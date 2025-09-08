    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsMercedes-Benz Group AktievorwärtsNachrichten zu Mercedes-Benz Group
    JPMORGAN stuft Mercedes-Benz Group auf 'Overweight'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Mercedes-Benz nach einem Gespräch mit dem Finanzvorstand auf der Automobilmesse IAA auf "Overweight" mit einem Kursziel von 68 Euro belassen. Dabei sei es vor allem um die Erneuerung des Produktzyklus gegangen, schrieb Jose M Asumendi in einer am Montag vorliegenden Einschätzung. Die Stuttgarter dürften diese dazu nutzen, sukzessive die Preislücke zwischen Verbrennern und Elektrofahrzeugen zu schließen./rob/gl/tih

    Veröffentlichung der Original-Studie: 08.09.2025 / 10:42 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.09.2025 / 10:42 / BST


    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Mercedes-Benz Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,23 % und einem Kurs von 53,27EUR auf Tradegate (08. September 2025, 12:49 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: JPMORGAN
    Analyst: Jose M Asumendi
    Analysiertes Unternehmen: Mercedes-Benz Group
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 68
    Kursziel alt: 68
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A


    Verfasst von dpa-AFX Analysen
