Besonders beachtet!
Himax Technologies Aktie heute im Plus - 08.09.2025
Am heutigen Handelstag konnte die Himax Technologies Aktie bisher um +0,70 % zulegen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Himax Technologies Aktie.
Himax Technologies ist ein Schlüsselakteur im Bereich der Display-Driver-ICs mit innovativen Lösungen für verschiedene Anwendungsbereiche.
Himax Technologies Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 08.09.2025
Einen starken Börsentag erlebt die Himax Technologies Aktie. Sie steigt um +0,70 % auf 7,2000€. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber verkaufen?
Trotz des heutigen Anstiegs mussten die Himax Technologies Aktionäre in den letzten drei Monaten einen Kursrückgang von -5,96 % verkraften.
Allein seit letzter Woche ist die Himax Technologies Aktie damit um +2,90 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +13,60 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei Himax Technologies auf -11,25 %.
Himax Technologies Aktie Kursentwicklung
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|+2,90 %
|1 Monat
|+13,60 %
|3 Monate
|-5,96 %
|1 Jahr
|+44,31 %
Informationen zur Himax Technologies Aktie
Es gibt 174 Mio. Himax Technologies Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,25 Mrd. wert.
Himax Technologies Aktie jetzt kaufen?
Ob die Himax Technologies Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Himax Technologies Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.