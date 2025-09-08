Trading.de als Aussteller auf der World of Trading Messe

Frankfurt (ots) - Trading.de wird in diesem Jahr erstmals als Aussteller auf der

World of Trading 2025 vertreten sein. Am 7. und 8. November 2025 verwandelt sich

das Forum Messe in Frankfurt am Main in das wichtigste Branchentreffen für

Trader, Broker und Investoren.Trading.de ist mittendrin.



Die World of Trading 2025: Das Branchenevent in Frankfurt am Main





Die World of Trading (WoT) ist im deutschsprachigen Raum die größte Messe für

Trading und Investment. Veranstaltungsort ist die Messe in Frankfurt am Main.

Hier kommen jährlich mehrere tausend Besucher zusammen, um sich über aktuelle

Markttrends, Handelsstrategien und neueste Technologien auszutauschen.



"Wir freuen uns, erstmals Teil der World of Trading zu sein", so Witzel. "Und

sind schon ganz gespannt, welche Trader wir treffen werden. Es ist einfach schön

zu sehen, wie die Trading-Community wächst. Für uns ist es natürlich auch eine

ideale Möglichkeit, uns am Markt noch mehr zu positionieren und in den direkten

Austausch mit der Community zu gehen".



Mit hochkarätigen Speakern, Live Sessions und hunderten Gleichgesinnten bietet

die World of Trading einen Rahmen, in dem Theorie und Praxis aufeinandertreffen.

Auch für Trading.de steht der persönliche Kontakt im Mittelpunkt:



"Trader sein bedeutet, sich täglich neu herauszufordern - mental, fachlich und

strategisch", sagt Trading.de Gründer Andre Witzel. "Wir wollen den

Messebesucher inspirieren und ermutigen, den nächsten Schritt auf ihrem

Trading-Weg zu gehen".



Auf Besucher der World of Trading (WoT) wartet ein vielseitiges Programm:



- Live Trading und Marktanalysen mit erfahrenen Profis

- Workshops und Fachvorträge von Top-Referenten wie Lothar Albert, Orkan Kuyas

oder Rüdiger Born

- Networking-Möglichkeiten mit Brokern, Tradern und Experten

- Neueste Trading-Technologien zum Anfassen und Testen



Der Eintritt ist kostenlos. Mit jedem Ticket erhalten Besucher zudem exklusiven

Zugang zu den Videoaufzeichnungen der Seminare. So können Besucher alles vor Ort

auf sich wirken lassen, ohne Wissen zu verpassen.



Das erwartet Besucher am Stand von Trading.de



Auf der World of Trading 2025 erhalten Besucher am Messestand von Trading.de

(https://www.wot-messe.de/aussteller/tradingde) einen direkten Einblick in die

Ausbildung. Interessierte können:



- persönliche Gespräche mit den Coaches führen

- Live Feedback und Tipps von Mentoren erhalten

- Sonderangebote von Partner-Brokern nutzen (z. B. kostenlose Trades oder

günstigere Konditionen)

- exklusive Tricks und Strategien für Daytrader kennenlernen



"Uns ist wichtig, dass Interessenten die Atmosphäre und Energie unserer

Ausbildung selbst erleben", erklärt Andre Witzel. "Viele Besucher sind

überrascht, wie persönlich und individuell eine Trading Ausbildung sein kann,

wenn sie persönlich begleitet wird". Denn ein besonderes Merkmal der Trading.de

Ausbildung (https://trading.de/) ist der direkte Austausch mit den Coaches

Witzel und Rong. Teilnehmer profitieren von Mentorenbegleitung, individuellem

Feedback zu Trades, Live-Webinaren und einer aktiven Community. Im Fokus steht

der Handel im EUR/USD und S&P 500 im 1-Minuten-Chart. Das setzt einen klaren

Rahmen für schnelle Lernfortschritte und überprüfbare Ergebnisse.



Was ist Trading.de?



Trading.de ist eine der führenden Trading Ausbildungen in Deutschland. Mit mehr

als 10 Jahren Erfahrungen werden erprobte Strategien in einem persönlichen

Coaching angeboten. Neben dem Ausbildungsprogramm ist Trading.de eine der

größten deutschsprachigen Wissensplattformen im Bereich Trading. Mit Ratgebern,

Strategietests, Broker-Vergleichen und kostenlosen Tools verbindet die Seite

fundiertes Wissen mit praxisorientierter Anwendung.



