    DroneShield - Aktie steigt kräftig - 08.09.2025

    Am 08.09.2025 ist die DroneShield Aktie, bisher, um +8,53 % gestiegen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der DroneShield Aktie.

    DroneShield ist ein führender Anbieter von Anti-Drohnen-Technologien, spezialisiert auf die Erkennung und Abwehr von Drohnenbedrohungen. Das Unternehmen bietet Radar- und Funkfrequenzsensoren, Störsender und Überwachungssoftware an. Es konkurriert mit Dedrone, Fortem Technologies und SkySafe. DroneShield zeichnet sich durch umfassende, innovative Lösungen aus, die sowohl mobile als auch stationäre Systeme umfassen.

    DroneShield Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 08.09.2025

    Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die DroneShield Aktie. Mit einer Performance von +8,53 % konnte sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber verkaufen?

    Der heutige Anstieg setzt den Aufwärtstrend der vergangenen Monate fort. In den vergangenen drei Monaten durften sich Anleger von DroneShield über einen Zuwachs von +103,40 % freuen.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die DroneShield Aktie damit um -0,99 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -17,43 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von DroneShield +304,05 % gewonnen.

    DroneShield Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -0,99 %
    1 Monat -17,43 %
    3 Monate +103,40 %
    1 Jahr +126,77 %

    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die bevorstehende Aufnahme von DroneShield in den ASX200, die als potenzieller Kurskatalysator angesehen wird. Anleger erwarten eine positive Kursentwicklung, äußern jedoch Bedenken hinsichtlich der langfristigen Bewertung und der Fähigkeit des Unternehmens, nachhaltiges Wachstum zu erzielen. Die Marktstimmung ist gemischt, mit Hoffnungen auf eine Rückkehr über 2 Euro, während Unsicherheiten über die zukünftige Entwicklung bestehen.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber DroneShield eingestellt.

    Informationen zur DroneShield Aktie

    Es gibt 875 Mio. DroneShield Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,60 Mrd. wert.

    Ob die DroneShield Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur DroneShield Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


