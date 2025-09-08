    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsInfineon Technologies AktievorwärtsNachrichten zu Infineon Technologies

    ANALYSE-FLASH

    Berenberg belässt Infineon auf 'Buy' - Ziel 40 Euro

    • Berenberg stuft Infineon auf "Buy" mit 40 Euro Kursziel.
    • Halbleiterlagerbestände in Verbrauchersegmenten niedrig.
    • Geringes Risiko für Korrektur in 2026, konservativer Ausblick.
    HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Infineon auf "Buy" mit einem Kursziel von 40 Euro belassen. Die Lagerbestände bei Halbleitern seien in den Verbrauchersegmenten bereits niedrig und in industriellen Abnehmerzweigen wie etwa dem Automobilsektor näherten sie sich einem gesunden Niveau, schrieb Tammy Qiu in einer am Montag vorliegenden Studie. Obwohl sich in den Endmärkten noch keine starke Erholung der Nachfrage abzeichne, sei das Risiko einer deutlichen Korrektur im Jahr 2026 gering. Internationale Unternehmen dürften ihren Platz in Chinas Lieferketten behalten. Von Infineon erwartet sie einen konservativen Ausblick auf das kommende Jahr./tih/mis

    Veröffentlichung der Original-Studie: 05.09.2025 / 15:57 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Rating: Buy
    Analyst: Berenberg Bank
    Kursziel: 40 Euro

