Berenberg belässt Infineon auf 'Buy' - Ziel 40 Euro

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------



Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Infineon Technologies Aktie

Die Infineon Technologies Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,08 % und einem Kurs von 32,21 auf Tradegate (08. September 2025, 12:19 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Infineon Technologies Aktie um -9,01 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -7,74 %.

Die Marktkapitalisierung von Infineon Technologies bezifferte sich zuletzt auf 42,10 Mrd..

Infineon Technologies zahlte zuletzt (2024) eine Dividende von 0,3500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,0500 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 43,71EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 39,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 49,00EUR was eine Bandbreite von +20,93 %/+51,94 % bedeutet.