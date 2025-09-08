Himax Technologies Aktie heute im Plus - 08.09.2025

Himax Technologies ist ein Schlüsselakteur im Bereich der Display-Driver-ICs mit innovativen Lösungen für verschiedene Anwendungsbereiche.

Himax Technologies Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 08.09.2025

Einen starken Börsentag erlebt die Himax Technologies Aktie. Sie steigt um +0,70 % auf 7,2000€. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber verkaufen?

Trotz des heutigen Anstiegs mussten die Himax Technologies Aktionäre in den letzten drei Monaten einen Kursrückgang von -5,96 % verkraften.