    StartseitevorwärtsWährungenvorwärtsUSD/EUR WährungvorwärtsNachrichten zu USD/EUR
    105 Aufrufe 105 0 Kommentare 0 Kommentare

    Trading.de als Aussteller auf der World of Trading Messe

    Frankfurt (ots) - Trading.de wird in diesem Jahr erstmals als Aussteller auf der
    World of Trading 2025 vertreten sein. Am 7. und 8. November 2025 verwandelt sich
    das Forum Messe in Frankfurt am Main in das wichtigste Branchentreffen für
    Trader, Broker und Investoren.Trading.de ist mittendrin.

    Die World of Trading 2025: Das Branchenevent in Frankfurt am Main

    Die World of Trading (WoT) ist im deutschsprachigen Raum die größte Messe für
    Trading und Investment. Veranstaltungsort ist die Messe in Frankfurt am Main.
    Hier kommen jährlich mehrere tausend Besucher zusammen, um sich über aktuelle
    Markttrends, Handelsstrategien und neueste Technologien auszutauschen.

    "Wir freuen uns, erstmals Teil der World of Trading zu sein", so Witzel. "Und
    sind schon ganz gespannt, welche Trader wir treffen werden. Es ist einfach schön
    zu sehen, wie die Trading-Community wächst. Für uns ist es natürlich auch eine
    ideale Möglichkeit, uns am Markt noch mehr zu positionieren und in den direkten
    Austausch mit der Community zu gehen".

    Mit hochkarätigen Speakern, Live Sessions und hunderten Gleichgesinnten bietet
    die World of Trading einen Rahmen, in dem Theorie und Praxis aufeinandertreffen.
    Auch für Trading.de steht der persönliche Kontakt im Mittelpunkt:

    "Trader sein bedeutet, sich täglich neu herauszufordern - mental, fachlich und
    strategisch", sagt Trading.de Gründer Andre Witzel. "Wir wollen den
    Messebesucher inspirieren und ermutigen, den nächsten Schritt auf ihrem
    Trading-Weg zu gehen".

    Auf Besucher der World of Trading (WoT) wartet ein vielseitiges Programm:

    - Live Trading und Marktanalysen mit erfahrenen Profis
    - Workshops und Fachvorträge von Top-Referenten wie Lothar Albert, Orkan Kuyas
    oder Rüdiger Born
    - Networking-Möglichkeiten mit Brokern, Tradern und Experten
    - Neueste Trading-Technologien zum Anfassen und Testen

    Der Eintritt ist kostenlos. Mit jedem Ticket erhalten Besucher zudem exklusiven
    Zugang zu den Videoaufzeichnungen der Seminare. So können Besucher alles vor Ort
    auf sich wirken lassen, ohne Wissen zu verpassen.

    Das erwartet Besucher am Stand von Trading.de

    Auf der World of Trading 2025 erhalten Besucher am Messestand von Trading.de
    (https://www.wot-messe.de/aussteller/tradingde) einen direkten Einblick in die
    Ausbildung. Interessierte können:

    - persönliche Gespräche mit den Coaches führen
    - Live Feedback und Tipps von Mentoren erhalten
    - Sonderangebote von Partner-Brokern nutzen (z. B. kostenlose Trades oder
    günstigere Konditionen)
    - exklusive Tricks und Strategien für Daytrader kennenlernen

    "Uns ist wichtig, dass Interessenten die Atmosphäre und Energie unserer
    Ausbildung selbst erleben", erklärt Andre Witzel. "Viele Besucher sind
    überrascht, wie persönlich und individuell eine Trading Ausbildung sein kann,
    wenn sie persönlich begleitet wird". Denn ein besonderes Merkmal der Trading.de
    Ausbildung (https://trading.de/) ist der direkte Austausch mit den Coaches
    Witzel und Rong. Teilnehmer profitieren von Mentorenbegleitung, individuellem
    Feedback zu Trades, Live-Webinaren und einer aktiven Community. Im Fokus steht
    der Handel im EUR/USD und S&P 500 im 1-Minuten-Chart. Das setzt einen klaren
    Rahmen für schnelle Lernfortschritte und überprüfbare Ergebnisse.

    Was ist Trading.de?

    Trading.de ist eine der führenden Trading Ausbildungen in Deutschland. Mit mehr
    als 10 Jahren Erfahrungen werden erprobte Strategien in einem persönlichen
    Coaching angeboten. Neben dem Ausbildungsprogramm ist Trading.de eine der
    größten deutschsprachigen Wissensplattformen im Bereich Trading. Mit Ratgebern,
    Strategietests, Broker-Vergleichen und kostenlosen Tools verbindet die Seite
    fundiertes Wissen mit praxisorientierter Anwendung.

    Pressekontakt:

    mailto:info@trading.de
    Andre Witzel
    +49 174 9777071

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/173046/6112893
    OTS: Witzel Capital LTD.




    Autor
    news aktuell
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von news aktuell
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Trading.de als Aussteller auf der World of Trading Messe Trading.de wird in diesem Jahr erstmals als Aussteller auf der World of Trading 2025 vertreten sein. Am 7. und 8. November 2025 verwandelt sich das Forum Messe in Frankfurt am Main in das wichtigste Branchentreffen für Trader, Broker und …