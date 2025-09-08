Kornelius Purps (antea): Warnsignale vom Rentenmarkt

05.09.2025 -

Eine Woche der Rekorde liegt hinter uns. Erstmals verlor die deutsche Nationalmannschaft im Rahmen einer WM-Qualifikation ein Auswärtsspiel. Der Goldpreis stieg in der Spitze bis auf 3.592 USD/oz und der S&P 500 markierte ebenso ein neues Hoch. Auch wenn es in den Fingern juckt, über die technischen Unzulänglichkeiten der deutschen Profikicker oder die technologischen Unglaublichkeiten amerikanischer Unternehmen zu sprechen, gilt mein Augenmerk heute den internationalen Rentenmärkten. Denn auch dort wurden in dieser Woche neue Rekordstände markiert.

(...)



