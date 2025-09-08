    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsT-Mobile US AktievorwärtsNachrichten zu T-Mobile US

    T-Mobile US Aktie leidet unter Verkäufen - 08.09.2025

    Am 08.09.2025 ist die T-Mobile US Aktie, bisher, um -3,30 % gefallen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der T-Mobile US Aktie.

    Foto: Walter Cicchetti - stock.adobe.com

    T-Mobile US ist ein führender Mobilfunkanbieter in den USA, bekannt für seine 5G-Dienste und kundenfreundlichen Tarife. Es konkurriert mit AT&T und Verizon und hebt sich durch seine "Un-carrier"-Strategie ab.

    T-Mobile US Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 08.09.2025

    Einen schwachen Börsentag erlebt die T-Mobile US Aktie. Sie fällt um -3,30 % auf 208,55. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

    Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die T-Mobile US-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +0,19 % zu Buche.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die T-Mobile US Aktie damit um +0,35 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +4,14 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei T-Mobile US auf +0,77 %.

    Der US Tech 100 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,36 % geändert.

    T-Mobile US Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +0,35 %
    1 Monat +4,14 %
    3 Monate +0,19 %
    1 Jahr +24,47 %

    Informationen zur T-Mobile US Aktie

    Es gibt 1 Mrd. T-Mobile US Aktien. Damit ist das Unternehmen 235,89 Mrd.EUR wert.

    BERNSTEIN RESEARCH stuft T-Mobile US auf 'Neutral'


    Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für T-Mobile US nach einer Gesprächsrunde mit mehreren Managern mit einem Kursziel von 265 US-Dollar auf "Market-Perform" belassen. Die US-Tochter der Deutschen Telekom habe bei der Umsetzung …

    T-Mobile US Aktie jetzt kaufen?


    Ob die T-Mobile US Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur T-Mobile US Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    T-Mobile US

    -2,18 %
    +0,93 %
    +3,34 %
    +1,00 %
    +24,18 %
    +48,29 %
    +119,98 %
    +506,55 %
    +1.616,56 %
    ISIN:US8725901040WKN:A1T7LU



    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
