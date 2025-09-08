    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    Ernährungssicherung

    Heimischer Anbau immer mehr unter Druck / Lücken im Pflanzenschutz schaffen neue Risiken für Nahrungsmittelsouveränität / Sogar bei Weizen ist Selbstversorgung gefährdet

    Frankfurt/Main (ots) - Deutschlands Fähigkeit, sich mit ausreichend
    Nahrungsmitteln aus heimischem Anbau zu versorgen, gerät immer weiter unter
    Druck. Während der fortschreitende Klimawandel immer häufiger schlechte
    Erntejahre erwarten lässt, sinkt die Selbstversorgungsfähigkeit aber auch durch
    den Verlust wirksamer Pflanzenschutzmittel, mit denen Landwirte ihre Ernte vor
    Unkraut und Schaderregern schützen. Selbst bei Weizen, der am häufigsten
    hierzulande angebauten Ackerkultur, droht Deutschland unter Umständen zum
    Nettoimporteur zu werden. Die ohnehin schon ausgeprägte Importabhängigkeit bei
    Obst und Gemüse dürfte sich noch verstärken.

    Das sind die zentralen Ergebnisse einer aktuellen Studie der HFFA Research GmbH
    im Auftrag des Industrieverbands Agrar e. V. (IVA), der die Interessen der
    agrarchemischen Industrie in Deutschland vertritt. Szenario-Rechnungen machen
    deutlich, dass sowohl Ernteausfälle durch klimatische Veränderungen als auch
    regulatorische Hürden bei der Genehmigung von Wirksoffen und der Zulassung
    wirksamer Pflanzenschutzmittel die Fähigkeit zur Selbstversorgung mit
    Lebensmitteln stark beeinträchtigen könnten.

    "Wir werden auch morgen noch genug zu essen haben, weil wir wohlhabend genug
    sind, Lebensmittel zu importieren. Es gibt aber viele gute Gründe, mit
    Innovationen die Produktion von Nahrungsmitteln im eigenen Land zu stärken",
    kommentiert IVA-Hauptgeschäftsführer Frank Gemmer: "Die Landwirtschaft braucht
    dringend eine breite Palette an wirksamen Pflanzenschutzmitteln, um ihre Ernten
    zu schützen. Sonst droht der Selbstversorgungsgrad, besonders bei Obst und
    Gemüse, immer weiter abzusinken."

    Schon heute ist Deutschland nicht in der Lage, sich ausreichend selbst zu
    versorgen: Der durchschnittliche Selbstversorgungsgrad (SVG) liegt bei rund 83
    Prozent - das heißt, etwa jedes sechste konsumierte landwirtschaftliche Produkt
    wird importiert. Der SVG der verschiedenen Anbaukulturen unterscheidet sich
    dabei erheblich. Besonders bei Obst, Gemüse und Ölsaaten, wo die Eigenproduktion
    nur 20 bis 37 Prozent des Bedarfs deckt, ist Deutschland auf Importe angewiesen.
    Bereits heute wird jeder zweite Apfel importiert. Anders bei Kartoffeln,
    Getreide oder Zuckerrüben oder dem für die Bier-Produktion unerlässlichen
    Hopfen: Hier produziert Deutschland noch ausreichend, um den Bedarf auch anderer
    Länder in Teilen zu decken.

    Die Analyse zeigt allerdings, dass klimatische Einflüsse wie Dürre, Extremwetter
    oder erhöhter Schädlingsdruck erhebliche Ertragseinbußen nach sich ziehen
    könnten. In einzelnen Jahren wären Produktionsrückgänge von durchschnittlich 20
    Prozent zu befürchten, bei Obst sogar bis zu 46 Prozent. Auch regulatorische
    Eingriffe beim Pflanzenschutz bergen erhebliche Risiken: Der mögliche Wegfall
    bestimmter Pflanzenschutz-Wirkstoffe - etwa durch strengere EU-Regeln oder das
    Ende von Notfallzulassungen - könnte die Erträge von zentralen Kulturen wie
    Weizen, Kartoffeln oder Zwiebeln um 10 bis 20 Prozent verringern. Damit würde
    selbst die Versorgung mit wichtigen Grundnahrungsmitteln wie Weizen nicht mehr
    verlässlich aus heimischer Produktion gedeckt: Bei drohendem Verlust heute noch
    zugelassener Pflanzenschutzmittel sinkt der SVG von Weizen unter 100 Prozent.

    Die Studie verdeutlicht, dass die Ernährungssouveränität Deutschlands eng mit
    der Verfügbarkeit einer breiten Palette von Pflanzenschutz-Wirkstoffen verknüpft
    ist. Ein signifikanter Wirkstoffverlust würde die Importabhängigkeit verschärfen
    und die Versorgungssicherheit gefährden. Besonders in Kombination mit
    klimabedingten Risiken droht eine erhebliche Schwächung der
    Nahrungsmittelsouveränität. Die Studie empfiehlt, Innovationen im Pflanzenbau
    gezielt zu fördern, regulatorische Entscheidungen stärker im Spannungsfeld von
    Ökologie und Versorgungssicherheit zu bewerten und die Wettbewerbsfähigkeit der
    deutschen Landwirtschaft langfristig abzusichern.

    Die Studie steht zum Download zur Verfügung:
    https://www.iva.de/themen-positionen/nahrungsmittelsouveraenitaet

    Der Industrieverband Agrar e. V. (IVA) vertritt die Interessen der Hersteller
    von Betriebsmitteln für einen nachhaltigen Pflanzenbau in Deutschland. Die 47
    Mitgliedsunternehmen engagieren sich in den Bereichen Pflanzenschutz,
    Pflanzenernährung, Pflanzenzüchtung, Biostimulanzien und Schädlingsbekämpfung.
    Die vom IVA vertretene Branche bietet innovative Produkte für eine moderne
    Landwirtschaft, professionellen Gartenbau und verantwortungsvolle
    Privatanwendung.

    Pressekontakt:

    Industrieverband Agrar e. V., Pressestelle
    Martin May
    Tel. +49 69 2556-1249 oder +49 151 54417692
    Fax +49 69 2556-1298
    E-Mail: mailto:may.iva@vci.de
    https://www.iva.de
    https://twitter.com/IVA_Presse
    https://www.linkedin.com/company/industrieverband-agrar-iva

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/16070/6112876
    OTS: Industrieverband Agrar e.V. (IVA)




