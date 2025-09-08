    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsArcelorMittal AktievorwärtsNachrichten zu ArcelorMittal
    JEFFERIES stuft ARCELORMITTAL auf 'Hold'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für ArcelorMittal auf "Hold" mit einem Kursziel von 29,50 Euro belassen. Cole Hathorn berichtete in einer am Montag vorliegenden Studie von einer Konferenz in New York mit vielen Vertretern aus der Stahlbranche. Bei europäischen Unternehmen habe der Fokus auf dem Tiefpunkt des Stahlpreises und der zunehmenden Erwartung protektionistischer Handlungen gelegen./tih/gl

    Veröffentlichung der Original-Studie: 08.09.2025 / 03:38 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.09.2025 / 03:38 / ET

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die ArcelorMittal Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,38 % und einem Kurs von 29,07EUR auf Tradegate (08. September 2025, 10:56 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: JEFFERIES
    Analyst: Cole Hathorn
    Analysiertes Unternehmen: ARCELORMITTAL
    Aktieneinstufung neu: neutral
    Kursziel neu: 29,50
    Kursziel alt: 29,50
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: 12m


