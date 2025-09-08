BGA warnt vor Exportflaute

Berlin (ots) - "Erneut gehen die deutschen Exporte zurück. Der vierte Rückgang

in Folge mit unserem wichtigsten Handelspartner zeigt, wie sehr die

US-Handelspolitik unsere Exporteure schmerzt. Während die Nachfrage im Euroraum

noch zufriedenstellend ist, bricht das US-Geschäft zunehmend ein. Wir müssen es

schaffen, neue Märkte zu erschließen und unsere Absatzwege weiter zu

diversifizieren. Sonst werden wir im globalen Wettbewerb weiter an Boden

verlieren," fordert Dr. Dirk Jandura, Präsident des Bundesverbandes Großhandel,

Außenhandel, Dienstleistungen (BGA) anlässlich der aktuellen Zahlen des

Statistischen Bundesamtes zum deutschen Export.



Jandura weiter: "Bei unseren Außenhändlern macht sich zunehmend Ernüchterung

breit. Unsere Exportdynamik bleibt gedämpft. Da helfen auch die kürzlich

verhandelten 15 Prozent Einheits-Zoll nicht, sieht man sich die umfangreichen

Nebenwirkungen im Stahl- und Aluminium Bereich an. Die heiß ersehnte Stabilität

bei den transatlantischen Beziehungen ist ohnehin ein sehr fragiles Konstrukt,

das immer wieder ins Wanken gerät."



"Die Wirtschaft braucht die angekündigten Impulse der Politik. Sie kann am

Standort Deutschland einiges tun, um die Wettbewerbsfähigkeit zu verbessern. Die

Unternehmen, aber besonders der Mittelstand, brauchen verlässliche Strukturen

und international wettbewerbsfähige Bedingungen", so Jandura abschließend.



8. September 2025



