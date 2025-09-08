Ernährungssicherung
Heimischer Anbau immer mehr unter Druck / Lücken im Pflanzenschutz schaffen neue Risiken für Nahrungsmittelsouveränität / Sogar bei Weizen ist Selbstversorgung gefährdet
Frankfurt/Main (ots) - Deutschlands Fähigkeit, sich mit ausreichend
Nahrungsmitteln aus heimischem Anbau zu versorgen, gerät immer weiter unter
Druck. Während der fortschreitende Klimawandel immer häufiger schlechte
Erntejahre erwarten lässt, sinkt die Selbstversorgungsfähigkeit aber auch durch
den Verlust wirksamer Pflanzenschutzmittel, mit denen Landwirte ihre Ernte vor
Unkraut und Schaderregern schützen. Selbst bei Weizen, der am häufigsten
hierzulande angebauten Ackerkultur, droht Deutschland unter Umständen zum
Nettoimporteur zu werden. Die ohnehin schon ausgeprägte Importabhängigkeit bei
Obst und Gemüse dürfte sich noch verstärken.
Das sind die zentralen Ergebnisse einer aktuellen Studie der HFFA Research GmbH
im Auftrag des Industrieverbands Agrar e. V. (IVA), der die Interessen der
agrarchemischen Industrie in Deutschland vertritt. Szenario-Rechnungen machen
deutlich, dass sowohl Ernteausfälle durch klimatische Veränderungen als auch
regulatorische Hürden bei der Genehmigung von Wirksoffen und der Zulassung
wirksamer Pflanzenschutzmittel die Fähigkeit zur Selbstversorgung mit
Lebensmitteln stark beeinträchtigen könnten.
"Wir werden auch morgen noch genug zu essen haben, weil wir wohlhabend genug
sind, Lebensmittel zu importieren. Es gibt aber viele gute Gründe, mit
Innovationen die Produktion von Nahrungsmitteln im eigenen Land zu stärken",
kommentiert IVA-Hauptgeschäftsführer Frank Gemmer: "Die Landwirtschaft braucht
dringend eine breite Palette an wirksamen Pflanzenschutzmitteln, um ihre Ernten
zu schützen. Sonst droht der Selbstversorgungsgrad, besonders bei Obst und
Gemüse, immer weiter abzusinken."
Schon heute ist Deutschland nicht in der Lage, sich ausreichend selbst zu
versorgen: Der durchschnittliche Selbstversorgungsgrad (SVG) liegt bei rund 83
Prozent - das heißt, etwa jedes sechste konsumierte landwirtschaftliche Produkt
wird importiert. Der SVG der verschiedenen Anbaukulturen unterscheidet sich
dabei erheblich. Besonders bei Obst, Gemüse und Ölsaaten, wo die Eigenproduktion
nur 20 bis 37 Prozent des Bedarfs deckt, ist Deutschland auf Importe angewiesen.
Bereits heute wird jeder zweite Apfel importiert. Anders bei Kartoffeln,
Getreide oder Zuckerrüben oder dem für die Bier-Produktion unerlässlichen
Hopfen: Hier produziert Deutschland noch ausreichend, um den Bedarf auch anderer
Länder in Teilen zu decken.
Die Analyse zeigt allerdings, dass klimatische Einflüsse wie Dürre, Extremwetter
oder erhöhter Schädlingsdruck erhebliche Ertragseinbußen nach sich ziehen
könnten. In einzelnen Jahren wären Produktionsrückgänge von durchschnittlich 20
Prozent zu befürchten, bei Obst sogar bis zu 46 Prozent. Auch regulatorische
Eingriffe beim Pflanzenschutz bergen erhebliche Risiken: Der mögliche Wegfall
bestimmter Pflanzenschutz-Wirkstoffe - etwa durch strengere EU-Regeln oder das
Ende von Notfallzulassungen - könnte die Erträge von zentralen Kulturen wie
Weizen, Kartoffeln oder Zwiebeln um 10 bis 20 Prozent verringern. Damit würde
selbst die Versorgung mit wichtigen Grundnahrungsmitteln wie Weizen nicht mehr
verlässlich aus heimischer Produktion gedeckt: Bei drohendem Verlust heute noch
zugelassener Pflanzenschutzmittel sinkt der SVG von Weizen unter 100 Prozent.
Die Studie verdeutlicht, dass die Ernährungssouveränität Deutschlands eng mit
der Verfügbarkeit einer breiten Palette von Pflanzenschutz-Wirkstoffen verknüpft
ist. Ein signifikanter Wirkstoffverlust würde die Importabhängigkeit verschärfen
und die Versorgungssicherheit gefährden. Besonders in Kombination mit
klimabedingten Risiken droht eine erhebliche Schwächung der
Nahrungsmittelsouveränität. Die Studie empfiehlt, Innovationen im Pflanzenbau
gezielt zu fördern, regulatorische Entscheidungen stärker im Spannungsfeld von
Ökologie und Versorgungssicherheit zu bewerten und die Wettbewerbsfähigkeit der
deutschen Landwirtschaft langfristig abzusichern.
Die Studie steht zum Download zur Verfügung:
https://www.iva.de/themen-positionen/nahrungsmittelsouveraenitaet
Der Industrieverband Agrar e. V. (IVA) vertritt die Interessen der Hersteller
von Betriebsmitteln für einen nachhaltigen Pflanzenbau in Deutschland. Die 47
Mitgliedsunternehmen engagieren sich in den Bereichen Pflanzenschutz,
Pflanzenernährung, Pflanzenzüchtung, Biostimulanzien und Schädlingsbekämpfung.
Die vom IVA vertretene Branche bietet innovative Produkte für eine moderne
Landwirtschaft, professionellen Gartenbau und verantwortungsvolle
Privatanwendung.
Pressekontakt:
Industrieverband Agrar e. V., Pressestelle
Martin May
Tel. +49 69 2556-1249 oder +49 151 54417692
Fax +49 69 2556-1298
E-Mail: mailto:may.iva@vci.de
https://www.iva.de
https://twitter.com/IVA_Presse
https://www.linkedin.com/company/industrieverband-agrar-iva
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/16070/6112876
OTS: Industrieverband Agrar e.V. (IVA)
Die Studie steht zum Download zur Verfügung:
https://www.iva.de/themen-positionen/nahrungsmittelsouveraenitaet
