    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    93 Aufrufe 93 0 Kommentare 0 Kommentare

    BGA warnt vor Exportflaute

    Berlin (ots) - "Erneut gehen die deutschen Exporte zurück. Der vierte Rückgang
    in Folge mit unserem wichtigsten Handelspartner zeigt, wie sehr die
    US-Handelspolitik unsere Exporteure schmerzt. Während die Nachfrage im Euroraum
    noch zufriedenstellend ist, bricht das US-Geschäft zunehmend ein. Wir müssen es
    schaffen, neue Märkte zu erschließen und unsere Absatzwege weiter zu
    diversifizieren. Sonst werden wir im globalen Wettbewerb weiter an Boden
    verlieren," fordert Dr. Dirk Jandura, Präsident des Bundesverbandes Großhandel,
    Außenhandel, Dienstleistungen (BGA) anlässlich der aktuellen Zahlen des
    Statistischen Bundesamtes zum deutschen Export.

    Jandura weiter: "Bei unseren Außenhändlern macht sich zunehmend Ernüchterung
    breit. Unsere Exportdynamik bleibt gedämpft. Da helfen auch die kürzlich
    verhandelten 15 Prozent Einheits-Zoll nicht, sieht man sich die umfangreichen
    Nebenwirkungen im Stahl- und Aluminium Bereich an. Die heiß ersehnte Stabilität
    bei den transatlantischen Beziehungen ist ohnehin ein sehr fragiles Konstrukt,
    das immer wieder ins Wanken gerät."

    "Die Wirtschaft braucht die angekündigten Impulse der Politik. Sie kann am
    Standort Deutschland einiges tun, um die Wettbewerbsfähigkeit zu verbessern. Die
    Unternehmen, aber besonders der Mittelstand, brauchen verlässliche Strukturen
    und international wettbewerbsfähige Bedingungen", so Jandura abschließend.

    8. September 2025

    Pressekontakt:

    Iris von Rottenburg
    Abteilungsleiterin Kommunikation
    Frederike Röseler
    Pressesprecherin
    Tel: 030/590099520
    Mail: presse@bga.de

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/6564/6112917
    OTS: BGA Bundesverband Großhandel, Außenhandel, Dienstleistungen e
    .V.



    Autor
    news aktuell
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von news aktuell
    BGA warnt vor Exportflaute "Erneut gehen die deutschen Exporte zurück. Der vierte Rückgang in Folge mit unserem wichtigsten Handelspartner zeigt, wie sehr die US-Handelspolitik unsere Exporteure schmerzt. Während die Nachfrage im Euroraum noch zufriedenstellend ist, bricht …