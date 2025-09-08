Trading.de als Aussteller auf der World of Trading Messe
Frankfurt (ots) - Trading.de wird in diesem Jahr erstmals als Aussteller auf der
World of Trading 2025 vertreten sein. Am 7. und 8. November 2025 verwandelt sich
das Forum Messe in Frankfurt am Main in das wichtigste Branchentreffen für
Trader, Broker und Investoren.Trading.de ist mittendrin.
Die World of Trading 2025: Das Branchenevent in Frankfurt am Main
World of Trading 2025 vertreten sein. Am 7. und 8. November 2025 verwandelt sich
das Forum Messe in Frankfurt am Main in das wichtigste Branchentreffen für
Trader, Broker und Investoren.Trading.de ist mittendrin.
Die World of Trading 2025: Das Branchenevent in Frankfurt am Main
Die World of Trading (WoT) ist im deutschsprachigen Raum die größte Messe für
Trading und Investment. Veranstaltungsort ist die Messe in Frankfurt am Main.
Hier kommen jährlich mehrere tausend Besucher zusammen, um sich über aktuelle
Markttrends, Handelsstrategien und neueste Technologien auszutauschen.
"Wir freuen uns, erstmals Teil der World of Trading zu sein", so Witzel. "Und
sind schon ganz gespannt, welche Trader wir treffen werden. Es ist einfach schön
zu sehen, wie die Trading-Community wächst. Für uns ist es natürlich auch eine
ideale Möglichkeit, uns am Markt noch mehr zu positionieren und in den direkten
Austausch mit der Community zu gehen".
Mit hochkarätigen Speakern, Live Sessions und hunderten Gleichgesinnten bietet
die World of Trading einen Rahmen, in dem Theorie und Praxis aufeinandertreffen.
Auch für Trading.de steht der persönliche Kontakt im Mittelpunkt:
"Trader sein bedeutet, sich täglich neu herauszufordern - mental, fachlich und
strategisch", sagt Trading.de Gründer Andre Witzel. "Wir wollen den
Messebesucher inspirieren und ermutigen, den nächsten Schritt auf ihrem
Trading-Weg zu gehen".
Auf Besucher der World of Trading (WoT) wartet ein vielseitiges Programm:
- Live Trading und Marktanalysen mit erfahrenen Profis
- Workshops und Fachvorträge von Top-Referenten wie Lothar Albert, Orkan Kuyas
oder Rüdiger Born
- Networking-Möglichkeiten mit Brokern, Tradern und Experten
- Neueste Trading-Technologien zum Anfassen und Testen
Der Eintritt ist kostenlos. Mit jedem Ticket erhalten Besucher zudem exklusiven
Zugang zu den Videoaufzeichnungen der Seminare. So können Besucher alles vor Ort
auf sich wirken lassen, ohne Wissen zu verpassen.
Das erwartet Besucher am Stand von Trading.de
Auf der World of Trading 2025 erhalten Besucher am Messestand von Trading.de
(https://www.wot-messe.de/aussteller/tradingde) einen direkten Einblick in die
Ausbildung. Interessierte können:
- persönliche Gespräche mit den Coaches führen
- Live Feedback und Tipps von Mentoren erhalten
- Sonderangebote von Partner-Brokern nutzen (z. B. kostenlose Trades oder
günstigere Konditionen)
- exklusive Tricks und Strategien für Daytrader kennenlernen
"Uns ist wichtig, dass Interessenten die Atmosphäre und Energie unserer
Ausbildung selbst erleben", erklärt Andre Witzel. "Viele Besucher sind
überrascht, wie persönlich und individuell eine Trading Ausbildung sein kann,
wenn sie persönlich begleitet wird". Denn ein besonderes Merkmal der Trading.de
Ausbildung (https://trading.de/) ist der direkte Austausch mit den Coaches
Witzel und Rong. Teilnehmer profitieren von Mentorenbegleitung, individuellem
Feedback zu Trades, Live-Webinaren und einer aktiven Community. Im Fokus steht
der Handel im EUR/USD und S&P 500 im 1-Minuten-Chart. Das setzt einen klaren
Rahmen für schnelle Lernfortschritte und überprüfbare Ergebnisse.
Was ist Trading.de?
Trading.de ist eine der führenden Trading Ausbildungen in Deutschland. Mit mehr
als 10 Jahren Erfahrungen werden erprobte Strategien in einem persönlichen
Coaching angeboten. Neben dem Ausbildungsprogramm ist Trading.de eine der
größten deutschsprachigen Wissensplattformen im Bereich Trading. Mit Ratgebern,
Strategietests, Broker-Vergleichen und kostenlosen Tools verbindet die Seite
fundiertes Wissen mit praxisorientierter Anwendung.
Pressekontakt:
mailto:info@trading.de
Andre Witzel
+49 174 9777071
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/173046/6112893
OTS: Witzel Capital LTD.
