Heimischer Anbau immer mehr unter Druck / Lücken im Pflanzenschutz schaffen neue Risiken für Nahrungsmittelsouveränität / Sogar bei Weizen ist Selbstversorgung gefährdet

Frankfurt/Main (ots) - Deutschlands Fähigkeit, sich mit ausreichend

Nahrungsmitteln aus heimischem Anbau zu versorgen, gerät immer weiter unter

Druck. Während der fortschreitende Klimawandel immer häufiger schlechte

Erntejahre erwarten lässt, sinkt die Selbstversorgungsfähigkeit aber auch durch

den Verlust wirksamer Pflanzenschutzmittel, mit denen Landwirte ihre Ernte vor

Unkraut und Schaderregern schützen. Selbst bei Weizen, der am häufigsten

hierzulande angebauten Ackerkultur, droht Deutschland unter Umständen zum

Nettoimporteur zu werden. Die ohnehin schon ausgeprägte Importabhängigkeit bei

Obst und Gemüse dürfte sich noch verstärken.



Das sind die zentralen Ergebnisse einer aktuellen Studie der HFFA Research GmbH

im Auftrag des Industrieverbands Agrar e. V. (IVA), der die Interessen der

agrarchemischen Industrie in Deutschland vertritt. Szenario-Rechnungen machen

deutlich, dass sowohl Ernteausfälle durch klimatische Veränderungen als auch

regulatorische Hürden bei der Genehmigung von Wirksoffen und der Zulassung

wirksamer Pflanzenschutzmittel die Fähigkeit zur Selbstversorgung mit

Lebensmitteln stark beeinträchtigen könnten.





"Wir werden auch morgen noch genug zu essen haben, weil wir wohlhabend genug

sind, Lebensmittel zu importieren. Es gibt aber viele gute Gründe, mit

Innovationen die Produktion von Nahrungsmitteln im eigenen Land zu stärken",

kommentiert IVA-Hauptgeschäftsführer Frank Gemmer: "Die Landwirtschaft braucht

dringend eine breite Palette an wirksamen Pflanzenschutzmitteln, um ihre Ernten

zu schützen. Sonst droht der Selbstversorgungsgrad, besonders bei Obst und

Gemüse, immer weiter abzusinken."



Schon heute ist Deutschland nicht in der Lage, sich ausreichend selbst zu

versorgen: Der durchschnittliche Selbstversorgungsgrad (SVG) liegt bei rund 83

Prozent - das heißt, etwa jedes sechste konsumierte landwirtschaftliche Produkt

wird importiert. Der SVG der verschiedenen Anbaukulturen unterscheidet sich

dabei erheblich. Besonders bei Obst, Gemüse und Ölsaaten, wo die Eigenproduktion

nur 20 bis 37 Prozent des Bedarfs deckt, ist Deutschland auf Importe angewiesen.

Bereits heute wird jeder zweite Apfel importiert. Anders bei Kartoffeln,

Getreide oder Zuckerrüben oder dem für die Bier-Produktion unerlässlichen

Hopfen: Hier produziert Deutschland noch ausreichend, um den Bedarf auch anderer

Länder in Teilen zu decken.



Die Analyse zeigt allerdings, dass klimatische Einflüsse wie Dürre, Extremwetter

oder erhöhter Schädlingsdruck erhebliche Ertragseinbußen nach sich ziehen

könnten. In einzelnen Jahren wären Produktionsrückgänge von durchschnittlich 20

Prozent zu befürchten, bei Obst sogar bis zu 46 Prozent. Auch regulatorische

Eingriffe beim Pflanzenschutz bergen erhebliche Risiken: Der mögliche Wegfall

bestimmter Pflanzenschutz-Wirkstoffe - etwa durch strengere EU-Regeln oder das

Ende von Notfallzulassungen - könnte die Erträge von zentralen Kulturen wie

Weizen, Kartoffeln oder Zwiebeln um 10 bis 20 Prozent verringern. Damit würde

selbst die Versorgung mit wichtigen Grundnahrungsmitteln wie Weizen nicht mehr

verlässlich aus heimischer Produktion gedeckt: Bei drohendem Verlust heute noch

zugelassener Pflanzenschutzmittel sinkt der SVG von Weizen unter 100 Prozent.



Die Studie verdeutlicht, dass die Ernährungssouveränität Deutschlands eng mit

der Verfügbarkeit einer breiten Palette von Pflanzenschutz-Wirkstoffen verknüpft

ist. Ein signifikanter Wirkstoffverlust würde die Importabhängigkeit verschärfen

und die Versorgungssicherheit gefährden. Besonders in Kombination mit

klimabedingten Risiken droht eine erhebliche Schwächung der

Nahrungsmittelsouveränität. Die Studie empfiehlt, Innovationen im Pflanzenbau

gezielt zu fördern, regulatorische Entscheidungen stärker im Spannungsfeld von

Ökologie und Versorgungssicherheit zu bewerten und die Wettbewerbsfähigkeit der

deutschen Landwirtschaft langfristig abzusichern.



Die Studie steht zum Download zur Verfügung:

https://www.iva.de/themen-positionen/nahrungsmittelsouveraenitaet



Der Industrieverband Agrar e. V. (IVA) vertritt die Interessen der Hersteller

von Betriebsmitteln für einen nachhaltigen Pflanzenbau in Deutschland. Die 47

Mitgliedsunternehmen engagieren sich in den Bereichen Pflanzenschutz,

Pflanzenernährung, Pflanzenzüchtung, Biostimulanzien und Schädlingsbekämpfung.

Die vom IVA vertretene Branche bietet innovative Produkte für eine moderne

Landwirtschaft, professionellen Gartenbau und verantwortungsvolle

Privatanwendung.



