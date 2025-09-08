SUESS MicroTec Aktie legt zu - 08.09.2025

Am heutigen Handelstag konnte die SUESS MicroTec Aktie bisher deutliche Gewinne verzeichnen und liegt mit +2,19 % im Plus. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

SUESS MicroTec ist ein führender Anbieter von Geräten für die Halbleiterindustrie, spezialisiert auf Lithografie-, Bonder- und Testsysteme. Das Unternehmen hat eine starke Marktstellung und konkurriert mit ASML und Tokyo Electron. Es bietet spezialisierte Lösungen für Nischenmärkte und zeichnet sich durch hohe Flexibilität aus.

Trotz des heutigen Anstiegs mussten die SUESS MicroTec Aktionäre in den letzten drei Monaten einen Kursrückgang von -34,35 % verkraften.

Allein seit letzter Woche ist die SUESS MicroTec Aktie damit um +1,18 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -16,99 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -47,35 % verloren.

SUESS MicroTec Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +1,18 % 1 Monat -16,99 % 3 Monate -34,35 % 1 Jahr -48,81 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur SUESS MicroTec Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die stark gesunkene SUESS MicroTec Aktie, die seit den Halbjahreszahlen um fast 35 Prozent gefallen ist. Analysten erwarten einen leichten Rückgang des Gewinns pro Aktie für 2025, während die Aktie als günstig und unterbewertet angesehen wird. Trotz der negativen Marktentwicklung wird das niedrige KGV von unter 10 als Kaufgelegenheit interpretiert. Die DZ Bank hat den fairen Wert auf 37 Euro gesenkt, aber die Aktie bleibt auf "Kaufen".

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber SUESS MicroTec eingestellt.

Informationen zur SUESS MicroTec Aktie

Es gibt 19 Mio. SUESS MicroTec Aktien. Damit ist das Unternehmen 498,53 Mio. wert.

SUESS MicroTec Aktie jetzt kaufen?

Ob die SUESS MicroTec Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur SUESS MicroTec Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.