihren Platz in Chinas Lieferketten behalten. Von Infineon erwartet sie einen konservativen Ausblick auf das kommende Jahr./tih/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.09.2025 / 15:57 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Die Infineon Technologies Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,08 % und einem Kurs von 32,21 auf Tradegate (08. September 2025, 12:19 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Infineon Technologies Aktie um -9,01 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -7,74 %.
Die Marktkapitalisierung von Infineon Technologies bezifferte sich zuletzt auf 42,10 Mrd..
Infineon Technologies zahlte zuletzt (2024) eine Dividende von 0,3500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,0500 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 43,71EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 39,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 49,00EUR was eine Bandbreite von +20,93 %/+51,94 % bedeutet.
Analyst: Berenberg Bank
Kursziel: 40 Euro
Ich glaube nicht an die 100% Zölle, da würde der Ami-Wirtschaft schnell Material fehlen und auch das Ami-Geschäft von IFX ist ja nicht umbedingt der totale Bringer. Von daher scheinen mir mögliche Zölle nur geringe Wirkung auf das Geschäft von IFX zu haben. Die Börse untertreibt und übertreibt halt mal wieder. Auf jeden Fall lassen sich auf kurzem Wege mal schnell 5 - 10% holen. Der Kurs im Moment ist auf jeden Fall m.M. ein klarer Kauf, aber nie das Verkaufen wieder vergessen.
Warte die bodenbildung ab ...
Infineon habe ein technisches Verkaufssignal unterschritten. Anleger sollten die kommenden Tage besonders aufmerksam beobachten, denn Infineon befindet sich charttechnisch an einem kritischen Punkt, meint LYNX und stuft das Wertpapier zurück:
Bild: //assets.wallstreet-online.de/_media/11730/board/20250903090951-img-1615.jpeg
https://www.lynxbroker.de/boerse/boerse-kurse/aktien/infineon-aktie/infineon-analyse/