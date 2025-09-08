    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsS&P 500 IndexvorwärtsNachrichten zu S&P 500

    Lieber echtes Gold kaufen

    Ray Dalio rät: Finger weg von Beton-Gold!

    US-Milliardär Ray Dalio folgt bei seinen Anlageentscheidungen nicht immer der herkömmlichen Weisheit.

    Foto: Gin Tay - The Straits Times

    Dalio, Gründer der Vermögensverwaltung Bridgewater Associates, nahm am Donnerstag an einer Reddit Ask Me Anything-Session teil und wurde nach seiner Meinung zu Immobilieninvestments gefragt.

    Der Milliardär wies die Vorstellung zurück, dass der Kauf von Immobilien eine sichere Anlage sei:

    "Immobilien sind keine sichere Investition, weil sie nicht transportiert werden können – sie können also nicht mitgenommen werden – und leicht besteuert werden, weil sie nicht beweglich sind. Sie sind daher nicht die Art von Vermögenswert, die man in Zeiten großer Veränderungen oder wenn der Staat Steuereinnahmen benötigt, am besten halten sollte".

    Dalio prognostiziert außerdem, dass Aktien unterdurchschnittlich abschneiden könnten, falls die US-Inflation weiter steige, auch wenn die Federal Reserve diesen Monat dennoch die Zinsen senkt:

    "Ich befürchte, dass die kurzfristigen Zinsen und der Dollar fallen werden, besonders im Vergleich zu Gold. Die langfristigen Zinsen werden etwas steigen, wodurch die Zinskurve steiler wird, und Aktien werden trotz der Lockerung relativ schlecht abschneiden. Wenn wir eine solche Marktentwicklung sehen, würde das zeigen, dass Investoren aus Schuldtiteln aussteigen und in andere Wertaufbewahrungsmittel wechseln wollen – und dass die Fed in einer Zwickmühle steckt und das Risiko einer Stagflation steigt".

    In Dalios skizziertem Szenario, fallen die kurzfristigen Zinsen und der US-Dollar, besonders im Vergleich zu Gold.

    Gold

    +1,00 %
    -0,94 %
    +36,00 %
    +21,35 %
    +353,11 %
    ISIN:XD0002747026WKN:CG3AB0

    Wenn die Anleger weiterhin durch das fiskalische Umfeld verunsichert seien, dann würde die Flucht aus dem US-Dollar und den US-Staatsanleihen weitergehen. Auch eine Senkung des US-Leitzinses würde die Situation für den Aktienmarkt nicht verbessern, und der Markt würde Gold als sicheren Hafen bevorzugen. Zugleich geht die Warnung raus, dass Immobilien auch nicht sicher seien, da sie vom Staat höher besteuert werden könnten.

    Dalio tut sich seit der zweiten Amtszeit von Donald Trump als großer Warner hervor. Bis dato sind seine großen Warnungen viel beachtet worden. 

    Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

    Verfasst vonRedakteurKrischan Orth
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
