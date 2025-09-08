JEFFERIES stuft ARCELORMITTAL auf 'Hold'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für ArcelorMittal auf "Hold" mit einem Kursziel von 29,50 Euro belassen. Cole Hathorn berichtete in einer am Montag vorliegenden Studie von einer Konferenz in New York mit vielen Vertretern aus der Stahlbranche. Bei europäischen Unternehmen habe der Fokus auf dem Tiefpunkt des Stahlpreises und der zunehmenden Erwartung protektionistischer Handlungen gelegen./tih/glVeröffentlichung der Original-Studie: 08.09.2025 / 03:38 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.09.2025 / 03:38 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die ArcelorMittal Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,38 % und einem Kurs von 29,07EUR auf Tradegate (08. September 2025, 10:56 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Cole Hathorn

Analysiertes Unternehmen: ARCELORMITTAL

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 29,50

Kursziel alt: 29,50

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 29,50 € , was eine Steigerung von +2,22% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Morgan Stanley Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer