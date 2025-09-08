Metaplanet stockt Bitcoin-Bestände auf 2,08 Milliarden US-Dollar auf

Laut Angaben von CEO Simon Gerovich wurde die jüngste Kauftranche zu einem Durchschnittspreis von rund 111.666 US-Dollar pro Bitcoin getätigt. Damit verfügt Metaplanet über ein Bitcoin-Portfolio im Wert von aktuell 2,08 Milliarden US-Dollar und rangiert laut Daten von BitcoinTreasuries weltweit auf Platz sechs der größten börsennotierten BTC-Inhaber. Branchenführer bleibt Michael Saylors Strategy mit über 636.000 BTC.

Die japanische Bitcoin-Treasury-Firma Metaplanet hat am Montag bekanntgegeben, weitere 136 Bitcoin im Wert von rund 15,2 Millionen US-Dollar erworben zu haben. Mit der jüngsten Transaktion belaufen sich die Bestände des börsennotierten Unternehmens nun auf insgesamt 20.136 BTC, die zu einem Durchschnittspreis von 103.196 US-Dollar pro Coin angeschafft wurden.

Ambitionierte Ziele bis 2026

Mit den jüngsten Käufen hat Metaplanet bereits 67 Prozent seines Zwischenziels von 30.000 BTC bis Ende 2025 erreicht. Für das längerfristige Vorhaben, bis 2026 insgesamt 100.000 BTC zu akkumulieren, entspricht der aktuelle Bestand rund 20 Prozent.

"Metaplanet scheint auf Kurs zu sein – mit noch vier Monaten im Jahr und einem Drittel des Ziels vor Augen", sagte Pranav Agarwal, unabhängiger Direktor bei Jetking Infotrain India. Risiken sieht er vor allem in einer möglichen Annäherung des Aktienkurses an den inneren Wert der Bitcoin-Reserven.

Agarwal betonte zugleich, dass Bitcoin-Treasury-Firmen mittlerweile mehr als eine Million BTC – knapp 5 Prozent des Umlaufs – halten und dadurch als starke Nachfragebasis fungieren könnten. Ein Rückgang des Verkaufsdrucks könnte kurzfristige Preisschübe nach sich ziehen.

Finanzierung und Risikomanagement

Metaplanet hat sich zuletzt die Zustimmung seiner Aktionäre für eine Kapitalerhöhung im Umfang von 884 Millionen US-Dollar gesichert. Das Unternehmen setzt auf eine ausgewogene Kombination aus Eigenkapital und moderater Verschuldung, um Zukäufe langfristig abzusichern.

"Metaplanet wird in naher Zukunft kein Szenario erzwungener Liquidationen erleben", so Agarwal weiter. Die Struktur der Verbindlichkeiten gilt derzeit als solide.

Börsenkurs unter Druck – Bitcoin stabil

Trotz der aggressiven Expansionsstrategie steht die Aktie unter Druck: Nach einem Jahreshoch von 13,20 US-Dollar ist der Kurs seitdem um rund 65 Prozent gefallen und notierte zuletzt bei 4,85 US-Dollar ein Rückgang von 1,62 Prozent im Vergleich zum Vortag. Im Gegensatz dazu zeigt sich der Bitcoin-Kurs stabil. Am Montag notierte die Kryptowährung bei 112.084 US-Dollar, ein Anstieg von 0,86 Prozent auf Tagesbasis bzw. 3,19 Prozent im Wochenvergleich.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion



