Alibaba Group Aktie gut behauptet +3,11 % - 08.09.2025

Mit einer Performance von +3,11 % konnte die Alibaba Group Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

Alibaba Group ist ein globaler E-Commerce-Riese mit einem breiten Angebot von Online-Marktplätzen bis zu Cloud-Services. Es dominiert den chinesischen Markt und konkurriert mit Amazon und JD.com. Die Integration von E-Commerce, Fintech und Cloud-Services sowie die starke asiatische Präsenz sind seine Alleinstellungsmerkmale.

Die heutige Kurssteigerung bestätigt die gute Performance der letzten Monate. Wer in den letzten drei Monaten in Alibaba Group investiert war, konnte einen Gewinn von +12,85 % verbuchen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Alibaba Group Aktie damit um -0,33 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +16,60 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei Alibaba Group auf +47,23 %.

Alibaba Group Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -0,33 % 1 Monat +16,60 % 3 Monate +12,85 % 1 Jahr +64,46 %

Informationen zur Alibaba Group Aktie

Es gibt 2 Mrd. Alibaba Group Aktien. Damit ist das Unternehmen 284,20 Mrd. wert.

E-Commerce-Riesen wie Alibaba, JD.com und Meituan schreiben im Instant Retail bislang rote Zahlen. Das veränderte Konsumverhalten treibt Chinas Online-Riesen in einen Investitions-Wahn - mit ungewissem Ausgang.

Alibaba setzt auf die Zukunft der Robotik und investiert in ein chinesisches Startup, das mit KI-Humanoiden den Alltag revolutionieren will.

Alibaba Group Aktie jetzt kaufen?

Ob die Alibaba Group Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Alibaba Group Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.