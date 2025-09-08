Wirtschaft Dax weiter im Plus - Anleger hoffen auf Stabilisierung des Markts Der Dax ist am Montag nach einem bereits freundlichen Start in den Handelstag bis zum Mittag weiter im grünen Bereich geblieben. Gegen 12:30 Uhr wurde der Leitindex mit rund 23.765 Punkten berechnet, 0,7 …



